"Всё выглядит предельно скверно". Эксперты, политики и учёные о судьбах Украины и мира

В экспертном сообществе обсуждают, зачем Зеленскому ядерное оружие, почему Рубио обвинил его во лжи. И думают, не "погасят" ли в результате украинского кризиса всю Европу и... не только её. А "погасить" могут крепко.

2026-03-31T06:20

Ранее Зеленский заявил, что американские гарантии безопасности Украине подразумевают вывод ВСУ из Донбасса. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил его во лжи: "Это ложь. (…). Очень жаль, что он так сказал".По словам Рубио, Зеленский должен понимать, что гарантии безопасности будут предоставлены только после завершения конфликта. И если в Киеве "не хотят принимать определённых решений и идти на уступки, то война продолжится".Зеленский тянет время в надежде пересидеть Трампа, отсюда все его "оговорки и… трудности перевода", считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв."Но уже дошло до крайней точки. Когда глава Госдепартамента США обвиняет президента Украины во лжи — ну, всё очень серьёзно", - сказал эксперт в интервью журналисту Виталию Дикому. Он предположил, что США могут в конечном счёте отойти в сторону и сказать - "пускай ещё повоюют", не исключено, с меньшим объёмом развединформации.А без разведданных будет совсем грустно, ведь львиную их долю киевский режим получает именно от США. Дело принимает скверный оборот и может очень плохо закончиться для Киева, сказал Золотарёв. По его мнению, "в Госдепе считают, что Украина всё равно вынуждена будет вернуться к переговорам, но уже на гораздо более худших условиях" - тысячи новых жертв, потери новых территорий...На "пересидеть Трампа" нужно ещё два года, хватит ли у Киева материальных и человеческих ресурсов, вооружения — это большой вопрос, подчеркнул Золотарёв, добавив, что мобилизация идёт со скрипом, а закручивание гаек чревато срывом резьбы. В общем, для Киева "всё выглядит предельно скверно".По этой-то причине Зеленский и заявляет о необходимости для Украины (киевского режима — ред.) обладать ядерным оружием, но никаких предпосылок для реализации этого желания нет, разве что самим придётся создавать "грязную бомбу", отметил эксперт.И ещё об энергии и о судьбах мира. Как ни странно, украинский конфликт может быть не совсем или даже совсем не тем, что мы о нём думаем, он может быть связан с надвигающейся энергетической катастрофой, которая куда ближе, чем многим кажется. В запасе у нас у всех всего два-три года, утверждает доктор технических наук, профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов.Он заявил в эфире ютуб-канала "Подкаст Мигачева Дмитрия", что войну на Украине можно остановить буквально в один момент, для этого России достаточно прекратить поставки Киеву органики, ведь - "вся украинская техника ездит на нашей солярке". Все украинские АЭС работают на российском уране. Прекратить поставки (через ту же Венгрию) — и всё, "вся Украина приползёт на пузе сюда".Но ведь не прекращают. Если бы Сталину предложили поставлять Гитлеру горючее, поскольку, мол, тот за это будет марки платить - что бы Сталин сделал с теми, кто такое предлагает? - задал ядерщик риторический вопрос. Теперь же получается, что за деньги можно и врага снабжать энергией.Пятый год идёт война с киевским режимом, но всё время "вдоль границы, топчутся на месте". Прекратите поставлять Киеву энергию, и через три дня всё закончится, утверждает Вострецов.Почему же всё происходит так, как происходит? Учёный считает, что на самом деле речь идёт об обнулении Европы, которая слишком много стала поглощать энергоресурсов. Теперь краник снабжения перекрыт.Профессор напомнил, что памятный всем нам деятель Чубайс в своё время на форуме в Давосе прямо сказал, что в ближайшее время надо сильно сократить население планеты (по его заверению, "об этом говорят серьёзные учёные").Сценарий продолжения роста исключён. Причина — энергодефицит и нехватка ресурсов. И решать эту проблему начнут (как видим, уже начали) с Европы, где потребляют слишком много энергии в расчёте на душу населения, утверждает Вострецов.Может быть, есть другие пути? Надо либо менять социальную организацию жизни, либо… Судя по всему, выбрали "либо".Вострецов рассказал, что ЧАЭС была взорвана специально, это было установлено, но соответствующие выводы комиссии "положили под сукно". Между тем катастрофа на ЧАЭС привела, в конечном итоге, к развалу Союза.А новую Россию (в виде РФ) Штаты оберегали, поскольку для них РФ была жизненно важна как поставщик урана для американских АЭС."Для Штатов ничего страшнее гибели России не было", - заявил учёный.Но теперь, по его словам, у США есть протонный ускоритель российского ученого-ядерщика Алексея Богомолова, и они уже начали нарабатывать плутоний для своих АЭС. Поэтому объявленное прекращение поставок обогащённого урана из РФ для американцев не страшно.Ранее в многочисленных интервью Вострецов рассказывал об ускорителе Богомолова и о том, какие возможности открывает для нас эта технология. В частности, с её помощью можно обнаружить ту же "грязную бомбу", которой сегодня угрожает киевский режим.Сейчас технологию Богомолова осваивает Китай, там над этим работают специалисты, его ученики. А Китай — он наш союзник или нет? Это зависит от РФ, отметил профессор. И добавил: союзники ли мы Пекину на деле — судите сами."Как только Штаты рухнут, к власти придут китайцы, а они церемониться не будут", - сказал Вострецов, добавив, что это случится уже очень скоро. По его словам, США вовсе не первая экономика мира, как принято считать, они лишь печатают доллар, а реально первой экономикой является Китай.Что дальше? Спасти РФ можно, но… если мы продолжим валять дурака, то нет.Переход мира к новой энергетике (но на это, по словам учёного, потребуется около 10 лет) будет либо очень жёстким - под руководством Китая и, вероятно, примкнувшей к нему Индии, либо более мягким - под руководством РФ, сказал Вострецов.Он продолжил: если технологию Богомолова будет развивать Россия, объяснив всему миру, что чистой энергии хватит на всех — то тогда "весь мир будет здесь, и никто не посмеет открыть рта против России".P.S. Автор этих строк не берётся судить о том, насколько реалистичны прогнозы о потенциальной способности РФ обеспечить человечество чистой энергией при помощи упомянутых технологий. Однако серьёзную обеспокоеннось по поводу надвигающихся энергетического и продовольственного кризиса высказывают сейчас многие эксперты и политики.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

Сергей Зуев

