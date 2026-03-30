Иран выступил против Украины, Telegram может остаться, Зеленский стал не актуален. Итоги 30 марта
Иран выступил против Украины, Telegram может остаться, Зеленский стал не актуален. Итоги 30 марта
Иран призывает соседей не поддаваться на уговоры Владимира Зеленского и не сотрудничать с Украиной, которая уже вмешалась в ближневосточный конфликт. У мессенджера Telegram есть высокие шансы сохраниться в российском информационном поле, считает член СПЧ Александр Ионов. В Киев не приедут главы МИД многих стран Евросоюза: есть дела поважнее
2026-03-30T18:00
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
иран, сво, спецоперация, ближний восток, петер сийярто, россия, украина, хроники, эксклюзив
Иран призвал соседей не сотрудничать с Украиной
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи во время пресс-конференции заявил, что власти стран Ближнего Востока не так наивны, чтобы "поддаваться на уговоры" Владимира Зеленского.
Отвечая на вопрос RT, он констатировал, что глава киевского режима привел свою страну к разрушительной войне, а народ — к огромной трагедии.
"Для стран региона было бы катастрофическим просчетом сотрудничать с Украиной, учитывая происходящее в нашем регионе — явную военную агрессию Соединенных Штатов и сионистского режима против Ирана. Я уверен, что страны региона не попадутся в эту ловушку", — отметил дипломат.
Между тем, хорватское издание Advance пишет о том, что Украина рвется в Персидский залив и хочет изменить ближневосточную войну. Но российско-иранские возможности ей не по зубам.
"Дроны, ПВО, спутниковые данные, рынок нефти и оборонные договоры превращают два удаленных друг от друга фронта в одно стратегическое пространство. Киев уже отправил более 200 специалистов в ближневосточные государства, чтобы там они помогали в обороне от ракет и БПЛА, - пишет издание.
По мнению авторов Advance, все ресурсы, которые США бросают на Ближний Восток, идут туда в ущерб Украине, а если Трамп каким-то чудом втянет в свою авантюру еще и Европу, то для Киева это обернется самыми мрачными перспективами.
"Вместе с тем рост цен на нефть пополняет российский бюджет именно в тот момент, когда Москва ведет войну на истощение и ищет денег везде, где только можно, для продолжения наступления", - сообщает издание.
Поэтому, как считают авторы публикации, Киев продолжит вмешиваться в ближневосточный конфликт.
Telegram закрывает каналы, нарушающие правила, и может спастись от полной блокировки
Мессенджер Telegram заблокировал за нарушения политики сервиса более 150 тыс. каналов и групп по итогам выходных 28 и 29 марта. Информация об этом следует из статистики на сайте платформы.
Согласно данным мессенджера, в субботу, 28 марта, были заблокированы 72,4 тыс. каналов. В воскресенье, 29 марта, заблокировали уже 77,8 тыс. каналов.
Всего за неделю под ограничения попали около 562,3 тыс. каналов и групп. При этом самым активным по блокировкам днем стала среда, 25 марта: тогда удалили около 97 тыс. каналов.
Александр Ионов, председатель комиссии Совета по правам человека по международному сотрудничеству, считает, что команда Telegram способна выполнить требования Роскомнадзора, что позволит возобновить нормальную работу мессенджера в России.
По его мнению, вероятность достижения компромисса между Telegram и российскими властями достаточно высока. Ключевыми вопросами остаются борьба с экстремизмом и блокировка каналов, угрожающих национальной безопасности. Ионов отметил, что выдвинутые условия объективны и уже обсуждаются внутри команды мессенджера.
Зеленский утомил: лишь половина глав МИД стран ЕС приедет в Киев на встречу
Примерно половина глав министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза согласно публикации газеты Politico, не приедут на встречу в Киев.
В конце февраля агентство РИА Новости, изучив правительственные документы США, выяснило: американское посольство в Киеве готовит встречу на 50 человек в центре украинской столицы в период с 31 марта по 3 апреля.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, скорее всего, не войдет в состав министерской делегации, которая посетит Киев 30-31 марта, сообщил брюссельский портал Euractiv.
"Как ожидается Сийярто воздержится от участия в этой встрече", - сообщает издание со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, Киев пытается организовывать крупные международные встречи, надеясь привлечь внимание к своим военным потребностям. Однако конфликт на Ближнем Востоке отодвигает Украину с переднего края мировой повестки.