"Праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь": Путин выступил на тему СВО - 27.03.2026 Украина.ру
"Праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь": Путин выступил на тему СВО
Особую благодарность за верную службу Родине участникам специальной военной операции выразил президент России Владимир Путин, поздравляя 27 марта сотрудников Росгвардии с юбилеем. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Кремля
"Праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь": Путин выступил на тему СВО

Особую благодарность за верную службу Родине участникам специальной военной операции выразил президент России Владимир Путин, поздравляя 27 марта сотрудников Росгвардии с юбилеем. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Кремля
Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 10-летию Росгвардии. Он выступил перед сотрудниками с речью.
В ней президент отметил важность сделать всё для минимизации ущерба от любых преступных, диверсионных, враждебных действий против России. При этом он отметил, что "главное – защитить жизнь, здоровье наших людей".
Президент попросил уделять этому самое серьёзное внимание и передать слова поддержки, свою особую благодарность за верную службу Родине бойцам и командирам – участникам специальной военной операции.
"Вы, дорогие, друзья, наши товарищи сражаются за Россию, в эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле. За священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков, подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов", - сказал президент.
Он отметил, что за участие в боевых действиях, за проявленный героизм и личное мужество награждены десятки тысяч росгвардейцев. Всего за эти 10 лет государственных и ведомственных наград удостоены более 380 тысяч сотрудников ведомства.
В день вашего профессионального праздника директору федеральной службы, главнокомандующему войсками национальной гвардии Виктору Золотову вручён личный штандарт.
"Вручаемый штандарт – как и знамя, флаг, эмблема Росгвардии – станет ещё одним символом преемственности традиций в войсках правопорядка. Их историческая биография, как и многих других учреждений, институтов нашей государственности, насчитывает не одну сотню лет, - отметил глава государства. - Батальоны внутренней стражи, как называли предшественников Росгвардии, формировались накануне Отечественной войны 1812 года. А 210 лет назад, в 1816 году, их объединили в Отдельный корпус внутренней стражи как централизованную структуру".
Внутренняя стража, а затем местные войска, как их когда-то называли, внутренние войска, были предназначены, в первую очередь, для охраны правопорядка в мирное время.
"Но когда стране угрожал внешний враг, они, как и весь наш народ, вставали на защиту отчего дома, бились за Родину вместе с Армией и Флотом, вносили свой огромный вклад в разгром противника. Так было и в 1812 году, и в период Великой Отечественной войны, - констатировал президент. - И сейчас Росгвардия – на переднем крае обеспечения национальной безопасности, опирается на поистине всенародную сплочённость и поддержку и, уверен, будет достойна подвига многих поколений доблестных воинов, защитников великой, тысячелетней России".
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником, пожелав им и их семьям всего самого доброго.
Ранее на эту тему: Путин поздравил сотрудников Росгвардии и отметил их миссию
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В НАТО и ЕС - мощный раскол. Иран усиливает позиции в ближневосточном конфликте. Итоги 27 марта
21:09ВС РФ продолжают наступать на Красноармейском направлении
21:09Задержан бариста, подливавший яд в напитки российским военным в Ставрополе
21:06В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона
21:05Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту главы ФБР
21:01Самая крупная афера в истории человечества! Кого спонсирует Зеленский и зачем ему это надо— Гаспарян
20:35США уведомили союзников о перебоях в поставках оружия Украине
20:33Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России
20:30Рубио опроверг заявления Зеленского
20:06Украинские военкомы избили супружескую пару с годовалым ребёнком
19:58"Праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь": Путин выступил на тему СВО
19:43Путин поздравил сотрудников Росгвардии и отметил их миссию
19:33"Жалко быть такой тупой в 50 лет": Медведев уличил главу дипломатии ЕС в профнепригодности
19:15Норвегия отказалась поддерживать украинских беженцев
19:00Эскалация на Ближнем Востоке, Британия борется с подорожанием и спонсирует Зеленского. Новости к 19.00
18:38ВС РФ зачистили Белицкое и атаковали цели на Украине. Новости СВО
18:3427 марта 2026 года, вечерний эфир
18:15Иран заставил США запускать "фейерверки" на десятки миллионов: Орлов о кризисе западного ПВО
18:03Дизтопливо на Украине рекордно подорожало
18:00В НАТО и ЕС - мощный раскол. Иран усиливает позиции в ближневосточном конфликте. Итоги 27 марта
17:46"Рассвет" против Starlink: эксперт назвал главное преимущество российской группировки связи
Лента новостейМолния