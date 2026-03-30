Для России ближневосточный конфликт открывает новые возможности, чего нельзя сказать об Украине

Для России ближневосточный конфликт открывает новые возможности, чего нельзя сказать об Украине - 30.03.2026 Украина.ру

Для России ближневосточный конфликт открывает новые возможности, чего нельзя сказать об Украине

Обострение на Ближнем Востоке - это больше, чем просто боевые действия, оно влечёт за собой проблемы комплексного характера для всего мирового сообщества, но в этой ситуации одни сталкиваются с острыми проблемами, а другие получают дополнительные преимущества

2026-03-30T17:40

2026-03-30T17:40

2026-03-30T17:40

эксклюзив

сша

россия

украина

дональд трамп

дмитрий песков

марко рубио

вооруженные силы украины

пентагон

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Затянувшаяся дольше, чем рассчитывали США, операция "Эпическая ярость" всё сильнее усугубляет ситуацию на мировом энергетическом рынке: государства Персидского залива снизили объёмы добычи нефти и газа, а также их экспорта, поскольку оказались отрезанными от ключевого логистического маршрута - Ормузского пролива.В случае его дальнейшей блокады уже через 2-3 месяца мировой рынок нефти столкнётся с очень серьёзным дефицитом и, соответственно, с ещё более значительными последствиями для мировой экономики, предупреждает глава "Газпром нефти" Александр Дюков, но даже если боевые действия закончатся сейчас, то к исходному состоянию рынок не вернётся, поскольку на восстановление добычи нефти, логистических цепочек, ремонт НПЗ и экспортной инфраструктуры, а также на восполнение запасов, которые сейчас расходуются для покрытия дефицита, потребуется несколько месяцев.В условиях самого масштабного за последние 50 лет энергетического кризиса возрастает роль поставщиков энергоресурсов из других регионов мира, России в том числе."Это прекрасная возможность для бразильцев, гайанцев, американцев и России [заполнить пробелы на энергетическом рынке]", - отмечает Джордж Пападопулос, бывший политическим советником избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа, когда он баллотировался на первый срок.Более того, американские власти уже сейчас вынуждены идти на ослабление санкций против энергетического сектора РФ. В начале марта США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, таким образом сняв все ограничения примерно со 100 млн баррелей нефти, находящихся в транзите, эта лицензия действует до 11 апреля и не распространяется на сделки, связанные с Ираном. Министр финансов США Скотт Бессент назвал это решение одним из шагов для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках, которые позволят увеличить глобальный охват существующих поставок. США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным, на фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит всё более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии, заявил тогда спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Кроме того, США пропустили на Кубу российский танкер "Анатолий Колодкин" со 100 000 тонн сырой нефти в качестве гуманитарной помощи, несмотря на блокаду острова. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тема поставок российской нефти на Кубу заблаговременно поднималась в ходе контактов с американской стороной.РФ готова оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейские, добавил представитель Кремля. То, что для европейских стран дешёвый газ будет не лишним, - факт (за первые 10 дней операции на Ближнем Востоке расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли на €3 млрд). Однако руководство ЕС твёрдо придерживается позиции о недопустимости возобновления импорта из России и даже приветствует такие меры, как захват кораблей, на их взгляд принадлежащих "теневому флоту" РФ. Хотя отдельные призывы последовать примеру Вашингтона из Европы слышны."США приостановили санкции против России, Республика Корея тоже. Франция должна поступить так же, потому что у нас под рукой есть газ и нефть, необходимые для нормальной жизни. Но для этого нам нужно выйти из Евросоюза, потому что это решение зависит от Брюсселя - не от Парижа, а именно от ЕС", - заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Нынешний рост цен на нефть только укрепляет позиции России за счёт краткосрочной дополнительной прибыли от энергосектора, а это даёт больше возможностей поддерживать экономическую устойчивость, а также продолжать спецоперацию на Украине, отмечает директор по глобальной стратегии в Институте Куинси, а в прошлом директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб."Экономическая ситуация в США выглядит настолько нестабильной, что они не могут позволить себе продолжать старую стратегию попыток ограничить энергетические доходы России. <…> На Россию сейчас не оказывается какого-то особого экономического давления, чтобы прекратить украинский конфликт, и весьма вероятно, что такого давления не будет ещё какое-то время", - заявил он в эфире своего YouTube-канала.Кроме того, как бы ни старались злопыхатели изолировать Россию на мировой арене, она остаётся одним из ключевых акторов, а обострение на Ближнем Востоке может укрепить её позиции ещё сильнее. Как отмечает турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин, в условиях роста напряжённости Москва старается избегать резких шагов, делая акцент на дипломатии и сохранении баланса интересов, такая линия поведения позволяет ей сохранять пространство для манёвра и диалога с различными сторонами. Сдержанная позиция может способствовать укреплению роли России как одного из ключевых посредников в регионе, это особенно важно на фоне усиливающейся конфронтации и ограниченных каналов коммуникации между участниками конфликта, подчёркивает эксперт.И хотя Песков, отвечая на вопрос, должна ли Россия влиять на ситуацию на Ближнем Востоке, сказал, что это не наша война, российская сторона всегда заявляет об открытости для просьб о посреднических услугах, если это приблизит мир.В отличие от Москвы, полагающейся на собственные силы, Киев зависит от внешней помощи, как финансовой, так и военной, а с этим в ближайшее время могут быть серьёзные проблемы.Несколько дней назад газета Politico, ссылаясь на свои источники, написала, что США через Госдепартамент уведомили своих союзников о предстоящих в ближайшие месяцы перебоях в поставках оружия Украине, особенно перехватчиков для ЗРК Patriot, поскольку Пентагон отдаёт предпочтение их применению в войне против Ирана. Такое решение, отмечает издание, ставит под угрозу ключевую программу, в рамках которой союзники покупают оружие у Вашингтона для его передачи Киеву.Вскоре госсекретарь, он же и.о. советника президента США по нацбезопасности Марко Рубио сообщил, что предназначавшееся для Украины оружие пока не перенаправлено на Ближний Восток, но не исключил такого сценария."Я бы хотел чётко дать понять, что в случае военной нужды, будь то с целью пополнения запасов или выполнения задач в национальных интересах США, мы всегда будем на первом месте, если речь идёт о нашем оборудовании", - заявил глава внешнеполитического ведомства.Как утверждает газета The Wall Street Journal, Штаты и их союзники не просто активно тратят свои запасы, а сталкиваются с глобальной нехваткой систем противоракетной обороны на фоне затяжного противостояния с Ираном."За первые 5 дней этого конфликта США, Израиль и арабы Персидского залива израсходовали 800 ракет Patriot. Годовой объём производства комплексов Patriot составляет 750 единиц. Таким образом, израсходован весь годовой запас этих ракет. Сейчас США изымают комплексы Patriot, THAAD и другие системы ПВО из районов Тихоокеанской Азии. Те, что должны были отправиться на Украину, вероятно, перенаправляются в Западную Азию. <…> Зачем России начинать наступление, если можно просто подождать, пока Украина частично не останется без вооружений? Ведь ракеты, которые она должна была получить через европейцев, уйдут в Израиль, США и Западную Азию", - заявил бывший помощник главы Пентагона, дипломат в отставке Час Фриман.Ко всему прочему, нужна ещё и политическая воля спонсоров, а с ней в последнее время тоже не всё так хорошо. Владимир Зеленский заочно вступил в спор с Рубио. В интервью французской газете Le Monde, опубликованном 26 марта, глава киевского режима посетовал, что его не устраивает предложение США предоставить гарантии безопасности при условии вывода ВСУ из Донбасса, на что госсекретарь в беседе с журналистами на встрече глав МИД G7 во Франции уличил его во лжи."Ему совершенно ясно было сказано, и ему следовало это понять, что гарантии безопасности последуют лишь по завершении войны. Однако это не было прикреплено к условию сдачи им территории. Понятия не имею, почему он такое говорит. Это просто не соответствует действительности. Это ложь. Вызывает сожаление, что он это говорит, поскольку он знает, что это неправда, и ему такое не говорили", - заявил глава Госдепартамента, призвав Украину самостоятельно принять решение по Донбассу, а не обвинять в чём-то США.Зеленский продолжил эту перепалку, утверждая, что США в качестве условия получения гарантий безопасности от Запада ставили именно вывод ВСУ, и добавил: "Мы хотели бы получить гарантии до окончания конфликта, но нам сказали - нет. Я сказал, что это не будет работать".Тем временем его супруга Елена Зеленская на любимом телеканале американского президента Fox News жаловалась на недостаток внимания к Украине на фоне событий в других уголках мира."К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась", - сказала она, признав, что Украина не может "заставить людей смотреть только на нас".Что говорить, даже министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге на той встрече G7 не всегда удавалось привлечь внимание своего американского коллеги, хотя переговоры на полях мероприятия они всё же провели.Кроме того, усиливается раскол между Соединёнными Штатами и партнёрами по НАТО: Трамп недоволен, когда европейские чиновники аргументируют свой отказ помогать в разблокировании Ормузского пролива тем, что Иран – это не их война, и парирует, что Украина - это не война США. Оружие, которым Старый Свет снабжает ВСУ, все мы помним, американского производства. Как сказано в отчёте о деятельности НАТО за 2025 год, представленном на днях генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе, через программу PURL поставлено около 75% всех ракет для украинских батарей Patriot и 90% боеприпасов для других систем ПВО.Всё это не означает, что Запад, сосредоточившись на Ближнем Востоке и собственных проблемах, которые повлёк тот конфликт, забудет об Украине и выбросят её как ненужную вещь. Нет, она по-прежнему очень даже нужна и Вашингтону, и Брюсселю - для достижения целей, вписывающихся в их интересы. Просто возможностей поддерживать Киев столько, сколько потребуется, становится меньше. В то же время рост цен на энергоносители принесёт России дополнительные финансовые вливания, однако деньги - это не единственный фактор, который определит исход спецоперации, всё же Москве приходится в одиночку противостоять целому блоку НАТО, и Украину как врага хоронить ещё рано. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине

https://ukraina.ru/20260330/1077323561.html

https://ukraina.ru/20260319/voyna-v-persidskom-zalive-kak-katalizator-globalnykh-protsessov-1076958244.html

https://ukraina.ru/20260308/rossiya-ispolzuet-defitsit-patriot-vyzvannyy-voynoy-v-irane-dlya-istoscheniya-pvo-ukrainy-1076549119.html

сша

россия

украина

иран

ближний восток

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, марко рубио, вооруженные силы украины, пентагон, иран, ближний восток, военная помощь, энергетика