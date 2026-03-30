"Лучше запускать ракеты по Украине": военкор об ударах по Усть-Луге и защите от дронов

Комплексов ПВО на все объекты в тылу не хватит, поэтому нужны мобильные огневые группы. Ответные удары по Прибалтике вызовут истерику и новую волну санкций — проще наносить удары по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

2026-03-30T18:11

Отвечая на вопрос об ударах дронов по российским тылам — в частности, по Усть-Луге и другим объектам в Ленинградской области, корреспондент предложил конкретное решение. "Комплексов ПВО на все важные объекты у нас не хватит. Поэтому надо расширять географию применения мобильных огневых групп с теми же [дронами-перехватчиками] "Елка", — заявил Коц.По его словам, нужна новая структура. "Нужно в рамках Минобороны создавать службу, которая будет обучать гражданских. Это должно быть как в "БАРС-Белгород": люди днем работают, а ночью выходят на дежурство и охраняют небо. По-другому от этой угрозы не защититься", — пояснил военкор.Что касается ответных мер против Прибалтики, Коц выразил сомнение. "Сомневаюсь, что руководство на это пойдет. Если по Прибалтике что-то прилетит, начнется истерика с новыми санкциями. Лучше уж запускать ракеты по самой Украине. Это не так хлопотно", — отметил собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.

