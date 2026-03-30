Военкор Андрей Коц: ВСУ подтянули в Константиновку самых злобных "птичников" и готовят летнее наступление

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-30T10:56

На отдельных участках у нас есть заметные результаты (район Славянска и Приграничье), но в большинстве случаев противник либо замедлил наше продвижение, либо сам пытается наносить ощутимые удары.После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку, которая находится на важном перекрестке дорог. На север от нее – Славянск, на запад-Краматорск.Также у нас появился новый плацдарм в районе трассы "Москва-Киев". Мы там заняли порядка восьми населенных пунктов. Расширяется наша буферная зона. Во-первых, мы отодвигаем врага от границы, чтобы он мог поменьше использовать артиллерию и дроны для стрельбы по нашим регионам. Во-вторых, это исключает опасность прорыва ВСУ, если они вдруг решатся на новую курскую авантюру.ВСУ при этом ходили в контрнаступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, но не могу сказать, чтобы они там добились каких-то серьезных успехов. В Купянске продолжаются уличные бои. Противник продолжает пытаться контратаковать со стороны Великого Бурлука (с севера) и со стороны Шевченково (с юга). При этом сам город ВСУ не отбили. Наши продолжают удерживать ключевые позиции.Что касается района Константиновки и Доброполья На прошлой неделе я общался с ребятами из состава группировки "Юг". Это батальон специального назначения операторов БПЛА, который работает под Константиновкой. Они сейчас в опытном режиме применяют изделия, которые спокойно добивают до Дружковки, а это сильно севернее. Экспериментируют с новыми батареями и летучими ретрансляторами, чтобы повысить дальность действия дронов. Это очень важно. Пока у нас не будет контроля над малым воздухом, нашим штурмовикам придется туго.Для этого нужно выбить подразделения БПЛА противника. Это непросто. Украина туда подтянула на Константиновско-Дружковское направление самых серьезных и злобных "птичников": "Птахи Мадьяра" и "Kurt & Company". Но надо их уничтожить. Иначе никакого прогресса не будетВ целом динамика фронта действительно замедлилась. Значительных успехов у нас нет. Говорят, что ВСУ летом готовят крупное наступление. И я подозреваю, что оно будет именно на Запорожском направлении.Киевский режим сейчас усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. У них сейчас развернуты большие мощности по производству дронов. Причем не только на самой Украине, но и в Восточной Европе, куда наши средства поражения не могут дотянуться. Посмотрим, что у них получится.

