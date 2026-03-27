"Праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь": Путин выступил на тему СВО

Особую благодарность за верную службу Родине участникам специальной военной операции выразил президент России Владимир Путин, поздравляя 27 марта сотрудников Росгвардии с юбилеем. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Кремля

2026-03-27T19:58

новости

россия

кремль

владимир путин

росгвардия

национальная безопасность

национальные интересы

новости россии

российская империя

история ссср

Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 10-летию Росгвардии. Он выступил перед сотрудниками с речью. В ней президент отметил важность сделать всё для минимизации ущерба от любых преступных, диверсионных, враждебных действий против России. При этом он отметил, что "главное – защитить жизнь, здоровье наших людей".Президент попросил уделять этому самое серьёзное внимание и передать слова поддержки, свою особую благодарность за верную службу Родине бойцам и командирам – участникам специальной военной операции."Вы, дорогие, друзья, наши товарищи сражаются за Россию, в эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле. За священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков, подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов", - сказал президент.Он отметил, что за участие в боевых действиях, за проявленный героизм и личное мужество награждены десятки тысяч росгвардейцев. Всего за эти 10 лет государственных и ведомственных наград удостоены более 380 тысяч сотрудников ведомства.В день вашего профессионального праздника директору федеральной службы, главнокомандующему войсками национальной гвардии Виктору Золотову вручён личный штандарт."Вручаемый штандарт – как и знамя, флаг, эмблема Росгвардии – станет ещё одним символом преемственности традиций в войсках правопорядка. Их историческая биография, как и многих других учреждений, институтов нашей государственности, насчитывает не одну сотню лет, - отметил глава государства. - Батальоны внутренней стражи, как называли предшественников Росгвардии, формировались накануне Отечественной войны 1812 года. А 210 лет назад, в 1816 году, их объединили в Отдельный корпус внутренней стражи как централизованную структуру".Внутренняя стража, а затем местные войска, как их когда-то называли, внутренние войска, были предназначены, в первую очередь, для охраны правопорядка в мирное время. "Но когда стране угрожал внешний враг, они, как и весь наш народ, вставали на защиту отчего дома, бились за Родину вместе с Армией и Флотом, вносили свой огромный вклад в разгром противника. Так было и в 1812 году, и в период Великой Отечественной войны, - констатировал президент. - И сейчас Росгвардия – на переднем крае обеспечения национальной безопасности, опирается на поистине всенародную сплочённость и поддержку и, уверен, будет достойна подвига многих поколений доблестных воинов, защитников великой, тысячелетней России".Путин поздравил сотрудников Росгвардии с праздником, пожелав им и их семьям всего самого доброго.Ранее на эту тему: Путин поздравил сотрудников Росгвардии и отметил их миссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В НАТО и ЕС - мощный раскол. Иран усиливает позиции в ближневосточном конфликте. Итоги 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

