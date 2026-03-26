Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта

Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта - 26.03.2026 Украина.ру

Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта

ВСУ почти устроили экологическую катастрофу в Черном море. Украинские дипломаты обиделись на ООН. "Хезболла" бьет ракетами по Минобороны и военным базам Израиля. Британцы закроют Ла-Манш для российских судов

2026-03-26T13:25

2026-03-26T13:25

2026-03-26T13:46

ВСУ бьют даже по туркам: те перевозят российскую нефтьМорские беспилотники атаковали танкер с нефтью у берегов Турции, сообщил турецкий канал NTV.Морские беспилотники атаковали танкер с нефтью у берегов Турции, сообщил турецкий канал NTV."В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти", — передает телеканал.По его данным, экипаж запросил помощь, у судна повреждены мостик и машинное отделение. Экипаж состоит из 27 граждан Турции, они не пострадали.Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер, вероятно, был атакован безэкипажным катером. Судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой.Украинцы устроили истерику в ООНПредставители украинской делегации устроили истерику в связи с прибытием в Женеву и участием в работе Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. Об этом сообщил сам дипломат.По его словам, инцидент произошел после его выступления на 61-й сессии Совета, в ходе которой он представил доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины. Мирошник пояснил, что украинская сторона на пленарном заседании попыталась оспорить правомерность его присутствия в штаб-квартире ООН, указывая на нахождение дипломата в санкционных списках и наличие возбужденных против него на Украине уголовных дел."Кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет сюда и приедет?" — рассказал Мирошник в интервью "РИА Новости"."Хезболла" атаковала минобороны ИзраиляБойцы движения "Хезболла" нанесли удар по комплексу зданий минобороны Израиля "Кирия", расположенных в Тель-Авиве. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе движения."Хезболла" заявляет, что нанесла удары современными ракетами по штаб-квартире министерства обороны Израиля и базе "Дельфин" Управления военной разведки к северу от Тель-Авива", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.Как уточняется, эти удары стали ответом на "продолжающиеся обстрелы и перемещение мирного населения" со стороны Израиля.Британия готовит морскую блокаду РоссииПремьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Вооруженным силам задерживать в британских водах суда России, которые находятся под санкциями. Об этом 26 марта сообщили на сайте правительства страны."Премьер-министр согласился, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватить суда, находящиеся под санкциями Великобританией и проходящие через британские воды", — сказано в заявлении.Отмечается, что Великобритания ограничит доступ в пролив Ла-Манш. Это вынудит операторов и владельцев судов отправлять их по более длинному и дорогому маршруту, иначе им грозят задержание и возбуждение уголовного дела за нарушение санкций.В Сумской области появились отряды карателейКомандование Вооруженных сил Украины перебрасывает в Сумскую область карательные отряды, чтобы "мотивировать" отказников. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.По их данным, отряды направляют в Шосткинский район Сумской области. В числе карателей – боевики из состава 33-го отдельного штурмового полка, которые должны "мотивировать" отказников из состава 210-го отдельного штурмового полка "Берлинго".Перед отрядами, по данным силовиков, также поставили задачу "воздействовать" на местных жителей с целью недопущения их эвакуации на территорию России.

британия

украина

турция

россия

израиль

Никита Миронов

Никита Миронов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

укр, британия, всу, кир стармер, хезболла, родион мирошник, оон, украина, эксклюзив, турция, вооруженные силы украины, россия, израиль, хроники