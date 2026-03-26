США обращались к Украине за помощью в защите американских баз на Ближнем Востоке - Зеленский
2026-03-26T14:58
Украина.ру
США обращались к Украине за помощью в защите американских баз на Ближнем Востоке - Зеленский

14:58 26.03.2026 (обновлено: 14:59 26.03.2026)
 
Владимир Зеленский продолжает убеждать всех, что США обращались к Украине за помощью в защите американских баз на Ближнем Востоке. Об этом 26 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Зеленский в интервью французской газете Le Monde он заявил, что, помимо Вашингтона, запросы на украинскую военную помощь также были от Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Иордании и Кувейта.
"К нам обратились Соединенные Штаты Америки по поводу их баз на территории ближневосточных стран. К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт. С кем-то мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом. Сейчас мы говорим о будущей поставке некоторых вещей, которые есть у Украины", - заявил Зеленский.
Тем временем Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой. Новости ближневосточной войны
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта
