Волнения на Балтике. Эксперты о последних ударах Украины по порту Усть-Луга

В порту Усть-Луга в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале 25 марта

2026-03-26T16:54

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Украина подталкивает ЕС к энергетическому коллапсу. "Украинское руководство, похоже, готово на всё, чтобы усугубить крупнейший в мире энергетический кризис и ещё больше ускорить энергетический коллапс в ЕС", - написал Дмитриев в соцсети. Многие эксперты отметили, что атака украинских дронов осуществлялась вероятно с территории прибалтийский стран. Это может послужить новым витком эскалации и посягательством на безопасность в Балтийском море. Своими оценками происходящего поделились эксперты в своих соцсетях.Политолог Вадим ТрухачёвСудя по всему, удары БПЛА по Выборгу и Усть-Луге знаменуют собой новый этап боевых действий. Запуски явно идут с территории стран Прибалтики. Параллельно идут захваты судов на Балтике - причём особой активностью отличается Эстония.Публицист Вадим Авва"Вчера совокупный удар (по Приморску, терминал НОВАТЭК) вместе с Усть-Лугой (700 тыс. баррелей в сутки) вывел из строя около 40% всех экспортных мощностей российской нефти", - написал тг-канал "Геоэнергетика". Уточним: частично Приморск заработал. Сегодня в 15 милях от Босфора, недалеко от Стамбула, натовский БПЛА атаковал и частично подорвал турецкий танкер M/T Altura, гружённый 1 млн баррелей нефти марки Urals, из Новороссийска. Тезис: Россия выиграет от войны в Иране – безумен и спорен.Мы видим, как враг одновременно наносит удары, добиваясь стратегической цели - блокировать наш нефтяной экспорт. Прибавлю решение Стармера (Британия), подписавшего лицензию на пиратство. Речь о праве задерживать танкеры "теневого флота". Сегодняшнее распоряжение или вчерашнее. Ранее аналогичные распоряжения отдали Франция, Латвия, Эстония, по-моему, Швеция, Литва. В результате пиратство на Балтике, в Северном море, Средиземном в отношении судов, обеспечивающих нашу внешнюю торговлю, процветает и безнаказанно.Остается Козьмино, Приморский край, Находкинский городской округ, но так как, по словам Шойгу, – безопасных регионов нет, враг подберётся. Уже подбирается. Если только мы не ответим. Только не вызовом в МИД послов, что является демонстрацией крайней беспомощности и слабости. Вызывает приступы оргазма у бандеровцев.Страны НАТО открыто воюют с Россией. Разве что колонны вражеский техники и личный состав ещё не пересекли государственную границу. БПЛА пересекли.Все ли в нашей элите хотят победы? Почему (чьей персональной вине) на пятый год войны с США и союзниками 40% нефтяного экспорта страны на северо-западе не было прикрыто должным образом? – это не риторический, а вопрос, на который нужно искать ответ соответствующим органам. 40% - не личное дело одной компании, а вопрос нацбезопасности. Ответ – "никто, так как-то само вышло" – должен никого не устроить.Общественный деятель Татьяна Монтян*Вчерашняя атака на терминал по перевалке нефти в Усть-Луге преподаёт нам сразу несколько очень важных уроков, которые надо бы заучить и запомнить. Но для начала хочу сказать, каких выводов из неё делать не стоит.Прежде всего я говорю о традиционно звучащих возмущённых воплях на тему того, "где было наше ПВО" и всё такое. ПВО могло быть где угодно. В настоящий момент никакое ПВО не способно со стопроцентной гарантией защитить прикрытые им объекты: достаточно посмотреть на далеко не самый передовой в военно-техническом отношении Иран, который успешно пробивает американские системы ПВО и ПРО на Ближнем Востоке. Ну а мы всё-таки воюем с наиболее передовым в техническом отношении блоком НАТО, и было бы даже странно, если бы мы оказались способны полностью защитить себя от их атак. Увы, в современной воздушной войне обороняющийся всегда проигрывает, а защита во много раз сложнее и дороже нападения.И тут мы постепенно переходим к части выводов, которые делать не только можно, но и нужно. И ключевой из них звучит так: единственный способ выиграть войну - это наступать и атаковать. Не ждать, пока противник сам вывалится из войны по причине исчерпания возможностей её продолжать, а планомерно и целенаправленно лишать его таких возможностей! Вывод второй: мы, конечно, можем рассчитывать навязать Салорейху войну на истощение, в которой у нас есть все шансы победить, да вот только вопрос заключается в том, с какими потерями (людскими, экономическими, инфраструктурными) выйдем из этой войны мы сами. Тем более, что ключевой целью противника является не столько собственная победа, сколько нанесение нам максимального урона для максимального ослабления России в преддверие грядущей прямой войны между Россией и НАТО. Причём противник постоянно наращивает и совершенствует свои возможности в этом плане: четыре года назад сама мысль об украинских дронах над Усть-Лугой казалась чьей-то больной фантазией, а сегодня ракетные тревоги объявляются уже на большей части территории России от Сочи до Мурманска и от Белгорода до Башкирии. Так что тезис о том, что время работает на нас может быть принят только с очень, очень серьёзными оговорками. Вывод третий: атака в очередной раз доказывает, что вся эта история с блокировками/отключениями/замедлениями интернета не имеет никакого отношения к безопасности. Во время налёта на Усть-Лугу интернет в Питере успешно заземлили. Но заземлить салорейховские беспилотники это не помогло от слова "никак". Да и могло ли быть иначе?"Стратегические" ударные беспилотники уже давно снабжают источниками независимого доступа в интернет, включая "Старлинки", да и карточек иностранных мобильных операторов в России, как известно, ограничения РКН никак не касаются. То есть, отключая интернет, Начальство (тм) никак не мешает врагу, но создаёт немало проблем для собственного населения, в том числе и в сфере безопасности: вспомните того же губернатора Белгородской области, который жаловался, что с помощью МАХа нельзя обеспечить нормальное оповещение населения об угрозах, так как там даже нет пуш-уведомлений? Вот я именно об этом. Дым горящих терминалов в Усть-Луге - отличный повод наконец-то выбраться из тёплой ванны!Российский блогер Михаил ЗвинчукВ свете ударов по портам в Ленинградской области ожидаемо опять пошли истории про то, что беспилотники якобы запускали из Финляндии и Прибалтики, а то и вовсе с сухогрузов. Дескать это всё меняет, делать с этим нечего. В связи с чем целесообразно прояснить пару моментов.Все дроны как стартовали, так и стартуют с т.н. Украины. Если кто-то в 2026-м искренне уверен, что они "ну не могли они долететь так далеко до Ленобласти!", то пусть спросит, как же они тогда доходят почти до Урала.До Ленобласти беспилотники летели сначала вдоль границы Белоруссии и Польши, а затем — России и Прибалтики. Этим объясняется падение части дронов в приграничных районах прибалтийских территорий, что уже бывало ранее.Ничего не мешает нам делать то же самое, только пуская уже ракеты ровно по тем же маршрутам для захода на т.н. Украину с менее ожидаемых направлений. Это как раз будет тот самый необходимый "подъем эскалации", который недавно обсуждали.Если здесь кто-то так боится "Пятой поправки", то пусть вспомнит реакцию НАТО на залеты российских крылатых ракет в Польшу ещё в 2022-м, а также пролеты "Гербер"/"Гераней" над румынским приграничьем, литовской столицей и почти под Варшавой. Вернее, ее отсутствие.Резюмируя: использование территории Прибалтики в атаках на терминалы Ленобласти не самое значительное, но его вполне хватает для того, чтобы самим делать ровно то же самое. Никаких принципиальных технических (и, как показывают примеры выше, даже политических) помех этому нет.Можно, конечно, отказываться, но тогда не только у обывателей будут звучать вопросы в стиле "почему украинцы летают через Прибалтику и пытаются обрушить русским нефтяной экспорт, а у русских о границах Прибалтики заботятся?"Публицист Алексей ВасильевCasus belli. Примерно так можно охарактеризовать действия стран Прибалтики, которые предоставили свое воздушное пространство для удара по Усть-Луге.В ситуации, когда Иран за использование территории стран Залива в интересах США наносит по ним удары, мы бы могли поступить гораздо гуманнее, просто объявив бесполетную зону на этими тремя прибалтийскими выскочками. То есть запретив любые перемещения в их воздушном пространстве, если они конечно не пожелают сами объявить войну за вчерашний инцидент. Нюанс правда в том, что если поставить вопрос ребром, как расценивать пропуск украинских ударных БПЛА над своей территории, то либо они признаются что это сделали намеренно, что является актом агрессии, и тем самым выводит их из под зонтика пятой статьи устава НАТО, либо будут ссылаться на "ой не заметили, не смогли".И в таком случае, уже в ответ надо ставить условие, либо бесполетная зона над ними, раз они не умеют сбивать украинские дроны, либо... Размещение наших ЗРК, с соответствующими частями обеспечения на территориях этих государств, дабы можно было в дальнейшем не позволить врагу использовать их воздушное пространство. Разумеется, с требованием экстерриториальности в отношении военнослужащих, снабжения, и мест дислокации. И это как минимум. А вообще стоит помнить, что это по факту тыловые мощности ВСУ, защищённые от наших ударов, и обширная диверсионная и деструктивная информационная инфраструктура, которые необходимо обезвредить.Учитывая, что сейчас творится в Заливе, в Европе никто и не пикнет, а Трампу можно сказать, что не стоит на них отвлекаться, занимаясь важными делами по недопущению появления у Ирана ядерного оружия.Вот примерно такой вариант диалога хотелось бы увидеть из нашего МИДа и МО, вместо очередных озабоченностей и волнительных переживаний. Но если что, я готов подсказать коллегам ссылку на резолюцию Генассамблеи, по которой можно смело прогибать этих недомерков, считающих себя защищёнными НАТО. Причём это тот случай, когда можно проверить на прочность все НАТО, особо ничем не рискуя, сохраняя за собой контроль эскалации.*Включена в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаУкраина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта

https://ukraina.ru/20260326/o-chm-vral-tramp-po-iranu-i-kuda-vs-rossii-dolzhny-udarit-na-ukraine-etoy-vesnoy--litovkin-1077179573.html

