"Держит в своей голове план": получил ли Трамп на Ближнем Востоке свою "Украину" — эксперт
Дональд Трамп осознает, что затягивание конфликта с Ираном станет для него политической катастрофой, и будет стремиться к быстрому выходу. Крайний срок, который он может себе позволить, не превышает шести недель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-03-28T05:15
Иран оценил мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 15 пунктов, как односторонний и несправедливый, сообщает Reuters. По словам иранского чиновника, переговоры Тегерана и Вашингтона сейчас невозможны.
Отвечая на вопрос о том, получил ли американский лидер на Ближнем Востоке свою "Украину", эксперт заявил, что хозяин Белого дома это понимает. "Я думаю, что Трамп это понимает и будет стараться выйти из этой ситуации быстро", — сказал Брутер.
"Он держит в своей голове план, по котором он либо что-то захватит и объявит о своей победе, либо кого-то убьет и объявит о своей победе", — пояснил эксперт.
Как отметил Брутер, если Трамп растянет военную кампанию на пару месяцев, его рейтинг ждет не просто падение, а настоящая катастрофа.
"Эти люди очень опасны, от них можно ожидать всего, что угодно. Это было понятно, когда еще Трамп шел к власти", — резюмировал собеседник издания.
Про сценарии развития конфликта на Ближнем Востоке, а также особую включенность в него Киева — в материале Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.