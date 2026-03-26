ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, ВСУ несут потери под Славянском
На Славянском направлении российские подразделения наступают западнее Калеников и формируют "клещи" на подступах к Рай-Александровке. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, ВСУ несут потери под Славянском

21:08 26.03.2026
 
На Славянском направлении российские подразделения наступают западнее Калеников и формируют "клещи" на подступах к Рай-Александровке. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
Бои продолжаются на рубеже Федоровка-Вторая — Никифоровка, идет давление с юга и северо-востока.
Одновременно попытка Вооруженных сил Украины прорваться в районе Ямполя завершилась неудачей — группы пехоты блокированы и уничтожаются ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.
На фоне регулярного уничтожения техники потери ВСУ растут: число пропавших без вести под Славянском с начала года приближается к тысяче.
Ранее уведомлялось, что ситуация для украинских подразделений в городе Святогорск складывается критическая: логистика перекрыта, снабжение и переброска резервов осложнены.
Севернее Святогорска находятся лесные массивы, где идут бои, южнее — река Северский Донец под огневым контролем.
С востока фиксируется продвижение российских войск со стороны Яровой.
Западное направление ограничено: дорога на Богородичное простреливается, мост разрушен.
Фактически город оказался в полукольце с перекрытой логистикой.
Также сообщалось, что российские вооруженные силы нанесли удар по городу Измаил Одесской области.
В результате атаки повреждена портовая инфраструктура.
Удар пришелся по объектам портового хозяйства, которые, по данным российских военных, использовались украинскими формированиями для перевалки военных грузов и топлива.
На фоне атаки в части районов Одесской области пропал свет - ВСУ в Святогорске оказались в полукольце с перекрытой логистикой.
