Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности"

Задержан начальник подразделения обеспечения Национальной гвардии Украины, пытавшийся получить фиктивную инвалидность. Об этом 30 марта сообщает Государственное бюро расследований Украины

2026-03-30T14:17

Неназванный полковник НГУ предложил "члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования неправомерную выгоду в размере 6 тыс. долларов США за оформление II группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы", рассказали в ГБР.Там отметили, что реальных заболеваний для оформления такой группы инвалидности у "правоохранителя" не было. Расплачивался он в традиционной для таких случаев валюте, игнорируя дензнаки постсоветской Украины.Задержали злодея после передачи части взятки ($3 тыс), а также медицинских документов с признаками подделки. Полковнику Нацгвардии Украины грозит до 8 лет лишения свободы.Также в марте стало известно, что Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тыс

