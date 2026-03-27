Путин поздравил сотрудников Росгвардии и отметил их миссию
2026-03-27T19:43
Путин поздравил сотрудников Росгвардии и отметил их миссию

19:43 27.03.2026
 
Созданная 10 лет назад Росгвардия заняла важное место в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод граждан. Об этом 27 марта заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, участвуя в праздновании Дня войск национальной гвардии, сообщает телеграм-канал Украина.ру
"В числе ваших основных задач – борьба с терроризмом и экстремизмом, включая задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, охрана значимых, режимных объектов, государственный контроль оборота оружия", - заявил президент в обращении ко Дню войск национальной гвардии.
Основные заявления президента:
🟦 Воины на СВО ведут праведный бой за мирную жизнь для детей и внуков, за право людей говорить на родном языке;
🟦 Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб от преступных, диверсионных, враждебных действий против РФ;
🟦 Росгвардия — надежное звено в системе обеспечения безопасности россиян, она вносит особый вклад в борьбе с терроризмом и преступностью;
🟦 Национальная гвардия должна сделать все, чтобы минимизировать ущерб от преступных враждебных действий против России;
🟦 Росгвардия должна без промедления реагировать на современные вызовы.
"Благодарю за службу сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал Росгвардии. И прошу передать самые тёплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и, конечно, ветеранам внутренних войск, которые 10 лет назад стали прочной основой нынешней Росгвардии", - сказал глава государства.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
