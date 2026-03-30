После атаки ВСУ на порты, в России призвали давить на Киев до полного истощения

На фоне атак ВСУ на российские регионы и портовую инфраструктуру в РФ прозвучали призывы к усилению давления на Киев. В ночь на 30 марта, согласно данным Минобороны РФ, были уничтожены 203 украинских беспилотника

2026-03-30T11:41

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Одной из наиболее напряжённых точек стала Ленинградская область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Усть-Луга. По его словам, было сбито 36 беспилотников, однако в порту начался пожар.Владимир Зеленский ранее заявил, что за последнюю неделю Россия применила 3000 ударных дронов. По оценке "Московского Комсомольца", такие заявления связаны в том числе с продолжающимися российскими ударами и попытками Киева добиться от Запада новых поставок вооружений и средств ПВО. В России считают усиление ударов ответом на атаки украинской стороны по российским объектам. В этом контексте ряд экспертов выступили за дальнейшее наращивание давления на украинскую инфраструктуру и военные объекты. В Самарской области беспилотники атаковали промышленный объект в Тольятти. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв. На этом фоне в Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. По его словам, трагедия произошла в Грайвороне: после удара беспилотника загорелся автомобиль, а во время тушения произошёл повторный удар. В селе Красный Октябрь, по данным главы региона, был ранен ещё один человек.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03.

