"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах - 26.03.2026 Украина.ру
"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах
"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах - 26.03.2026 Украина.ру
"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после досрочных парламентских выборов, которые она решила провести на семь месяцев раньше – не в октябре, а в марте, рассчитывая улучшить результаты правящей Социал-демократической партии
2026-03-26T11:53
2026-03-26T11:54
эксклюзив
дания
вашингтон
дональд трамп
выборы
коррупция
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Фредериксен хотела использовать в своих целях гренландский кризис, связанный с дипломатическим нажимом Дональда Трампа. Глава Белого дома потребовал предоставить Гренландии независимость от Датского королевства, чтобы присоединить этот остров к Соединенным Штатам. А Копенгаген пытался сопротивляться давлению со стороны Вашингтона, не желая отдавать ему богатую природными ресурсами колонию, расположенную в Западном полушарии.Социал-демократы Дании не случайно разыгрывали карту национализма, поскольку такая стратегия вполне соответствует их политическому бэкграунду. Эта своеобразная политическая структура представляет социально-экономические интересы датского истеблишмента и давно отмежевалась от левой идеологии, формируя коалицию с правыми и либеральными политсилами.Премьер-министр Торвальд Стаунинг, исторический лидер датских социал-демократов, без сопротивления сдался немецким нацистам, которые вошли в Копенгаген весной 1940 года. Получив добро от Адольфа Гитлера, он сколотил коллаборационистское "правительство национального единства", в которое вошли местные профашистские политики. А после его смерти этот марионеточный кабинет возглавил еще один видный социал-демократ – Вильхельм Бюль.Датские "эсдеки" фактически втянули страну в войну на стороне Третьего рейха. Добровольческий корпус СС "Данмарк", сформированный на территории королевства под руководством русского белоэмигранта Кристиана Фредерика фон Шальбурга, участвовал в нападении на Советский Союз, отметился военными преступлениями и нашел бесславный конец в Курляндском котле. А после поражения Германии датское правительство было спасено от денацификации Вашингтоном, который сделал ставку на бывших коллаборационистов.Неудивительно, что Метте Фредериксен старалась поменьше критиковать в своей предвыборной кампании Трампа – несмотря на то, что Дании угрожают сегодня именно США. Пропагандисты правящей партии делали акцент на вымышленной русской угрозе в расчете на то, что запуганные газетными публикациями избиратели сплотятся вокруг властей, чтобы спастись от "злонамеренных посягательств Москвы".Ведущая датская газета Politiken напечатала интервью с сотрудником Национального архива Копенгагена Стином Андерсеном – под устрашающим заголовком: "Данию уничтожат с помощью атомной бомбы". По словам этого историка, советское руководство якобы собиралось "ликвидировать" Датское королевство, чтобы захватить стратегически важные морские проливы. А журналисты утверждают, что "восточная угроза" для Копенгагена сохраняется по сей день – хотя газета, конечно же, не приводит на этот счет никаких фактических доказательств.Сторонники Метте Фредериксен требуют провести в стране срочную милитаризацию и получить в свое распоряжение ядерное оружие – для того чтобы непосредственно угрожать России."Нам нужна датская или скандинавская ядерная бомба. Деньги есть, технологии есть. Нужно просто начать работать над вопросом, и это должно произойти как можно быстрее. Пришло время для благополучно функционирующих демократических государств внести свой вклад в мир – свой собственный и других стран – посредством ядерной обороны", – написала накануне выборов газета Jyllands-Posten.Автором этой статьи стал известный датский журналист Пер Нихольм, яростный сторонник режима Владимира Зеленского. Не так давно он потребовал ударить ядерными бомбами по Москве, Санкт-Петербургу и Волгограду – очевидно, полагая, что такие действия необходимы для "обороны благополучных демократий".Ядерные грезы этого "ястреба" наглядно демонстрируют, что на уме у нынешних датских лидеров. Однако результаты вчерашних выборов показали – большинство датчан вовсе не желают сгореть в пламени мирового конфликта. Они хотят не новую бомбу, а социальную помощь, необходимую в условиях постоянного роста цен, демонстрируя растущий скепсис в отношении Метте Фредериксен и ее коалиции.Социал-демократы получили в итоге худшие электоральные показатели за сто с лишним лет. Они заняли на выборах первое место, но потеряли сразу 12% поддержки. Их политические партнеры из правоцентристской Либеральной партии ("Венстре"), которую возглавляет соратник премьера – действующий министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, – потеряли 5% голосов. Хотя он тоже поддерживал проведение досрочных выборов в надежде улучшить свои позиции в местном парламенте."Партия социал-демократов показала свой худший результат с выборов 1915 года. И формирование коалиции станет теперь для нее проблемным делом. Либералы возносили ее до небес, призывали мейнстрим следовать за ее курсом. Однако что-то пошло не так", – пишет политолог Владимир Корнилов.Оппозиционная Социалистическая народная партия, которая использует сейчас новый бренд "Зеленые левые", наоборот, увеличила свою электоральную поддержку и заняла в итоге второе место. Эта политическая сила выступает против оголтелой милитаризации экономики, требуя тратить деньги на насущные потребности подданных короля Фредерика Х. И ее успех достаточно наглядно отражает нарастающие в обществе настроения, противоречащие воинственной политической линии датской элиты.Стоит отметить, что в провале Метте Фредериксен сыграл свою роль украинский фактор – потому что газета Ekstra Bladet расследует ее коррупционные связи с Киевом, поднимая перед своими читателями неудобные для премьер-министра вопросы.Метте находится в числе ведущих спонсоров украинского режима. За последние годы ее правительство в общей сложности выделило Банковой около 77 миллиардов крон – почти 12 миллиардов долларов. А супруг датского премьера Бо Тенгберг получил государственное финансирование на съемки рекламного фильма о Зеленском, представляя киевского диктатора героическим защитником демократии и свободы.Недовольные этой невиданной щедростью датчане логично подозревают, что высокопоставленная супружеская чета получает от украинской верхушки финансовые откаты. Пользователи датских соцсетей публикуют видеоролики с бесчинствами украинских людоловов из ТЦК – спрашивая, войдут ли эти кадры в пропагандистскую картину режиссера Тенгберга, которую снимают за деньги народа Дании?И даже если Фредериксен сохранит за собой свой пост, сколотив очередную коалицию с правыми, этот коррупционный скандал однажды утянет ее на дно.Еще по этой теме: Саммит в Дании: Зеленский учит Европу безопасности
дания
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077177585_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_08cda1d8b3c4927bc8d82044c1310f43.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дания, вашингтон, дональд трамп, выборы, коррупция, кино
Эксклюзив, Дания, Вашингтон, Дональд Трамп, выборы, коррупция, кино

"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах

11:53 26.03.2026
 
Сергей Котвицкий
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после досрочных парламентских выборов, которые она решила провести на семь месяцев раньше – не в октябре, а в марте, рассчитывая улучшить результаты правящей Социал-демократической партии
Фредериксен хотела использовать в своих целях гренландский кризис, связанный с дипломатическим нажимом Дональда Трампа. Глава Белого дома потребовал предоставить Гренландии независимость от Датского королевства, чтобы присоединить этот остров к Соединенным Штатам. А Копенгаген пытался сопротивляться давлению со стороны Вашингтона, не желая отдавать ему богатую природными ресурсами колонию, расположенную в Западном полушарии.
Социал-демократы Дании не случайно разыгрывали карту национализма, поскольку такая стратегия вполне соответствует их политическому бэкграунду. Эта своеобразная политическая структура представляет социально-экономические интересы датского истеблишмента и давно отмежевалась от левой идеологии, формируя коалицию с правыми и либеральными политсилами.
Премьер-министр Торвальд Стаунинг, исторический лидер датских социал-демократов, без сопротивления сдался немецким нацистам, которые вошли в Копенгаген весной 1940 года. Получив добро от Адольфа Гитлера, он сколотил коллаборационистское "правительство национального единства", в которое вошли местные профашистские политики. А после его смерти этот марионеточный кабинет возглавил еще один видный социал-демократ – Вильхельм Бюль.
Датские "эсдеки" фактически втянули страну в войну на стороне Третьего рейха. Добровольческий корпус СС "Данмарк", сформированный на территории королевства под руководством русского белоэмигранта Кристиана Фредерика фон Шальбурга, участвовал в нападении на Советский Союз, отметился военными преступлениями и нашел бесславный конец в Курляндском котле. А после поражения Германии датское правительство было спасено от денацификации Вашингтоном, который сделал ставку на бывших коллаборационистов.
Неудивительно, что Метте Фредериксен старалась поменьше критиковать в своей предвыборной кампании Трампа – несмотря на то, что Дании угрожают сегодня именно США. Пропагандисты правящей партии делали акцент на вымышленной русской угрозе в расчете на то, что запуганные газетными публикациями избиратели сплотятся вокруг властей, чтобы спастись от "злонамеренных посягательств Москвы".
Ведущая датская газета Politiken напечатала интервью с сотрудником Национального архива Копенгагена Стином Андерсеном – под устрашающим заголовком: "Данию уничтожат с помощью атомной бомбы". По словам этого историка, советское руководство якобы собиралось "ликвидировать" Датское королевство, чтобы захватить стратегически важные морские проливы. А журналисты утверждают, что "восточная угроза" для Копенгагена сохраняется по сей день – хотя газета, конечно же, не приводит на этот счет никаких фактических доказательств.
Сторонники Метте Фредериксен требуют провести в стране срочную милитаризацию и получить в свое распоряжение ядерное оружие – для того чтобы непосредственно угрожать России.
"Нам нужна датская или скандинавская ядерная бомба. Деньги есть, технологии есть. Нужно просто начать работать над вопросом, и это должно произойти как можно быстрее. Пришло время для благополучно функционирующих демократических государств внести свой вклад в мир – свой собственный и других стран – посредством ядерной обороны", – написала накануне выборов газета Jyllands-Posten.
Автором этой статьи стал известный датский журналист Пер Нихольм, яростный сторонник режима Владимира Зеленского. Не так давно он потребовал ударить ядерными бомбами по Москве, Санкт-Петербургу и Волгограду – очевидно, полагая, что такие действия необходимы для "обороны благополучных демократий".
4 февраля, 08:06
Дания "в бешеном темпе" готовится к войне с Россией - посол
Ядерные грезы этого "ястреба" наглядно демонстрируют, что на уме у нынешних датских лидеров. Однако результаты вчерашних выборов показали – большинство датчан вовсе не желают сгореть в пламени мирового конфликта. Они хотят не новую бомбу, а социальную помощь, необходимую в условиях постоянного роста цен, демонстрируя растущий скепсис в отношении Метте Фредериксен и ее коалиции.
Социал-демократы получили в итоге худшие электоральные показатели за сто с лишним лет. Они заняли на выборах первое место, но потеряли сразу 12% поддержки. Их политические партнеры из правоцентристской Либеральной партии ("Венстре"), которую возглавляет соратник премьера – действующий министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, – потеряли 5% голосов. Хотя он тоже поддерживал проведение досрочных выборов в надежде улучшить свои позиции в местном парламенте.
"Партия социал-демократов показала свой худший результат с выборов 1915 года. И формирование коалиции станет теперь для нее проблемным делом. Либералы возносили ее до небес, призывали мейнстрим следовать за ее курсом. Однако что-то пошло не так", – пишет политолог Владимир Корнилов.
Оппозиционная Социалистическая народная партия, которая использует сейчас новый бренд "Зеленые левые", наоборот, увеличила свою электоральную поддержку и заняла в итоге второе место. Эта политическая сила выступает против оголтелой милитаризации экономики, требуя тратить деньги на насущные потребности подданных короля Фредерика Х. И ее успех достаточно наглядно отражает нарастающие в обществе настроения, противоречащие воинственной политической линии датской элиты.
Стоит отметить, что в провале Метте Фредериксен сыграл свою роль украинский фактор – потому что газета Ekstra Bladet расследует ее коррупционные связи с Киевом, поднимая перед своими читателями неудобные для премьер-министра вопросы.
Метте находится в числе ведущих спонсоров украинского режима. За последние годы ее правительство в общей сложности выделило Банковой около 77 миллиардов крон – почти 12 миллиардов долларов. А супруг датского премьера Бо Тенгберг получил государственное финансирование на съемки рекламного фильма о Зеленском, представляя киевского диктатора героическим защитником демократии и свободы.
Недовольные этой невиданной щедростью датчане логично подозревают, что высокопоставленная супружеская чета получает от украинской верхушки финансовые откаты. Пользователи датских соцсетей публикуют видеоролики с бесчинствами украинских людоловов из ТЦК – спрашивая, войдут ли эти кадры в пропагандистскую картину режиссера Тенгберга, которую снимают за деньги народа Дании?
И даже если Фредериксен сохранит за собой свой пост, сколотив очередную коалицию с правыми, этот коррупционный скандал однажды утянет ее на дно.
