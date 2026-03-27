США уведомили союзников о перебоях в поставках оружия Украине
Соединенные Штаты уведомили союзников о предстоящих перебоях в поставках вооружений Украине, особенно перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, на фоне военной операции против Ирана. Об этом 27 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-27T20:35
Соединенные Штаты уведомили союзников о предстоящих перебоях в поставках вооружений Украине, особенно перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, на фоне военной операции против Ирана. Об этом 27 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
По информации издания, решение Вашингтона ставит под угрозу ключевую программу, в рамках которой союзники покупают оружие у США для его последующей передачи киевскому режиму.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что оружие, предназначавшееся Украине, пока не перенаправляют на Ближний Восток, но могут это сделать.
Ранее уведомлялось, что Соединенные Штаты и Российская Федерация усилили давление на Украину, потребовав вывода вооруженных сил Украины из Донбасса, сообщали украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Отмечалось, что если Украина не станет соблюдать условия, президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса и переключить внимание на иранское направление.
По информации изданий, Киеву фактически поставлен ультиматум: либо украинские войска покидают территории Донбасса, что создаст условия для мирного урегулирования, либо Вашингтон сворачивает свое участие в переговорном треке, сосредоточив усилия на ближневосточном конфликте.
Также сообщалось, что за 25 дней на Ближнем Востоке коалиция во главе с США израсходовала более 5200 ракет, включая ударные системы ATACMS, Tomahawk и JASSM, а также тысячи перехватчиков для противовоздушной и противоракетной обороны.
Объемы помощи Украине на этом фоне выглядят скромно: за все время Киев получил лишь 150–250 ракет ATACMS и около 5–7 комплексов Patriot вместо запрашиваемых 25 - Украина стоит перед выбором: Москва и Вашингтон требуют вывода ВСУ. Новости к этому часу.