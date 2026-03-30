https://ukraina.ru/20260330/1077340539.html

Константин Кеворкян: Если Украина.ру начнет хихикать над Зеленским, одолеть Украину будет гораздо сложнее

Константин Кеворкян: Если Украина.ру начнет хихикать над Зеленским, одолеть Украину будет гораздо сложнее - 30.03.2026 Украина.ру

Константин Кеворкян: Если Украина.ру начнет хихикать над Зеленским, одолеть Украину будет гораздо сложнее

Работа с информацией – это работа с точной наукой. От нас ждут не вранья, а конкретных данных об окружающем мире. От этого нередко зависит безопасность людей. Мы должны ответственно подходить к слову и к журналистскому производству. А любое производство подразумевает дисциплину: не только на заводе, но и при создании информационного продукта

2026-03-30T19:15

2026-03-30T19:15

2026-03-30T19:15

интервью

украина

россия

константин кеворкян

иран

владимир зеленский

telegram

миа "россия сегодня"

украина.ру

общество

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102820/82/1028208210_50:52:800:474_1920x0_80_0_0_c4762e1f7c5ccdadb94c24522f0b6237.jpg

Об этом в интервью своим коллегам рассказал руководитель отдела телеграм-каналов издания Украина.ру Константин КеворкянРанее сотрудники МИА "Россия сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России" - ежегодном конкурсе, который организовывает Союз журналистов России. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег. Высшей награды также удостоился и Константин Кеворкян.- Константин, у премии "Золотое перо России" есть несколько категорий ("За профессиональное мастерство", "За храбрость при исполнении служебного долга", "Медиаменеджер года"), а вы одержали победу в одноименной номинации "Золотое перо". Почему жюри конкурса отметили именно эти ваши заслуги?- Давайте я сначала расскажу, что представляет собой премия "Золотое перо".Это высшая награда в сфере профессиональной журналистики, которая присуждается коллегиальным решением руководства Союза журналистов России. Различные редакционные коллективы подают свои кандидатуры на эту премию. При этом сама премия состоит из нескольких номинаций: военкоры, медиаменеджеры, представители различных журналистских специальностей.Украина.ру эти награды уже получала. Лучшим медиаменеджером года признавался наш главный редактор Искандер Хисамов, а наш донецкий собкор Игорь Гомольский удостаивался награды "За храбрость при исполнении служебного долга". Что касается моей кандидатуры, то она была выдвинута по целому ряду показателей, которые называются "За вклад в журналистику". Тут подразумевались и статьи, и книги, и работа руководителем отдела Телеграм-каналов.То есть нельзя сказать, что жюри выделило какие-то отдельные мои заслуги.Для меня эта награда очень ценная. В 2014 году я был первым журналистом на Украине, которого исключили из украинского союза журналистов, а спустя 12 лет я получил профессиональное признание от Союза журналистов России. Это важно в символическом смысле. При этом не надо забывать, что эта награда касается не только меня, но и всего коллектива Украина.ру.Телеграм – это целая команда сотрудников, которая ежедневно работает над наполнением информационной ленты. Мои текстовые публикации – это еще и работа выпускающих редакторов и дизайнеров. А моя книга "Сошествие в Украину" вышла в серии "Библиотека Украины.ру".Так что отделять себя от редакции в данном случае было бы неуместно и некорректно.- Насколько я знаю, вы перепробовали разные аспекты в журналистике. Были пишущим автором, были руководителем телеканала, а сейчас возглавляете Телеграм-отдел. Где было сложнее, а где – интереснее?- Действительно так получилось, что я начал свою карьеру в советское время с работы в газете. С 1991 года я был на телевидении. После эмиграции из Украины снова вернулся в пишущую журналистику. А с 2022 года занялся абсолютно новым для меня делом – работой в мессенджерах. Причем телеграм-каналы пришлось поднимать на разных языках (английский, китайский и испанский).Мне кажется, что для человека, который увлечен журналистикой и важностью работы с информацией, должны быть интересны любые проявления этого творчества. Журналистика – это творческая профессия. И в каждой из ее ипостасей всегда находится место творческому началу.Повторюсь, есть определенные специфические приемы и язык передачи информации, но это не должно отменять самого главного – творчества. А творчество должно быть внутри человека.- Лично вы что добавили в работу Телеграм-каналов Украина.ру и в части фактажа, и в части увлекательных форм подачи материала?- Я возглавил Телеграм-канал по приглашению главного редактора в апреле 2022 года, когда стало понятно, что необходимо усиливать поток информации об СВО, публикуемой в самом востребованном на тот момент мессенджере. Мне потребовалось около месяца, чтобы в этом разобраться, потому что я раньше не имел с этим дело.На первом этапе передо мной стояло несколько задач.Во-первых, давать больше информации.Во-вторых, улучшать качество материалов. Модераторы зачастую работали в состоянии стресса, допускали грамматические и фактологические ошибки. Вот мне и надо было наладить систему контроля.В-третьих, придумать оформление канала. Я исхожу из того, что информационная лента должна быть красивой. Человек, который смотрит на ленту, должен получать от нее визуальное удовольствие. А это подразумевает и внешнее оформление, и какие-то детали, на которые читатель вроде бы не обращает внимание, но которые помогают ему лучше воспринимать текст.Четвертая сверхзадача – продвижение канала. Ты можешь делать качественный продукт, но о его существовании читатель может даже не узнать. Тут мне помог опыт работы в коммерческих структурах. Мы достаточно быстро и эффективно наладили взаимный пиар с коллегами, а также другие формы продвижения канала. Через некоторое время это позволило достигнуть нам полумиллиона подписчиков.Наконец, для нас было чрезвычайно важно сохранить информационную связь с Украиной. Собственно говоря, Украина.ру как раз и создавалась, чтобы рассказывать не только об Украине, но и для украинцев. Поэтому одним из первых моих решений было исключение из лексического оборота нашего канала ругательных и бранных слов, оскорбляющих по этническому происхождению. Это помогло нам нарастить украинскую аудиторию и сохранить ее доверие.У нас до сих пор на Украине десятки тысяч читателей. Мы входим в список наиболее неприемлемых для киевского режима информационных ресурсов. Это мы тоже воспринимаем как признание наших заслуг.- Какой вы руководитель? В каких аспектах проявляете жесткость, в каких – даете сотрудникам полную свободу?- Надо понимать, что работа с информацией – это работа с точной наукой. От нас ждут не вранья, а конкретных данных об окружающем мире. От этого нередко зависит безопасность людей. Мы должны ответственно подходить к слову и к журналистскому производству. А любое производство подразумевает дисциплину: не только на заводе, но и при создании информационного продукта.Поэтому во всех коллективах, где я руководил, я всегда добивался неукоснительной дисциплины. А это подразумевает не только пряники, но и меры административного воздействия.И когда люди, которые со мной работают, начинают понимать, что это вопрос не моих капризов, а вопрос профессионализма, у нас все проходит нормально.В конце концов, мы же не хотим лечиться у непрофессиональных врачей и пользоваться услугами непрофессиональных пилотов гражданской авиации. Следовательно, аудитория в праве требовать и от нас внимательного отношения к профессии.Повторюсь, вопрос не в авторитаризме, а в желании сделать работу максимально качественно.- Давайте также пройдемся по актуальным темам. Как будем выкручиваться из конфликта по линии "Телеграм-Макс"? Количество подписчиков в Телеграме несколько упало, но в целом он работает в прежнем режиме. При этом число подписчиков в Максе уже составило больше 120 тысяч человек, но там вы публикуете только наиболее значимые материалы из Телеграма.- Я в принципе не считаю решение о замедлении Телеграма абсолютно выверенным. Это в большей степени связано с внутрироссийской политикой. При этом совершенно не учитывается, что наши ресурсы физически не смогут доносить информацию через Макс до украинской аудиторий и до жителей из стран дальнего зарубежья. Поэтому сохранение Телеграма для нас является первоочередной задачей, связанной с нашим основным вектором деятельности.Конечно, замедление Телеграма не могло не сказаться на нашей основной ленте. Мы просели по подписчикам (их уже меньше 500 тысяч), а также уменьшилась глубина просмотров наших материалов. В то же время в Максе мы достигли 125 тысяч читателей. Короче говоря, 15 тысяч потеряли на основном канале, а на дополнительном – 125 тысяч приобрели.- Это те, кто перекочевал из Телеграма? Или это какие-то новые люди?- Здесь есть две категории людей.Есть наша прежняя аудитория, которая послушалась нашего призыва и продублировалась на Максе. При этом Макс уже стал площадкой, где самостоятельно действуют другие ресурсы, с которыми мы можем обмениваться постами и взаимным пиаром, чтобы завоевывать читателей, которых раньше мы по тем или иным причинам не охватывали.Нельзя сказать, что мы потерялись в новых условиях, но определенную специфику Макса мы обязаны учитывать.У него есть серьезные недоработки в части администрирования, что усложняет работу модератора. Мы физически не можем наполнять ленту с такой же интенсивностью, как в Телеграме. На основном канале даем публикации раз в 9-10 минут, на Максе – раз в 15 минут. Иначе административные функции, предоставляемые мессенджером, просто не срабатывают.Я хотел бы увеличить работу в Максе до круглосуточного режима, но меня пока останавливает то, что система отключения звукового сигнала о появлении поста на ленте не до конца продумана. Мы на основной ленте ее отключаем централизовано, а на Максе это должен делать каждый читатель отдельно для себя. И я обоснованно опасаюсь, что если ночью пойдет поток звуковых сигналов в телефонах наших читателей, то мы можем их расстроить и даже напугать.Поэтому мы подождем некоторое время, чтобы освоились и модераторы, и читатели, а также появились новые функции в админке Макса.- Как изменилась работа каналов на иностранных языках после начала войны против Ирана? Стало лучше с просмотрами и подписчиками, потому что общий интерес к теме вырос? Или стало сложнее, потому что приходится конкурировать с более специализированными ресурсами?- Наших международных читателей война против Ирана очень интересует. Особенно им нравится наша немейнстримовая подача этих материалов. Мы предоставляем много публикаций с иранской и ливанской стороны, которые западные СМИ либо игнорируют, либо дают вскользь.Это востребовано. Все наши иностранные каналы на подъеме. Особенно приятно, что преодолел 100-тысячную планку наш китайский канал в Weibo, который стабильно дает нам 2-3 миллиона просмотра в день.Вообще надо понимать, что ресурсы нашего отдела дают от 15 до 17 миллионов просмотров в день ежедневно. Читатели могут сами представить, какой огромный труд за этим стоит. Но мы заинтересованы и в обратной связи. Стараемся узнавать пожелания читателей и с их помощью работать еще более успешно.- В каком направлении будет развиваться редакционная политика всех ресурсов Украины.ру? С одной стороны, когда мы вещаем на украинскую и международную аудиторию, то указываем на тяжелую ситуацию внутри Украины, раскол внутри Запада и работу России на освобожденных территориях. С другой стороны, когда мы вещаем на российскую аудиторию, мы говорим о том, что враг (киевский режим и Запад) очень силен и что надо настраиваться на затяжное противостояние. Мы и дальше будем так балансировать? Или в какой-то момент нам придется выработать единый подход?- Мне кажется, что эти задачи только на первый взгляд выглядят взаимоисключающими.На освобожденных территориях, несмотря на все трудности переходного периода, присутствует удивительный настрой на созидание. Созидание – это то, что в ближайшие десятилетия будет объединять жителей этих регионов. Конечно, уже сейчас есть конкретные результаты: восстановление Мариуполя, строительство дороги вокруг Азовского моря, воссоздание каких-то объектов в Донецке. Но этот созидательный порыв еще только на подъеме.А созиданию всегда противостоит энергия разрушения, которое представляют наши украинские оппоненты. Это связано не только с войной, но и с самой идеологией бандеровского режима. И противопоставление созидания разрушению – это та самая диалектика, из которой состоит жизнь. Жизнь – это как Инь и Ян. В каждом черном есть проблески светлого, в каждом светлом мы можем увидеть какие-то недостатки.И отражение жизни во всей ее полноте – это задача всей нашей редакции.- Если говорить о каких-то конкретных примерах, то у нас в редакции спорят по поводу Зеленского: "Можно ли хихикать над ним? Или это опасный враг, к которому надо относиться ко всей серьезностью?".- Карикатура – это не всегда хихиканье. Сатира разоблачает врага. На войне всегда есть место шутке и острому словцу. Но мы должны понимать, что хихиканье над врагом нас действительно ослабляет, потому что тем самым мы его недооцениваем. А для врага нет большей радости, чем недооценка его возможностей.Еще Сунь-цзи в "Искусстве войны" писал: "Враг должен тебя недооценивать. Это поможет тебе победить".Повторюсь, мы не должны становиться рабами собственного хихиканья. Это ослабляет нас. Но разоблачение через сатиру всегда востребовано. Это не поднимает настроение бойцам и помогают рассматривать врага не как страшную машину, а как нечто, что всегда можно одолеть.

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

украина

россия

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, константин кеворкян, иран, владимир зеленский, telegram, миа "россия сегодня", украина.ру, общество, украинцы