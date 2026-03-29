Мадуро опубликовал обращение впервые после ареста в США

Мадуро опубликовал обращение впервые после ареста в США - 29.03.2026 Украина.ру

Мадуро опубликовал обращение впервые после ареста в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время выступил с личным обращением. Сообщение было публиковано 29 марта в социальных сетях

2026-03-29T11:49

2026-03-29T11:49

2026-03-29T11:49

Николас Мадуро, который в настоящее время находится под стражей в США, опубликовал личное обращение в социальных сетях. Это его первое за долгое время сообщение, опубликованное от имени президента Венесуэлы и его супруги Силии Флорес."Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве", - говорится в публикации.Венесуэльский лидер призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув, что страна должна двигаться по пути "примирения и уважения". Мадуро также выразил благодарность гражданам Венесуэлы и "людям доброй воли по всему миру" за солидарность, отметив, что поддержка придаёт ему "моральную силу и внутреннюю стойкость".26 марта завершилось второе судебное заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в федеральном суде на Манхэттене.

венесуэла

сша

украина

венесуэла, новости, николас мадуро, украина.ру, сша, украина