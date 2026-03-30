Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности"
Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности" - 30.03.2026 Украина.ру
Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности"
Задержан начальник подразделения обеспечения Национальной гвардии Украины, пытавшийся получить фиктивную инвалидность. Об этом 30 марта сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-03-30T14:17
2026-03-30T14:17
2026-03-30T14:17
Неназванный полковник НГУ предложил "члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования неправомерную выгоду в размере 6 тыс. долларов США за оформление II группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы", рассказали в ГБР.Там отметили, что реальных заболеваний для оформления такой группы инвалидности у "правоохранителя" не было. Расплачивался он в традиционной для таких случаев валюте, игнорируя дензнаки постсоветской Украины.Задержали злодея после передачи части взятки ($3 тыс), а также медицинских документов с признаками подделки. Полковнику Нацгвардии Украины грозит до 8 лет лишения свободы.
новости, украина, сша, нацгвардия, гбр, инвалиды, инвалидность, коррупция, ситуация на украине, мобилизация на украине, здравоохранение, медики, бывший ссср
Новости, Украина, США, Нацгвардия, ГБР, инвалиды, инвалидность, коррупция, ситуация на Украине, мобилизация на Украине, здравоохранение, медики, бывший СССР
Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности"
Задержан начальник подразделения обеспечения Национальной гвардии Украины, пытавшийся получить фиктивную инвалидность. Об этом 30 марта сообщает Государственное бюро расследований Украины
Неназванный полковник НГУ предложил "члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования неправомерную выгоду в размере 6 тыс. долларов США за оформление II группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы", рассказали в ГБР.
Там отметили, что реальных заболеваний для оформления такой группы инвалидности у "правоохранителя" не было. Расплачивался он в традиционной для таких случаев валюте, игнорируя дензнаки постсоветской Украины.
Задержали злодея после передачи части взятки ($3 тыс), а также медицинских документов с признаками подделки. Полковнику Нацгвардии Украины грозит до 8 лет лишения свободы.
