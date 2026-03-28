https://ukraina.ru/20260328/dlya-trampa-vse-ochen-opasno-bruter-o-parallelyakh-mezhdu-svo-i-konfliktom-na-blizhnem-vostoke-1077247647.html
"Для Трампа все очень опасно": Брутер о параллелях между СВО и конфликтом на Ближнем Востоке
В затяжной войне опасно "зависание", потому что исчезают критерии выхода из ситуации, а популярность военных действий не возрастает. В Вашингтоне это понимают и ищут способы завершить иранскую кампанию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-03-28T04:15
новости
ближний восток
дональд трамп
украина.ру
война на ближнем востоке
главные новости
главное
сво
нефть
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077108881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6f58e7383aa3f5a4efe2260b454281f.jpg
ближний восток
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077108881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ff7c2950355ad40225ea874a7b0ff1e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, война на ближнем востоке, главные новости, главное, сво, нефть, китай, война в иране, аналитики, аналитика, торговля
Новости, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, война на Ближнем Востоке, Главные новости, главное, СВО, нефть, Китай, война в Иране, аналитики, Аналитика, торговля
Отвечая на вопрос о параллелях между СВО на Украине и конфликтом на Ближнем Востоке, эксперт указал на опасность "зависания". Российское руководство тоже не планировало четыре года украинской кампании и явно рассматривало ее как принуждение к миру, заявил Брутер.
"Здесь очень опасно зависать, потому что исчезают критерии выхода из ситуации, а популярность военных действий никак не возрастает", — пояснил эксперт.
"Для Трампа все очень опасно. Не случайно ведь на переговоры посылают Джей Ди Вэнса, которого считают миротворцем", — сказал Брутер.
Комментируя вопрос о том, удерживает ли США от наземной операции именно украинский опыт, эксперт добавил: "Их ничего не удерживает за исключением того, что это само по себе бессмысленно. Но как средство объявления о своей победе, это вполне возможно".
"Они скажут, что заблокировали всю иранскую нефтяную торговлю, заблокировали Китай в плане получения нефти. Как вариант это обсуждается в первую очередь, потому что это самое простое", — подытожил собеседник издания.