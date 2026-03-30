Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260330/rossiya-mozhet-otvetit-stranam-nato-za-propusk-dronov-vsu---1077335167.html
Россия может ответить странам НАТО за пропуск дронов ВСУ
Россия оставляет за собой право рассмотреть ответные меры в связи с решениями стран НАТО не сбивать украинские беспилотники, следующие в сторону российской территории. Об этом 30 марта заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает Лента.ру
2026-03-30T16:52
новости
финляндия
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27d446c4c38f464d545bad5c1dc748f0.jpg
О новых деталях инцидента с БПЛА на территории Финляндии 30 марта также сообщала Украина.ру. По словам Чепы, речь может идти в том числе о возможности уничтожения таких дронов на территории сопредельного государства. Парламентарий заявил, что Россия может рассматривать подобные меры в отношении тех стран, через территорию которых совершаются атаки на российские регионы. Он также отметил, что ответственность за такие действия может ложиться и на государства, через чье воздушное пространство проходят беспилотники, направляющиеся к российской территории. В этом контексте депутат упомянул страны Балтии, в отношении которых ранее появились соответствующие сообщения в СМИ. На этом фоне Украина уже признала факт залета своих беспилотников в воздушное пространство Финляндии. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона передает финским властям технические данные для восстановления хронологии происшествия и причин сбоя маршрутов БПЛА. Ранее генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Типо Херранен заявил, что финские ВВС не стали сбивать залетевшие беспилотники, поскольку не сочли их непосредственной угрозой. По данным финской стороны, один из аппаратов не представлял опасности, а огонь решили не открывать во избежание сопутствующего ущерба.Подробности в публикации Призналась и извинилась? Украина отреагировала на инцидент с БПЛА на территории Финляндии.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18cee78821b9cbfdb57d5ef1a4e79756.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости, Финляндия, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Госдума

16:52 30.03.2026
 
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
- РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Читать в
ДзенTelegram
О новых деталях инцидента с БПЛА на территории Финляндии 30 марта также сообщала Украина.ру. По словам Чепы, речь может идти в том числе о возможности уничтожения таких дронов на территории сопредельного государства. Парламентарий заявил, что Россия может рассматривать подобные меры в отношении тех стран, через территорию которых совершаются атаки на российские регионы.
Он также отметил, что ответственность за такие действия может ложиться и на государства, через чье воздушное пространство проходят беспилотники, направляющиеся к российской территории. В этом контексте депутат упомянул страны Балтии, в отношении которых ранее появились соответствующие сообщения в СМИ.
На этом фоне Украина уже признала факт залета своих беспилотников в воздушное пространство Финляндии. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона передает финским властям технические данные для восстановления хронологии происшествия и причин сбоя маршрутов БПЛА.
Ранее генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Типо Херранен заявил, что финские ВВС не стали сбивать залетевшие беспилотники, поскольку не сочли их непосредственной угрозой. По данным финской стороны, один из аппаратов не представлял опасности, а огонь решили не открывать во избежание сопутствующего ущерба.
Подробности в публикации Призналась и извинилась? Украина отреагировала на инцидент с БПЛА на территории Финляндии.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФинляндияУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныГосдума
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
