Мадуро опубликовал обращение впервые после ареста в США
11:49 29.03.2026
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время выступил с личным обращением. Сообщение было публиковано 29 марта в социальных сетях
Николас Мадуро, который в настоящее время находится под стражей в США, опубликовал личное обращение в социальных сетях. Это его первое за долгое время сообщение, опубликованное от имени президента Венесуэлы и его супруги Силии Флорес.
"Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве", - говорится в публикации.
Венесуэльский лидер призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув, что страна должна двигаться по пути "примирения и уважения". Мадуро также выразил благодарность гражданам Венесуэлы и "людям доброй воли по всему миру" за солидарность, отметив, что поддержка придаёт ему "моральную силу и внутреннюю стойкость".
26 марта завершилось второе судебное заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в федеральном суде на Манхэттене.
