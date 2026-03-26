"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах

"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах - 26.03.2026 Украина.ру

"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после досрочных парламентских выборов, которые она решила провести на семь месяцев раньше – не в октябре, а в марте, рассчитывая улучшить результаты правящей Социал-демократической партии

2026-03-26T11:53

2026-03-26T11:53

2026-03-26T11:54

Фредериксен хотела использовать в своих целях гренландский кризис, связанный с дипломатическим нажимом Дональда Трампа. Глава Белого дома потребовал предоставить Гренландии независимость от Датского королевства, чтобы присоединить этот остров к Соединенным Штатам. А Копенгаген пытался сопротивляться давлению со стороны Вашингтона, не желая отдавать ему богатую природными ресурсами колонию, расположенную в Западном полушарии.Социал-демократы Дании не случайно разыгрывали карту национализма, поскольку такая стратегия вполне соответствует их политическому бэкграунду. Эта своеобразная политическая структура представляет социально-экономические интересы датского истеблишмента и давно отмежевалась от левой идеологии, формируя коалицию с правыми и либеральными политсилами.Премьер-министр Торвальд Стаунинг, исторический лидер датских социал-демократов, без сопротивления сдался немецким нацистам, которые вошли в Копенгаген весной 1940 года. Получив добро от Адольфа Гитлера, он сколотил коллаборационистское "правительство национального единства", в которое вошли местные профашистские политики. А после его смерти этот марионеточный кабинет возглавил еще один видный социал-демократ – Вильхельм Бюль.Датские "эсдеки" фактически втянули страну в войну на стороне Третьего рейха. Добровольческий корпус СС "Данмарк", сформированный на территории королевства под руководством русского белоэмигранта Кристиана Фредерика фон Шальбурга, участвовал в нападении на Советский Союз, отметился военными преступлениями и нашел бесславный конец в Курляндском котле. А после поражения Германии датское правительство было спасено от денацификации Вашингтоном, который сделал ставку на бывших коллаборационистов.Неудивительно, что Метте Фредериксен старалась поменьше критиковать в своей предвыборной кампании Трампа – несмотря на то, что Дании угрожают сегодня именно США. Пропагандисты правящей партии делали акцент на вымышленной русской угрозе в расчете на то, что запуганные газетными публикациями избиратели сплотятся вокруг властей, чтобы спастись от "злонамеренных посягательств Москвы".Ведущая датская газета Politiken напечатала интервью с сотрудником Национального архива Копенгагена Стином Андерсеном – под устрашающим заголовком: "Данию уничтожат с помощью атомной бомбы". По словам этого историка, советское руководство якобы собиралось "ликвидировать" Датское королевство, чтобы захватить стратегически важные морские проливы. А журналисты утверждают, что "восточная угроза" для Копенгагена сохраняется по сей день – хотя газета, конечно же, не приводит на этот счет никаких фактических доказательств.Сторонники Метте Фредериксен требуют провести в стране срочную милитаризацию и получить в свое распоряжение ядерное оружие – для того чтобы непосредственно угрожать России."Нам нужна датская или скандинавская ядерная бомба. Деньги есть, технологии есть. Нужно просто начать работать над вопросом, и это должно произойти как можно быстрее. Пришло время для благополучно функционирующих демократических государств внести свой вклад в мир – свой собственный и других стран – посредством ядерной обороны", – написала накануне выборов газета Jyllands-Posten.Автором этой статьи стал известный датский журналист Пер Нихольм, яростный сторонник режима Владимира Зеленского. Не так давно он потребовал ударить ядерными бомбами по Москве, Санкт-Петербургу и Волгограду – очевидно, полагая, что такие действия необходимы для "обороны благополучных демократий".Ядерные грезы этого "ястреба" наглядно демонстрируют, что на уме у нынешних датских лидеров. Однако результаты вчерашних выборов показали – большинство датчан вовсе не желают сгореть в пламени мирового конфликта. Они хотят не новую бомбу, а социальную помощь, необходимую в условиях постоянного роста цен, демонстрируя растущий скепсис в отношении Метте Фредериксен и ее коалиции.Социал-демократы получили в итоге худшие электоральные показатели за сто с лишним лет. Они заняли на выборах первое место, но потеряли сразу 12% поддержки. Их политические партнеры из правоцентристской Либеральной партии ("Венстре"), которую возглавляет соратник премьера – действующий министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, – потеряли 5% голосов. Хотя он тоже поддерживал проведение досрочных выборов в надежде улучшить свои позиции в местном парламенте."Партия социал-демократов показала свой худший результат с выборов 1915 года. И формирование коалиции станет теперь для нее проблемным делом. Либералы возносили ее до небес, призывали мейнстрим следовать за ее курсом. Однако что-то пошло не так", – пишет политолог Владимир Корнилов.Оппозиционная Социалистическая народная партия, которая использует сейчас новый бренд "Зеленые левые", наоборот, увеличила свою электоральную поддержку и заняла в итоге второе место. Эта политическая сила выступает против оголтелой милитаризации экономики, требуя тратить деньги на насущные потребности подданных короля Фредерика Х. И ее успех достаточно наглядно отражает нарастающие в обществе настроения, противоречащие воинственной политической линии датской элиты.Стоит отметить, что в провале Метте Фредериксен сыграл свою роль украинский фактор – потому что газета Ekstra Bladet расследует ее коррупционные связи с Киевом, поднимая перед своими читателями неудобные для премьер-министра вопросы.Метте находится в числе ведущих спонсоров украинского режима. За последние годы ее правительство в общей сложности выделило Банковой около 77 миллиардов крон – почти 12 миллиардов долларов. А супруг датского премьера Бо Тенгберг получил государственное финансирование на съемки рекламного фильма о Зеленском, представляя киевского диктатора героическим защитником демократии и свободы.Недовольные этой невиданной щедростью датчане логично подозревают, что высокопоставленная супружеская чета получает от украинской верхушки финансовые откаты. Пользователи датских соцсетей публикуют видеоролики с бесчинствами украинских людоловов из ТЦК – спрашивая, войдут ли эти кадры в пропагандистскую картину режиссера Тенгберга, которую снимают за деньги народа Дании?И даже если Фредериксен сохранит за собой свой пост, сколотив очередную коалицию с правыми, этот коррупционный скандал однажды утянет ее на дно.Еще по этой теме: Саммит в Дании: Зеленский учит Европу безопасности

дания

вашингтон

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

эксклюзив, дания, вашингтон, дональд трамп, выборы, коррупция, кино