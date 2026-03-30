Россия может ответить странам НАТО за пропуск дронов ВСУ

Россия оставляет за собой право рассмотреть ответные меры в связи с решениями стран НАТО не сбивать украинские беспилотники, следующие в сторону российской территории. Об этом 30 марта заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает Лента.ру

2026-03-30T16:52

О новых деталях инцидента с БПЛА на территории Финляндии 30 марта также сообщала Украина.ру. По словам Чепы, речь может идти в том числе о возможности уничтожения таких дронов на территории сопредельного государства. Парламентарий заявил, что Россия может рассматривать подобные меры в отношении тех стран, через территорию которых совершаются атаки на российские регионы. Он также отметил, что ответственность за такие действия может ложиться и на государства, через чье воздушное пространство проходят беспилотники, направляющиеся к российской территории. В этом контексте депутат упомянул страны Балтии, в отношении которых ранее появились соответствующие сообщения в СМИ. На этом фоне Украина уже признала факт залета своих беспилотников в воздушное пространство Финляндии. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона передает финским властям технические данные для восстановления хронологии происшествия и причин сбоя маршрутов БПЛА. Ранее генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Типо Херранен заявил, что финские ВВС не стали сбивать залетевшие беспилотники, поскольку не сочли их непосредственной угрозой. По данным финской стороны, один из аппаратов не представлял опасности, а огонь решили не открывать во избежание сопутствующего ущерба.Подробности в публикации Призналась и извинилась? Украина отреагировала на инцидент с БПЛА на территории Финляндии.

