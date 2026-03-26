https://ukraina.ru/20260326/ukraina-atakovala-akvatoriyu-turtsii-britaniya-gotovit-blokadu-rf-khronika-sobytiy-na-1300-26-marta-1077181560.html
Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта
ВСУ почти устроили экологическую катастрофу в Черном море. Украинские дипломаты обиделись на ООН. "Хезболла" бьет ракетами по Минобороны и военным базам Израиля. Британцы закроют Ла-Манш для российских судов
укр
британия
всу
кир стармер
хезболла
родион мирошник
оон
украина
эксклюзив
турция
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/03/1027680393_0:21:2838:1617_1920x0_80_0_0_b07466bfa3c4e530d890e82b8342a3e3.jpg
британия
украина
турция
россия
израиль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/03/1027680393_450:0:2838:1791_1920x0_80_0_0_475cd5865c043cd090036fae47a1b4af.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
13:25 26.03.2026 (обновлено: 13:46 26.03.2026)
ВСУ бьют даже по туркам: те перевозят российскую нефть
Морские беспилотники атаковали танкер с нефтью у берегов Турции, сообщил турецкий канал NTV.
"В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти", — передает телеканал.
По его данным, экипаж запросил помощь, у судна повреждены мостик и машинное отделение. Экипаж состоит из 27 граждан Турции, они не пострадали.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер, вероятно, был атакован безэкипажным катером. Судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой.
Украинцы устроили истерику в ООН
Представители украинской делегации устроили истерику в связи с прибытием в Женеву и участием в работе Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. Об этом сообщил сам дипломат.
По его словам, инцидент произошел после его выступления на 61-й сессии Совета, в ходе которой он представил доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины. Мирошник пояснил, что украинская сторона на пленарном заседании попыталась оспорить правомерность его присутствия в штаб-квартире ООН, указывая на нахождение дипломата в санкционных списках и наличие возбужденных против него на Украине уголовных дел.
"Кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет сюда и приедет?" — рассказал Мирошник в интервью "РИА Новости".
"Хезболла" атаковала минобороны Израиля
Бойцы движения "Хезболла" нанесли удар по комплексу зданий минобороны Израиля "Кирия", расположенных в Тель-Авиве. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе движения.
"Хезболла" заявляет, что нанесла удары современными ракетами по штаб-квартире министерства обороны Израиля и базе "Дельфин" Управления военной разведки к северу от Тель-Авива", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Как уточняется, эти удары стали ответом на "продолжающиеся обстрелы и перемещение мирного населения" со стороны Израиля.
Британия готовит морскую блокаду России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Вооруженным силам задерживать в британских водах суда России, которые находятся под санкциями. Об этом 26 марта сообщили на сайте правительства страны.
"Премьер-министр согласился, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватить суда, находящиеся под санкциями Великобританией и проходящие через британские воды", — сказано в заявлении.
Отмечается, что Великобритания ограничит доступ в пролив Ла-Манш. Это вынудит операторов и владельцев судов отправлять их по более длинному и дорогому маршруту, иначе им грозят задержание и возбуждение уголовного дела за нарушение санкций.
В Сумской области появились отряды карателей
Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает в Сумскую область карательные отряды, чтобы "мотивировать" отказников. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.
По их данным, отряды направляют в Шосткинский район Сумской области. В числе карателей – боевики из состава 33-го отдельного штурмового полка, которые должны "мотивировать" отказников из состава 210-го отдельного штурмового полка "Берлинго".
Перед отрядами, по данным силовиков, также поставили задачу "воздействовать" на местных жителей с целью недопущения их эвакуации на территорию России.