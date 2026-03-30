https://ukraina.ru/20260330/chastnaya-pvo-uzhe-rabotaet---minoborony-ukrainy-1077336112.html

Частная ПВО уже работает - Минобороны Украины

На Украине негосударственная система противовоздушной обороны уже сбивает цели. Об этом 30 марта в своём телеграм-канале сообщил глава Минобороны постсоветской республики Михаил Фёдоров

2026-03-30T17:24

новости

украина

россия

харьковская область

михаил федоров

минобороны

вооруженные силы украины

кабмин

минобороны украины

иран

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077335705_0:101:657:471_1920x0_80_0_0_b063d4c60e36bc1e8336f31cfdadd64b.jpg

"Частная ПВО уже работает", - сообщил министр обороны Украины.Фёдоров отметил, что запущенный Кабмином Украины экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и даёт первые результаты. "Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. По состоянию на сегодня уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala. Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые получили в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования", - поведал министр.По его словам, сейчас все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилят противовоздушную оборону Украины."Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения", - добавил министр.Он сообщил также, что украинские чиновники объединяют разные системы ПВО с целью "построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективный перехват воздушных угроз""Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией ВВС и становятся частью общей архитектуры защиты неба", - уточнил он.Фёдоров не уточнил, откуда в небе над Украиной иранские БПЛА "Шахед". До назначения на должность министра обороны он не служил в армии и не имеет профильного образования.Официальный Тегеран отрицал поставки таких своих беспилотников в Россию и нанесение ударов ими по украинским целям. Вероятно, министр попутал иранский Shahed с российским аналогичным беспилотником "Герань"."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.В конце марта 2026 года украинские тг-каналы опубликовали данные объективного контроля ударов в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черкасской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях. По данным украинских СМИ, в атаках участвовали реактивные беспилотники "Герань-5", которые сотрудники украинского агитпропа упорно называют "шахедами".Подробности в публикации Армия России наступает, парламент Украины запуган. Итоги 24 мартаТакже стало известно, что Россия может ответить странам НАТО за пропуск дронов ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

