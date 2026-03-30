Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности"
Задержан начальник подразделения обеспечения Национальной гвардии Украины, пытавшийся получить фиктивную инвалидность. Об этом 30 марта сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-03-30T14:17
Неназванный полковник НГУ предложил "члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования неправомерную выгоду в размере 6 тыс. долларов США за оформление II группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы", рассказали в ГБР.Там отметили, что реальных заболеваний для оформления такой группы инвалидности у "правоохранителя" не было. Расплачивался он в традиционной для таких случаев валюте, игнорируя дензнаки постсоветской Украины.Задержали злодея после передачи части взятки ($3 тыс), а также медицинских документов с признаками подделки. Полковнику Нацгвардии Украины грозит до 8 лет лишения свободы.
14:17 30.03.2026
 
Задержан начальник подразделения обеспечения Национальной гвардии Украины, пытавшийся получить фиктивную инвалидность. Об этом 30 марта сообщает Государственное бюро расследований Украины
Неназванный полковник НГУ предложил "члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования неправомерную выгоду в размере 6 тыс. долларов США за оформление II группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы", рассказали в ГБР.
Там отметили, что реальных заболеваний для оформления такой группы инвалидности у "правоохранителя" не было. Расплачивался он в традиционной для таких случаев валюте, игнорируя дензнаки постсоветской Украины.
Задержали злодея после передачи части взятки ($3 тыс), а также медицинских документов с признаками подделки. Полковнику Нацгвардии Украины грозит до 8 лет лишения свободы.
Также в марте стало известно, что Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тыс
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта
