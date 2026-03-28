"Для Трампа все очень опасно": Брутер о параллелях между СВО и конфликтом на Ближнем Востоке
В затяжной войне опасно "зависание", потому что исчезают критерии выхода из ситуации, а популярность военных действий не возрастает. В Вашингтоне это понимают и ищут способы завершить иранскую кампанию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
"Для Трампа все очень опасно": Брутер о параллелях между СВО и конфликтом на Ближнем Востоке

04:15 28.03.2026
 
В затяжной войне опасно "зависание", потому что исчезают критерии выхода из ситуации, а популярность военных действий не возрастает. В Вашингтоне это понимают и ищут способы завершить иранскую кампанию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Отвечая на вопрос о параллелях между СВО на Украине и конфликтом на Ближнем Востоке, эксперт указал на опасность "зависания". Российское руководство тоже не планировало четыре года украинской кампании и явно рассматривало ее как принуждение к миру, заявил Брутер.
"Здесь очень опасно зависать, потому что исчезают критерии выхода из ситуации, а популярность военных действий никак не возрастает", — пояснил эксперт.
"Для Трампа все очень опасно. Не случайно ведь на переговоры посылают Джей Ди Вэнса, которого считают миротворцем", — сказал Брутер.
Комментируя вопрос о том, удерживает ли США от наземной операции именно украинский опыт, эксперт добавил: "Их ничего не удерживает за исключением того, что это само по себе бессмысленно. Но как средство объявления о своей победе, это вполне возможно".
"Они скажут, что заблокировали всю иранскую нефтяную торговлю, заблокировали Китай в плане получения нефти. Как вариант это обсуждается в первую очередь, потому что это самое простое", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Если Орбан сумеет удержать власть, Россия сохранит ненулевой шанс влиять на элиты Европы" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации на Ближнем Востоке "Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе" на сайте Украина.ру.
04:45Захват Харка не решит проблемы США: политолог указал на просчеты Трампа в войне с Ираном
04:30"Ожесточенные бои на ключевых направлениях": эксперт про обстановку на линии соприкосновения
04:15"Для Трампа все очень опасно": Брутер о параллелях между СВО и конфликтом на Ближнем Востоке
00:12Сборную Украины по футболу ограбили перед матчем со Швецией
00:09Зеленский вновь потребовал передачи ядерного оружия Украине
23:41За три часа силы ПВО уничтожили 52 украинских БПЛА над восемью регионами РФ
23:39Иран пригрозил полной блокадой Ормузского пролива в случае начала военных действий
23:35ВС РФ успешно наступают на Добропольском выступе
23:33Боевики ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область — пострадали три мирных жителя
22:40МИД РФ: киевский режим использует медперсонал для пыток военнопленных
22:37Туск заявил о возможной эскалации на Ближнем Востоке. Главные новости к этому часу
22:12Рубио: если Украина не хочет идти на уступки, война будет продолжаться
22:09Евросоюз определится с продлением временной защиты для украинцев к концу мая 2026 года
21:41Трое взрослых и подросток пострадали от атак ВСУ по Донецкой Народной Республике
21:36ВС РФ продолжают наступать на Красноармейском направлении
21:33Руслан Мармазов: "Золотые мячи" Беланова и Блохина мешают спецам из Тернополя добить украинский футбол
21:09Задержан бариста, подливавший яд в напитки российским военным в Ставрополе
21:05Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту главы ФБР
21:01Самая крупная афера в истории человечества! Кого спонсирует Зеленский и зачем ему это надо— Гаспарян
20:35США уведомили союзников о перебоях в поставках оружия Украине
Лента новостейМолния