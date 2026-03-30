"Лучше запускать ракеты по Украине": военкор об ударах по Усть-Луге и защите от дронов - 30.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260330/luchshe-zapuskat-rakety-po-ukraine-voenkor-ob-udarakh-po-ust-luge-i-zaschite-ot-dronov-1077323359.html
"Лучше запускать ракеты по Украине": военкор об ударах по Усть-Луге и защите от дронов
Комплексов ПВО на все объекты в тылу не хватит, поэтому нужны мобильные огневые группы. Ответные удары по Прибалтике вызовут истерику и новую волну санкций — проще наносить удары по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
новости
прибалтика
украина
украина.ру
бпла
ленинградская область
минобороны
главные новости
главное
ракетный удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071178423_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_ccd1a13f6bd4885acb94f7e9a432033d.jpg
"Лучше запускать ракеты по Украине": военкор об ударах по Усть-Луге и защите от дронов

18:11 30.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Комплексов ПВО на все объекты в тылу не хватит, поэтому нужны мобильные огневые группы. Ответные удары по Прибалтике вызовут истерику и новую волну санкций — проще наносить удары по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос об ударах дронов по российским тылам — в частности, по Усть-Луге и другим объектам в Ленинградской области, корреспондент предложил конкретное решение.
"Комплексов ПВО на все важные объекты у нас не хватит. Поэтому надо расширять географию применения мобильных огневых групп с теми же [дронами-перехватчиками] "Елка", — заявил Коц.
По его словам, нужна новая структура. "Нужно в рамках Минобороны создавать службу, которая будет обучать гражданских. Это должно быть как в "БАРС-Белгород": люди днем работают, а ночью выходят на дежурство и охраняют небо. По-другому от этой угрозы не защититься", — пояснил военкор.
Что касается ответных мер против Прибалтики, Коц выразил сомнение. "Сомневаюсь, что руководство на это пойдет. Если по Прибалтике что-то прилетит, начнется истерика с новыми санкциями. Лучше уж запускать ракеты по самой Украине. Это не так хлопотно", — отметил собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
