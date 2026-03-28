"Держит в своей голове план": получил ли Трамп на Ближнем Востоке свою "Украину" — эксперт

"Держит в своей голове план": получил ли Трамп на Ближнем Востоке свою "Украину" — эксперт - 28.03.2026 Украина.ру

"Держит в своей голове план": получил ли Трамп на Ближнем Востоке свою "Украину" — эксперт

Дональд Трамп осознает, что затягивание конфликта с Ираном станет для него политической катастрофой, и будет стремиться к быстрому выходу. Крайний срок, который он может себе позволить, не превышает шести недель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-03-28T05:15

2026-03-28T05:15

2026-03-28T05:15

Иран оценил мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 15 пунктов, как односторонний и несправедливый, сообщает Reuters. По словам иранского чиновника, переговоры Тегерана и Вашингтона сейчас невозможны.Отвечая на вопрос о том, получил ли американский лидер на Ближнем Востоке свою "Украину", эксперт заявил, что хозяин Белого дома это понимает. "Я думаю, что Трамп это понимает и будет стараться выйти из этой ситуации быстро", — сказал Брутер."Он держит в своей голове план, по котором он либо что-то захватит и объявит о своей победе, либо кого-то убьет и объявит о своей победе", — пояснил эксперт.Как отметил Брутер, если Трамп растянет военную кампанию на пару месяцев, его рейтинг ждет не просто падение, а настоящая катастрофа."Эти люди очень опасны, от них можно ожидать всего, что угодно. Это было понятно, когда еще Трамп шел к власти", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Если Орбан сумеет удержать власть, Россия сохранит ненулевой шанс влиять на элиты Европы" на сайте Украина.ру.Про сценарии развития конфликта на Ближнем Востоке, а также особую включенность в него Киева — в материале Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.

ближний восток

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

