Константин Кеворкян: Если Украина.ру начнет хихикать над Зеленским, одолеть Украину будет гораздо сложнее
Работа с информацией – это работа с точной наукой. От нас ждут не вранья, а конкретных данных об окружающем мире. От этого нередко зависит безопасность людей. Мы должны ответственно подходить к слову и к журналистскому производству. А любое производство подразумевает дисциплину: не только на заводе, но и при создании информационного продукта
Работа с информацией – это работа с точной наукой. От нас ждут не вранья, а конкретных данных об окружающем мире. От этого нередко зависит безопасность людей. Мы должны ответственно подходить к слову и к журналистскому производству. А любое производство подразумевает дисциплину: не только на заводе, но и при создании информационного продукта
Об этом в интервью своим коллегам рассказал руководитель отдела телеграм-каналов издания Украина.ру Константин Кеворкян
Ранее сотрудники МИА "Россия сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России" - ежегодном конкурсе, который организовывает Союз журналистов России. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег. Высшей награды также удостоился и Константин Кеворкян.
- Константин, у премии "Золотое перо России" есть несколько категорий ("За профессиональное мастерство", "За храбрость при исполнении служебного долга", "Медиаменеджер года"), а вы одержали победу в одноименной номинации "Золотое перо". Почему жюри конкурса отметили именно эти ваши заслуги?
- Давайте я сначала расскажу, что представляет собой премия "Золотое перо".
Константин Кеворкян - РИА Новости, 1920, 20.11.2019
20 ноября 2019, 15:05
Константин Кеворкян: кто онПублицист и писатель, колумнист и руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру
Это высшая награда в сфере профессиональной журналистики, которая присуждается коллегиальным решением руководства Союза журналистов России. Различные редакционные коллективы подают свои кандидатуры на эту премию. При этом сама премия состоит из нескольких номинаций: военкоры, медиаменеджеры, представители различных журналистских специальностей.
Украина.ру эти награды уже получала. Лучшим медиаменеджером года признавался наш главный редактор Искандер Хисамов, а наш донецкий собкор Игорь Гомольский удостаивался награды "За храбрость при исполнении служебного долга". Что касается моей кандидатуры, то она была выдвинута по целому ряду показателей, которые называются "За вклад в журналистику". Тут подразумевались и статьи, и книги, и работа руководителем отдела Телеграм-каналов.
То есть нельзя сказать, что жюри выделило какие-то отдельные мои заслуги.
Для меня эта награда очень ценная. В 2014 году я был первым журналистом на Украине, которого исключили из украинского союза журналистов, а спустя 12 лет я получил профессиональное признание от Союза журналистов России. Это важно в символическом смысле. При этом не надо забывать, что эта награда касается не только меня, но и всего коллектива Украина.ру.
Телеграм – это целая команда сотрудников, которая ежедневно работает над наполнением информационной ленты. Мои текстовые публикации – это еще и работа выпускающих редакторов и дизайнеров. А моя книга "Сошествие в Украину" вышла в серии "Библиотека Украины.ру".
Так что отделять себя от редакции в данном случае было бы неуместно и некорректно.
- Насколько я знаю, вы перепробовали разные аспекты в журналистике. Были пишущим автором, были руководителем телеканала, а сейчас возглавляете Телеграм-отдел. Где было сложнее, а где – интереснее?
- Действительно так получилось, что я начал свою карьеру в советское время с работы в газете. С 1991 года я был на телевидении. После эмиграции из Украины снова вернулся в пишущую журналистику. А с 2022 года занялся абсолютно новым для меня делом – работой в мессенджерах. Причем телеграм-каналы пришлось поднимать на разных языках (английский, китайский и испанский).
Мне кажется, что для человека, который увлечен журналистикой и важностью работы с информацией, должны быть интересны любые проявления этого творчества. Журналистика – это творческая профессия. И в каждой из ее ипостасей всегда находится место творческому началу.
Повторюсь, есть определенные специфические приемы и язык передачи информации, но это не должно отменять самого главного – творчества. А творчество должно быть внутри человека.
- Лично вы что добавили в работу Телеграм-каналов Украина.ру и в части фактажа, и в части увлекательных форм подачи материала?
- Я возглавил Телеграм-канал по приглашению главного редактора в апреле 2022 года, когда стало понятно, что необходимо усиливать поток информации об СВО, публикуемой в самом востребованном на тот момент мессенджере. Мне потребовалось около месяца, чтобы в этом разобраться, потому что я раньше не имел с этим дело.
На первом этапе передо мной стояло несколько задач.
Во-первых, давать больше информации.
Во-вторых, улучшать качество материалов. Модераторы зачастую работали в состоянии стресса, допускали грамматические и фактологические ошибки. Вот мне и надо было наладить систему контроля.
В-третьих, придумать оформление канала. Я исхожу из того, что информационная лента должна быть красивой. Человек, который смотрит на ленту, должен получать от нее визуальное удовольствие. А это подразумевает и внешнее оформление, и какие-то детали, на которые читатель вроде бы не обращает внимание, но которые помогают ему лучше воспринимать текст.
Четвертая сверхзадача – продвижение канала. Ты можешь делать качественный продукт, но о его существовании читатель может даже не узнать. Тут мне помог опыт работы в коммерческих структурах. Мы достаточно быстро и эффективно наладили взаимный пиар с коллегами, а также другие формы продвижения канала. Через некоторое время это позволило достигнуть нам полумиллиона подписчиков.
Наконец, для нас было чрезвычайно важно сохранить информационную связь с Украиной. Собственно говоря, Украина.ру как раз и создавалась, чтобы рассказывать не только об Украине, но и для украинцев. Поэтому одним из первых моих решений было исключение из лексического оборота нашего канала ругательных и бранных слов, оскорбляющих по этническому происхождению. Это помогло нам нарастить украинскую аудиторию и сохранить ее доверие.
У нас до сих пор на Украине десятки тысяч читателей. Мы входим в список наиболее неприемлемых для киевского режима информационных ресурсов. Это мы тоже воспринимаем как признание наших заслуг.
- Какой вы руководитель? В каких аспектах проявляете жесткость, в каких – даете сотрудникам полную свободу?
- Надо понимать, что работа с информацией – это работа с точной наукой. От нас ждут не вранья, а конкретных данных об окружающем мире. От этого нередко зависит безопасность людей. Мы должны ответственно подходить к слову и к журналистскому производству. А любое производство подразумевает дисциплину: не только на заводе, но и при создании информационного продукта.
Поэтому во всех коллективах, где я руководил, я всегда добивался неукоснительной дисциплины. А это подразумевает не только пряники, но и меры административного воздействия.
И когда люди, которые со мной работают, начинают понимать, что это вопрос не моих капризов, а вопрос профессионализма, у нас все проходит нормально.
В конце концов, мы же не хотим лечиться у непрофессиональных врачей и пользоваться услугами непрофессиональных пилотов гражданской авиации. Следовательно, аудитория в праве требовать и от нас внимательного отношения к профессии.
Повторюсь, вопрос не в авторитаризме, а в желании сделать работу максимально качественно.
- Давайте также пройдемся по актуальным темам. Как будем выкручиваться из конфликта по линии "Телеграм-Макс"? Количество подписчиков в Телеграме несколько упало, но в целом он работает в прежнем режиме. При этом число подписчиков в Максе уже составило больше 120 тысяч человек, но там вы публикуете только наиболее значимые материалы из Телеграма.
- Я в принципе не считаю решение о замедлении Телеграма абсолютно выверенным. Это в большей степени связано с внутрироссийской политикой. При этом совершенно не учитывается, что наши ресурсы физически не смогут доносить информацию через Макс до украинской аудиторий и до жителей из стран дальнего зарубежья. Поэтому сохранение Телеграма для нас является первоочередной задачей, связанной с нашим основным вектором деятельности.
Конечно, замедление Телеграма не могло не сказаться на нашей основной ленте. Мы просели по подписчикам (их уже меньше 500 тысяч), а также уменьшилась глубина просмотров наших материалов. В то же время в Максе мы достигли 125 тысяч читателей. Короче говоря, 15 тысяч потеряли на основном канале, а на дополнительном – 125 тысяч приобрели.
- Это те, кто перекочевал из Телеграма? Или это какие-то новые люди?
- Здесь есть две категории людей.
Есть наша прежняя аудитория, которая послушалась нашего призыва и продублировалась на Максе. При этом Макс уже стал площадкой, где самостоятельно действуют другие ресурсы, с которыми мы можем обмениваться постами и взаимным пиаром, чтобы завоевывать читателей, которых раньше мы по тем или иным причинам не охватывали.
Нельзя сказать, что мы потерялись в новых условиях, но определенную специфику Макса мы обязаны учитывать.
У него есть серьезные недоработки в части администрирования, что усложняет работу модератора. Мы физически не можем наполнять ленту с такой же интенсивностью, как в Телеграме. На основном канале даем публикации раз в 9-10 минут, на Максе – раз в 15 минут. Иначе административные функции, предоставляемые мессенджером, просто не срабатывают.
Я хотел бы увеличить работу в Максе до круглосуточного режима, но меня пока останавливает то, что система отключения звукового сигнала о появлении поста на ленте не до конца продумана. Мы на основной ленте ее отключаем централизовано, а на Максе это должен делать каждый читатель отдельно для себя. И я обоснованно опасаюсь, что если ночью пойдет поток звуковых сигналов в телефонах наших читателей, то мы можем их расстроить и даже напугать.
Поэтому мы подождем некоторое время, чтобы освоились и модераторы, и читатели, а также появились новые функции в админке Макса.
- Как изменилась работа каналов на иностранных языках после начала войны против Ирана? Стало лучше с просмотрами и подписчиками, потому что общий интерес к теме вырос? Или стало сложнее, потому что приходится конкурировать с более специализированными ресурсами?
- Наших международных читателей война против Ирана очень интересует. Особенно им нравится наша немейнстримовая подача этих материалов. Мы предоставляем много публикаций с иранской и ливанской стороны, которые западные СМИ либо игнорируют, либо дают вскользь.
Это востребовано. Все наши иностранные каналы на подъеме. Особенно приятно, что преодолел 100-тысячную планку наш китайский канал в Weibo, который стабильно дает нам 2-3 миллиона просмотра в день.
Вообще надо понимать, что ресурсы нашего отдела дают от 15 до 17 миллионов просмотров в день ежедневно. Читатели могут сами представить, какой огромный труд за этим стоит. Но мы заинтересованы и в обратной связи. Стараемся узнавать пожелания читателей и с их помощью работать еще более успешно.
- В каком направлении будет развиваться редакционная политика всех ресурсов Украины.ру? С одной стороны, когда мы вещаем на украинскую и международную аудиторию, то указываем на тяжелую ситуацию внутри Украины, раскол внутри Запада и работу России на освобожденных территориях. С другой стороны, когда мы вещаем на российскую аудиторию, мы говорим о том, что враг (киевский режим и Запад) очень силен и что надо настраиваться на затяжное противостояние. Мы и дальше будем так балансировать? Или в какой-то момент нам придется выработать единый подход?
- Мне кажется, что эти задачи только на первый взгляд выглядят взаимоисключающими.
На освобожденных территориях, несмотря на все трудности переходного периода, присутствует удивительный настрой на созидание. Созидание – это то, что в ближайшие десятилетия будет объединять жителей этих регионов. Конечно, уже сейчас есть конкретные результаты: восстановление Мариуполя, строительство дороги вокруг Азовского моря, воссоздание каких-то объектов в Донецке. Но этот созидательный порыв еще только на подъеме.
А созиданию всегда противостоит энергия разрушения, которое представляют наши украинские оппоненты. Это связано не только с войной, но и с самой идеологией бандеровского режима. И противопоставление созидания разрушению – это та самая диалектика, из которой состоит жизнь. Жизнь – это как Инь и Ян. В каждом черном есть проблески светлого, в каждом светлом мы можем увидеть какие-то недостатки.
И отражение жизни во всей ее полноте – это задача всей нашей редакции.
- Если говорить о каких-то конкретных примерах, то у нас в редакции спорят по поводу Зеленского: "Можно ли хихикать над ним? Или это опасный враг, к которому надо относиться ко всей серьезностью?".
- Карикатура – это не всегда хихиканье. Сатира разоблачает врага. На войне всегда есть место шутке и острому словцу. Но мы должны понимать, что хихиканье над врагом нас действительно ослабляет, потому что тем самым мы его недооцениваем. А для врага нет большей радости, чем недооценка его возможностей.
Еще Сунь-цзи в "Искусстве войны" писал: "Враг должен тебя недооценивать. Это поможет тебе победить".
Повторюсь, мы не должны становиться рабами собственного хихиканья. Это ослабляет нас. Но разоблачение через сатиру всегда востребовано. Это не поднимает настроение бойцам и помогают рассматривать врага не как страшную машину, а как нечто, что всегда можно одолеть.
