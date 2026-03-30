Военкор Андрей Коц: ВСУ подтянули в Константиновку самых злобных "птичников" и готовят летнее наступление - 30.03.2026 Украина.ру
Военкор Андрей Коц: ВСУ подтянули в Константиновку самых злобных "птичников" и готовят летнее наступление
Военкор Андрей Коц: ВСУ подтянули в Константиновку самых злобных "птичников" и готовят летнее наступление - 30.03.2026 Украина.ру
Военкор Андрей Коц: ВСУ подтянули в Константиновку самых злобных "птичников" и готовят летнее наступление
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
На отдельных участках у нас есть заметные результаты (район Славянска и Приграничье), но в большинстве случаев противник либо замедлил наше продвижение, либо сам пытается наносить ощутимые удары.После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку, которая находится на важном перекрестке дорог. На север от нее – Славянск, на запад-Краматорск.Также у нас появился новый плацдарм в районе трассы "Москва-Киев". Мы там заняли порядка восьми населенных пунктов. Расширяется наша буферная зона. Во-первых, мы отодвигаем врага от границы, чтобы он мог поменьше использовать артиллерию и дроны для стрельбы по нашим регионам. Во-вторых, это исключает опасность прорыва ВСУ, если они вдруг решатся на новую курскую авантюру.ВСУ при этом ходили в контрнаступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, но не могу сказать, чтобы они там добились каких-то серьезных успехов. В Купянске продолжаются уличные бои. Противник продолжает пытаться контратаковать со стороны Великого Бурлука (с севера) и со стороны Шевченково (с юга). При этом сам город ВСУ не отбили. Наши продолжают удерживать ключевые позиции.Что касается района Константиновки и Доброполья На прошлой неделе я общался с ребятами из состава группировки "Юг". Это батальон специального назначения операторов БПЛА, который работает под Константиновкой. Они сейчас в опытном режиме применяют изделия, которые спокойно добивают до Дружковки, а это сильно севернее. Экспериментируют с новыми батареями и летучими ретрансляторами, чтобы повысить дальность действия дронов. Это очень важно. Пока у нас не будет контроля над малым воздухом, нашим штурмовикам придется туго.Для этого нужно выбить подразделения БПЛА противника. Это непросто. Украина туда подтянула на Константиновско-Дружковское направление самых серьезных и злобных "птичников": "Птахи Мадьяра" и "Kurt &amp; Company". Но надо их уничтожить. Иначе никакого прогресса не будетВ целом динамика фронта действительно замедлилась. Значительных успехов у нас нет. Говорят, что ВСУ летом готовят крупное наступление. И я подозреваю, что оно будет именно на Запорожском направлении.Киевский режим сейчас усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. У них сейчас развернуты большие мощности по производству дронов. Причем не только на самой Украине, но и в Восточной Европе, куда наши средства поражения не могут дотянуться. Посмотрим, что у них получится.
константиновка
славянск
украина
россия
купянск
москва
киев
Украина.ру
константиновка, славянск, украина, вооруженные силы украины, россия, бпла, купянск, москва, киев, эксклюзив, спецоперация
Константиновка, Славянск, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, БПЛА, Купянск, Москва, Киев, Эксклюзив, Спецоперация

Военкор Андрей Коц: ВСУ подтянули в Константиновку самых злобных "птичников" и готовят летнее наступление

10:56 30.03.2026 (обновлено: 11:01 30.03.2026)
 
© Украина.руАндрей Коц (СВО)
Андрей Коц (СВО) - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
На отдельных участках у нас есть заметные результаты (район Славянска и Приграничье), но в большинстве случаев противник либо замедлил наше продвижение, либо сам пытается наносить ощутимые удары.
Андрей Коц - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
16 декабря 2025, 07:00
Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизациюВ Великую Отечественную войну Херсон освободили только после освобождения Киева, когда были заняты плацдармы на западном берегу Днепра. Пока же таких предпосылок я не вижу. Мы, конечно, ежедневно кошмарим противника в районе Херсона. Но это не главное для нас направление. Пока же самое главное – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка
После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку, которая находится на важном перекрестке дорог. На север от нее – Славянск, на запад-Краматорск.
Также у нас появился новый плацдарм в районе трассы "Москва-Киев". Мы там заняли порядка восьми населенных пунктов. Расширяется наша буферная зона. Во-первых, мы отодвигаем врага от границы, чтобы он мог поменьше использовать артиллерию и дроны для стрельбы по нашим регионам. Во-вторых, это исключает опасность прорыва ВСУ, если они вдруг решатся на новую курскую авантюру.
ВСУ при этом ходили в контрнаступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, но не могу сказать, чтобы они там добились каких-то серьезных успехов. В Купянске продолжаются уличные бои. Противник продолжает пытаться контратаковать со стороны Великого Бурлука (с севера) и со стороны Шевченково (с юга). При этом сам город ВСУ не отбили. Наши продолжают удерживать ключевые позиции.
Что касается района Константиновки и Доброполья На прошлой неделе я общался с ребятами из состава группировки "Юг". Это батальон специального назначения операторов БПЛА, который работает под Константиновкой. Они сейчас в опытном режиме применяют изделия, которые спокойно добивают до Дружковки, а это сильно севернее. Экспериментируют с новыми батареями и летучими ретрансляторами, чтобы повысить дальность действия дронов. Это очень важно. Пока у нас не будет контроля над малым воздухом, нашим штурмовикам придется туго.
Для этого нужно выбить подразделения БПЛА противника. Это непросто. Украина туда подтянула на Константиновско-Дружковское направление самых серьезных и злобных "птичников": "Птахи Мадьяра" и "Kurt & Company". Но надо их уничтожить. Иначе никакого прогресса не будет
В целом динамика фронта действительно замедлилась. Значительных успехов у нас нет. Говорят, что ВСУ летом готовят крупное наступление. И я подозреваю, что оно будет именно на Запорожском направлении.
Киевский режим сейчас усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. У них сейчас развернуты большие мощности по производству дронов. Причем не только на самой Украине, но и в Восточной Европе, куда наши средства поражения не могут дотянуться. Посмотрим, что у них получится.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
24 марта, 19:02
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают резервы под Липцы, Волчанск и Великий Бурлук, идут тяжелые боиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
