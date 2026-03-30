После атаки ВСУ на порты, в России призвали давить на Киев до полного истощения

На фоне атак ВСУ на российские регионы и портовую инфраструктуру в РФ прозвучали призывы к усилению давления на Киев. В ночь на 30 марта, согласно данным Минобороны РФ, были уничтожены 203 украинских беспилотника
Одной из наиболее напряжённых точек стала Ленинградская область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Усть-Луга. По его словам, было сбито 36 беспилотников, однако в порту начался пожар.
Владимир Зеленский ранее заявил, что за последнюю неделю Россия применила 3000 ударных дронов. По оценке "Московского Комсомольца", такие заявления связаны в том числе с продолжающимися российскими ударами и попытками Киева добиться от Запада новых поставок вооружений и средств ПВО.
В России считают усиление ударов ответом на атаки украинской стороны по российским объектам. В этом контексте ряд экспертов выступили за дальнейшее наращивание давления на украинскую инфраструктуру и военные объекты.
В Самарской области беспилотники атаковали промышленный объект в Тольятти. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв. На этом фоне в Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ погиб мирный житель.
По его словам, трагедия произошла в Грайвороне: после удара беспилотника загорелся автомобиль, а во время тушения произошёл повторный удар. В селе Красный Октябрь, по данным главы региона, был ранен ещё один человек.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03.
12:05Трамп заявил, что новый лидер Ирана Хаменеи может быть тяжело ранен или мертв
11:41После атаки ВСУ на порты, в России призвали давить на Киев до полного истощения
11:41ВСУ ударили по промышленным и энергетическим объектам ЛНР, пострадали люди. Новости СВО
11:15Иран намерен изменить правила Ормузского пролива
11:00МИД России заявил о дестабилизации международных отношений по вине Запада
10:56Военкор Андрей Коц: ВСУ подтянули в Константиновку самых злобных "птичников" и готовят летнее наступление
10:52Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу. Главные новости к этому часу
10:44Стали известны последствия ударов ВС РФ по Черниговской области
10:22Что ждет Венгрию после выборов: на Западе назвали пять сценариев ЕС
10:22Парламент Ирана рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия
10:00Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03
09:40ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Главные новости к этому часу
08:55Бойцы "Орлана" ранены в Белгородской области. Новости СВО
08:16Главное за ночь 30 марта
08:00Глава подпольного обкома. 125 лет Алексею Фёдорову
07:49ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией
07:20"Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин
07:19Иран согласился с большей частью американского мирного плана. Обстановка на Ближнем Востоке
07:10Убить идею
07:00Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами
Лента новостейМолния