Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой. Новости ближневосточной войны - 26.03.2026 Украина.ру
Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой. Новости ближневосточной войны
Официальный Вашингтон распространяет новые удивительные сообщения на тему войны в Иране при том, что исламская республика была объявлена побеждённой почти месяц назад. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T14:27
14:27 26.03.2026
 
Официальный Вашингтон распространяет новые удивительные сообщения на тему войны в Иране при том, что исламская республика была объявлена побеждённой почти месяц назад. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой — верховным лидером страны, но он сказал: "Нет, спасибо".
Другие новости о ближневосточном конфликте к этому часу:
🟦 Турецкие войска эвакуированы с базы НАТО в Багдаде. Министерство национальной обороны Турции сообщило об этом;
🟦 В своей соцсети Дональд Трамп снова обвинил НАТО в бездействии. Несмотря на то, что "США ничего не нужно от НАТО", американский президент рекомендовал союзникам "не забывать этот момент";
🟦 Цены на нефть снова подскочили выше 100$ и продолжают рост после кратковременного падения на фоне заявлений Трампа о переговорах;
🟦 Иран продолжает наносить удары по Израилю, ОАЭ и Бахрейну;
🟦 "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хотел призвать иранцев выйти на улицы, чтобы протестовать против своего правительства на прошлой неделе, но президент Трамп сказал ему, что это слишком рискованно", — пишет Axios.
🟦 "Росатом" запланировал на начало апреля эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер". Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
