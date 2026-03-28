https://ukraina.ru/20260328/dlya-trampa-vse-ochen-opasno-bruter-o-parallelyakh-mezhdu-svo-i-konfliktom-na-blizhnem-vostoke-1077247647.html

"Для Трампа все очень опасно": Брутер о параллелях между СВО и конфликтом на Ближнем Востоке

В затяжной войне опасно "зависание", потому что исчезают критерии выхода из ситуации, а популярность военных действий не возрастает. В Вашингтоне это понимают и ищут способы завершить иранскую кампанию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-03-28T04:15

новости

ближний восток

дональд трамп

украина.ру

война на ближнем востоке

главные новости

главное

сво

нефть

китай

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077108881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6f58e7383aa3f5a4efe2260b454281f.jpg

Отвечая на вопрос о параллелях между СВО на Украине и конфликтом на Ближнем Востоке, эксперт указал на опасность "зависания". Российское руководство тоже не планировало четыре года украинской кампании и явно рассматривало ее как принуждение к миру, заявил Брутер."Здесь очень опасно зависать, потому что исчезают критерии выхода из ситуации, а популярность военных действий никак не возрастает", — пояснил эксперт.Комментируя вопрос о том, удерживает ли США от наземной операции именно украинский опыт, эксперт добавил: "Их ничего не удерживает за исключением того, что это само по себе бессмысленно. Но как средство объявления о своей победе, это вполне возможно"."Они скажут, что заблокировали всю иранскую нефтяную торговлю, заблокировали Китай в плане получения нефти. Как вариант это обсуждается в первую очередь, потому что это самое простое", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Если Орбан сумеет удержать власть, Россия сохранит ненулевой шанс влиять на элиты Европы" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации на Ближнем Востоке "Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

