США уведомили союзников о перебоях в поставках оружия Украине

Соединенные Штаты уведомили союзников о предстоящих перебоях в поставках вооружений Украине, особенно перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, на фоне военной операции против Ирана. Об этом 27 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T20:35

По информации издания, решение Вашингтона ставит под угрозу ключевую программу, в рамках которой союзники покупают оружие у США для его последующей передачи киевскому режиму. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что оружие, предназначавшееся Украине, пока не перенаправляют на Ближний Восток, но могут это сделать.Ранее уведомлялось, что Соединенные Штаты и Российская Федерация усилили давление на Украину, потребовав вывода вооруженных сил Украины из Донбасса, сообщали украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Отмечалось, что если Украина не станет соблюдать условия, президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса и переключить внимание на иранское направление.По информации изданий, Киеву фактически поставлен ультиматум: либо украинские войска покидают территории Донбасса, что создаст условия для мирного урегулирования, либо Вашингтон сворачивает свое участие в переговорном треке, сосредоточив усилия на ближневосточном конфликте.Также сообщалось, что за 25 дней на Ближнем Востоке коалиция во главе с США израсходовала более 5200 ракет, включая ударные системы ATACMS, Tomahawk и JASSM, а также тысячи перехватчиков для противовоздушной и противоракетной обороны. Объемы помощи Украине на этом фоне выглядят скромно: за все время Киев получил лишь 150–250 ракет ATACMS и около 5–7 комплексов Patriot вместо запрашиваемых 25 - Украина стоит перед выбором: Москва и Вашингтон требуют вывода ВСУ. Новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

