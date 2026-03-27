https://ukraina.ru/20260327/putin-pozdravil-sotrudnikov-rosgvardii-i-otmetil-ikh-missiyu-1077242503.html
Путин поздравил сотрудников Росгвардии и отметил их миссию
Путин поздравил сотрудников Росгвардии и отметил их миссию - 27.03.2026 Украина.ру
Путин поздравил сотрудников Росгвардии и отметил их миссию
Созданная 10 лет назад Росгвардия заняла важное место в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод граждан. Об этом 27 марта заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, участвуя в праздновании Дня войск национальной гвардии, сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-27T19:43
2026-03-27T19:43
2026-03-27T19:43
новости
россия
владимир путин
росгвардия
украина.ру
национальная безопасность
национальные интересы
преступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074352970_0:186:3030:1890_1920x0_80_0_0_38d53f135ff078b71cd0ae1721c95aa1.jpg
"В числе ваших основных задач – борьба с терроризмом и экстремизмом, включая задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, охрана значимых, режимных объектов, государственный контроль оборота оружия", - заявил президент в обращении ко Дню войск национальной гвардии.Основные заявления президента: 🟦 Воины на СВО ведут праведный бой за мирную жизнь для детей и внуков, за право людей говорить на родном языке;🟦 Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб от преступных, диверсионных, враждебных действий против РФ;🟦 Росгвардия — надежное звено в системе обеспечения безопасности россиян, она вносит особый вклад в борьбе с терроризмом и преступностью;🟦 Национальная гвардия должна сделать все, чтобы минимизировать ущерб от преступных враждебных действий против России;🟦 Росгвардия должна без промедления реагировать на современные вызовы."Благодарю за службу сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал Росгвардии. И прошу передать самые тёплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и, конечно, ветеранам внутренних войск, которые 10 лет назад стали прочной основой нынешней Росгвардии", - сказал глава государства.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В НАТО и ЕС - мощный раскол. Иран усиливает позиции в ближневосточном конфликте. Итоги 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074352970_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6961471481848c80d82533ec3d98ce24.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, росгвардия, украина.ру, национальная безопасность, национальные интересы, преступность
Новости, Россия, Владимир Путин, Росгвардия, Украина.ру, национальная безопасность, национальные интересы, преступность
Путин поздравил сотрудников Росгвардии и отметил их миссию
Созданная 10 лет назад Росгвардия заняла важное место в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод граждан. Об этом 27 марта заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, участвуя в праздновании Дня войск национальной гвардии, сообщает телеграм-канал Украина.ру
"В числе ваших основных задач – борьба с терроризмом и экстремизмом, включая задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, охрана значимых, режимных объектов, государственный контроль оборота оружия", - заявил президент в обращении ко Дню войск национальной гвардии.
Основные заявления президента:
🟦 Воины на СВО ведут праведный бой за мирную жизнь для детей и внуков, за право людей говорить на родном языке;
🟦 Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб от преступных, диверсионных, враждебных действий против РФ;
🟦 Росгвардия — надежное звено в системе обеспечения безопасности россиян, она вносит особый вклад в борьбе с терроризмом и преступностью;
🟦 Национальная гвардия должна сделать все, чтобы минимизировать ущерб от преступных враждебных действий против России;
🟦 Росгвардия должна без промедления реагировать на современные вызовы.
"Благодарю за службу сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал Росгвардии. И прошу передать самые тёплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и, конечно, ветеранам внутренних войск, которые 10 лет назад стали прочной основой нынешней Росгвардии", - сказал глава государства.
