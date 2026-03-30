https://ukraina.ru/20260330/chastnaya-pvo-uzhe-rabotaet---minoborony-ukrainy-1077336112.html
Частная ПВО уже работает - Минобороны Украины
Частная ПВО уже работает - Минобороны Украины - 30.03.2026 Украина.ру
Частная ПВО уже работает - Минобороны Украины
На Украине негосударственная система противовоздушной обороны уже сбивает цели. Об этом 30 марта в своём телеграм-канале сообщил глава Минобороны постсоветской республики Михаил Фёдоров
2026-03-30T17:24
2026-03-30T17:24
2026-03-30T17:34
новости
украина
россия
харьковская область
михаил федоров
минобороны
вооруженные силы украины
кабмин
минобороны украины
иран
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077335705_0:101:657:471_1920x0_80_0_0_b063d4c60e36bc1e8336f31cfdadd64b.jpg
"Частная ПВО уже работает", - сообщил министр обороны Украины.Фёдоров отметил, что запущенный Кабмином Украины экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и даёт первые результаты. "Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. По состоянию на сегодня уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala. Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые получили в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования", - поведал министр.По его словам, сейчас все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилят противовоздушную оборону Украины."Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения", - добавил министр.Он сообщил также, что украинские чиновники объединяют разные системы ПВО с целью "построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективный перехват воздушных угроз""Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией ВВС и становятся частью общей архитектуры защиты неба", - уточнил он.Фёдоров не уточнил, откуда в небе над Украиной иранские БПЛА "Шахед". До назначения на должность министра обороны он не служил в армии и не имеет профильного образования.Официальный Тегеран отрицал поставки таких своих беспилотников в Россию и нанесение ударов ими по украинским целям. Вероятно, министр попутал иранский Shahed с российским аналогичным беспилотником "Герань"."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.В конце марта 2026 года украинские тг-каналы опубликовали данные объективного контроля ударов в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черкасской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях. По данным украинских СМИ, в атаках участвовали реактивные беспилотники "Герань-5", которые сотрудники украинского агитпропа упорно называют "шахедами".Подробности в публикации Армия России наступает, парламент Украины запуган. Итоги 24 мартаТакже стало известно, что Россия может ответить странам НАТО за пропуск дронов ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
харьковская область
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077335705_0:0:629:471_1920x0_80_0_0_0f2b8f82442b59f994f78db0df6b357e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, харьковская область, михаил федоров, минобороны, вооруженные силы украины, кабмин, минобороны украины, иран, герань, бпла, пво, пропаганда
Новости, Украина, Россия, Харьковская область, Михаил Федоров, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Кабмин, Минобороны Украины, Иран, Герань, БПЛА, ПВО, пропаганда
Частная ПВО уже работает - Минобороны Украины
17:24 30.03.2026 (обновлено: 17:34 30.03.2026)
На Украине негосударственная система противовоздушной обороны уже сбивает цели. Об этом 30 марта в своём телеграм-канале сообщил глава Минобороны постсоветской республики Михаил Фёдоров
"Частная ПВО уже работает", - сообщил министр обороны Украины.
Фёдоров отметил, что запущенный Кабмином Украины экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и даёт первые результаты.
"Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. По состоянию на сегодня уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala. Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые получили в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования", - поведал министр.
По его словам, сейчас все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилят противовоздушную оборону Украины.
"Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения", - добавил министр.
Он сообщил также, что украинские чиновники объединяют разные системы ПВО с целью "построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективный перехват воздушных угроз"
"Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией ВВС и становятся частью общей архитектуры защиты неба", - уточнил он.
Фёдоров не уточнил, откуда в небе над Украиной иранские БПЛА "Шахед". До назначения на должность министра обороны он не служил в армии и не имеет профильного образования.
Официальный Тегеран отрицал поставки таких своих беспилотников в Россию и нанесение ударов ими по украинским целям. Вероятно, министр попутал иранский Shahed с российским аналогичным беспилотником "Герань".
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.
В конце марта 2026 года украинские тг-каналы опубликовали данные объективного контроля ударов в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черкасской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях. По данным украинских СМИ, в атаках участвовали реактивные беспилотники "Герань-5", которые сотрудники украинского агитпропа упорно называют "шахедами".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.