Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260326/ukraina-atakovala-akvatoriyu-turtsii-britaniya-gotovit-blokadu-rf-khronika-sobytiy-na-1300-26-marta-1077181560.html
Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта
ВСУ почти устроили экологическую катастрофу в Черном море. Украинские дипломаты обиделись на ООН. "Хезболла" бьет ракетами по Минобороны и военным базам Израиля. Британцы закроют Ла-Манш для российских судов
укр
британия
всу
кир стармер
хезболла
родион мирошник
оон
украина
эксклюзив
турция
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/03/1027680393_0:21:2838:1617_1920x0_80_0_0_b07466bfa3c4e530d890e82b8342a3e3.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Никита Миронов
Никита Миронов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/03/1027680393_450:0:2838:1791_1920x0_80_0_0_475cd5865c043cd090036fae47a1b4af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта

13:25 26.03.2026 (обновлено: 13:46 26.03.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Никита Миронов
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ бьют даже по туркам: те перевозят российскую нефть
Морские беспилотники атаковали танкер с нефтью у берегов Турции, сообщил турецкий канал NTV.
"В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти", — передает телеканал.
По его данным, экипаж запросил помощь, у судна повреждены мостик и машинное отделение. Экипаж состоит из 27 граждан Турции, они не пострадали.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер, вероятно, был атакован безэкипажным катером. Судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой.
Украинцы устроили истерику в ООН
Представители украинской делегации устроили истерику в связи с прибытием в Женеву и участием в работе Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. Об этом сообщил сам дипломат.
По его словам, инцидент произошел после его выступления на 61-й сессии Совета, в ходе которой он представил доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины. Мирошник пояснил, что украинская сторона на пленарном заседании попыталась оспорить правомерность его присутствия в штаб-квартире ООН, указывая на нахождение дипломата в санкционных списках и наличие возбужденных против него на Украине уголовных дел.
"Кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет сюда и приедет?" — рассказал Мирошник в интервью "РИА Новости".
"Хезболла" атаковала минобороны Израиля
Бойцы движения "Хезболла" нанесли удар по комплексу зданий минобороны Израиля "Кирия", расположенных в Тель-Авиве. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе движения.
"Хезболла" заявляет, что нанесла удары современными ракетами по штаб-квартире министерства обороны Израиля и базе "Дельфин" Управления военной разведки к северу от Тель-Авива", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Как уточняется, эти удары стали ответом на "продолжающиеся обстрелы и перемещение мирного населения" со стороны Израиля.
Британия готовит морскую блокаду России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Вооруженным силам задерживать в британских водах суда России, которые находятся под санкциями. Об этом 26 марта сообщили на сайте правительства страны.
"Премьер-министр согласился, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватить суда, находящиеся под санкциями Великобританией и проходящие через британские воды", — сказано в заявлении.
Отмечается, что Великобритания ограничит доступ в пролив Ла-Манш. Это вынудит операторов и владельцев судов отправлять их по более длинному и дорогому маршруту, иначе им грозят задержание и возбуждение уголовного дела за нарушение санкций.
В Сумской области появились отряды карателей
Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает в Сумскую область карательные отряды, чтобы "мотивировать" отказников. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.
По их данным, отряды направляют в Шосткинский район Сумской области. В числе карателей – боевики из состава 33-го отдельного штурмового полка, которые должны "мотивировать" отказников из состава 210-го отдельного штурмового полка "Берлинго".
Перед отрядами, по данным силовиков, также поставили задачу "воздействовать" на местных жителей с целью недопущения их эвакуации на территорию России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
укрБританияВСУКир СтармерХезболлаРодион МирошникООНУкраинаЭксклюзивТурцияВооруженные силы УкраиныРоссияИзраильХроники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:52Правительство Украины денонсировало 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ
13:35ГБР Украины уличила в воровстве назначенного в Киеве чиновника по Луганску
13:25Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта
13:22Разгром бригады ВСУ на реке Волчья: Алехин рассказал о ситуации под Липцами и Волчанском
13:14Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тыс
12:4626 марта 2026 года, утренний эфир
12:18Теракт на аэродроме сорван: задержан пособник ВСУ. Новости СВО к этому часу
12:00О чём врал Трамп по Ирану и куда ВС России должны ударить на Украине этой весной — Литовкин
11:55Стали известны последствия ударов ВС РФ по Украине
11:53"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах
11:49Ждут прихода нового "Байдена": Блохин о том, почему Европа продолжает тянуть Украину
11:41Новые регионы России: масштабное обновление медицины, туризма и инфраструктуры
11:18"Иранский капкан" для Трампа: Блохин объяснил, почему США потеряли интерес к Украине
11:15Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу"
09:51Вашингтон принимает гостей из Москвы: кто вошел в делегацию. Главное на утро 26 марта
09:00Трампу не хватает рук: Иран и Украина тянут одеяло на себя. Хроника событий на утро 26 марта
08:48Удары ВС РФ, продвижение армии и суд военных преступников ВСУ. Новости фронта к этому часу
08:00"Криминальный талант": кино одесских КВНщиков
07:00Мир, в котором нет мира
06:50Нефть — доллар — долг. Как коалиция Эпштейна доламывает нефтедоллар
Лента новостейМолния