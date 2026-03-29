Почему вымирание украинцев не волнует "украинскую" власть. Эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, какими гибельными последствиями грозит Украине продолжение войны и думают, удастся ли с ними справиться даже в том случае, если война закончится завтра. От недавних 52-х миллионов населения Украины теперь осталась едва половина, процесс вымирания и обезлюживания страны очевиден уже для всех.

Или не для всех? Психиатр Спартак Суббота в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что вымирание украинцев не беспокоит украинскую власть, поскольку "власть в Украине… не думает о том, как будет жить народ, потому что власть в Украине не имеет никакого отношения к украинскому народу"."К Израилю, возможно, имеет, к России имеет. Путину в принципе не выгодно менять Зеленского, потому что никто так не разрушает государство Украина и украинскую нацию, как Зеленский", - заявил эксперт.Тут мы от себя отметим, однако, что РФ вряд ли имела когда-либо планы зачем-то разрушать Украину, напротив, до Майдана 2014 года Москва развивала взаимовыгодное сотрудничество с Киевом. Майдан и последующие события устроила отнюдь не Россия.А эти "последующие события" в буквальном смысле опустынивают страну. В ходе беседы Шелест привёл данные главы Офиса миграционной политики Украины Василия Воскобойника, заявившего (со ссылкой на информацию МОТ), что Украине скоро будет не хватать 8,2–8,6 млн рабочих рук."Мы физически вымираем, у нас каждый год умирает больше, чем рождается, где-то на 300 тысяч человек", - заявил чиновник в эфире одного из каналов.Комментируя это заявление, Суббота подчеркнул, что даже завершение войны не исправит эту ситуацию, не изменит вектор. Даже если представить, что сейчас война закончится, уехавшие украинцы не будут спешить возвращаться в страну. А вернувшихся с фронта военных украинские женщины сейчас не будут особо жаловать, "сейчас для них военные — это угроза, это опасность, кстати, во многом благодаря ТЦК… которые создали такую репутацию для военных".Но военные могут и не вернуться — или вернуться очень нескоро, говорит в своём видеоблоге украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, принятые Верховной Радой изменения в мобилизационное законодательство наводят на мысль, что Украину готовят к войне продолжительностью ещё в пять–десять лет.Может быть пересмотрен мобилизационный возраст, может быть уже не добровольное, но обязательное привлечение в ряды ВСУ женщин. Словом, готовится "модель максимального использования демографического ресурса Украины для продолжения боевых действий...".Бортник в связи с этим выразил опасение, что война может длиться долго, и она "в конечном итоге может перемолоть, переживать всю нашу молодёжь, всё наше общество".Но ведь не беда, украинское общество просто заменят каким-нибудь другим. Замена эта уже постепенно происходит.Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отметил, что дефицит рабочих рук на Украине (согласно новой оценке — 8,8 млн человек) — это не менее 30 процентов населения страны.А если учесть состав остающихся 70 процентов — в основном это женщины, пенсионеры и дети, то получается, что "трудовые мигранты заместят уничтоженных на войне украинских мужчин". Уже через поколение украинцы на Украине могут оказаться в меньшинстве, "основным населением станут метисы или чёрные".В результате вытеснения славянского населения сформируется общество, готовое на интеграцию в ЕС "на уровне унтерменшей"."Согласитесь, в этом что-то есть — уничтожать своих граждан и отлавливать их на улицах в ходе насильственной мобилизации, а на их место завозить трудовых мигрантов", - написал в своём блоге Дубинский. Он продолжил риторическим вопросом: "Прощупывается национальная идея, разве нет?".Что касается насильственной мобилизации, то кое-кому неизбежно придётся в будущем за неё ответить, считает вынужденно покинувший страну украинский журналист, бывший политзаключённый Руслан Коцаба. Он в эфире видеоканала "Перекрёсток" рассказал о том, как "быкуют" ТЦКашники в его родном Ивано-Франковске.По его словам, людоловы теперь действуют по-хитрому, они "даже не в камуфляже, просто в чёрных костюмах", да и они разъезжают на обычных машинах с гражданскими номерами."Понимаете, это беспредел, это уже не государство, это банда", - констатировал правозащитник, чьи слова приводит "ПолитНавигатор".Коцаба подчеркнул, что ТЦКашники на самом деле не имеют никакого отношения ни к армии, ни к боевым действиям, "это просто бандиты… которые зарабатывают на крови и на человеческих жизнях".При этом он призвал украинских ветеранов быть благоразумными, когда они вернутся с фронта, и не чинить самосуд над теми, кто когда-то отправил их умирать (отметив, что такое желание ветеранов он вполне понимает, но… не нужно самим становиться убийцами).Киеву не хватает людей, а скоро будет критично не хватать и денег, считает украинский политолог Михаил Чаплыга. Он в эфире интернет-канала Politeka напомнил о данных властей, согласно которым на войну Украине (киевскому режиму — ред.) в месяц нужно пять миллиардов долларов, дефицит бюджета — 55 млрд долларов, а "это больше, чем все деньги, собранные в Украине за год".Ситуация будет только ухудшаться, с апреля денег не будет от слова "совсем", сказал эксперт, уточнив, что это касается не всех — у депутатов и ряда других "элитных" лиц деньги есть.Об этом же говорит в своём видеоблоге и украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, отвечая на вопросы своих зрителей. По его словам, рост цен на бензин уже все видят, а это неизбежно скажется на стоимости всех других товаров - "рост цен будет у нас в этом году недетский совершенно".Эксперт подчеркнул, что на Украине прибыль "приватизируется ограниченным кругом лиц, а убытки - национализируются". Потому за всё заплатит простой народ: "Инфляция будет нешуточная, а это, прежде всего, налог на бедных".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

Сергей Зуев

