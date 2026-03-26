Пожары в Киеве, взрывы в Черниговской области. Новости к этому часу

Армия России установила контроль над населенным пунктом Шевяковка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-26T14:54

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

🟥 Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, уничтожены десятки БПЛА;🟥 Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Пскова, Череповца и "Домодедово";🟥 Дрон ВСУ со взрывчаткой атаковал территорию Каховской центральной районной больницы, сообщают местные СМИ. Информация о пострадавших не уточняется;🟥 Мирный житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков."В городе Шебекино беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Ранен мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал глава региона.🟥 Пожары в украинской столице продолжаются. Сегодня в Киеве опять крупный пожар, горят склады в промзоне города — сообщают украинские каналы.🟥 Взрывы зафиксированы в Сумах и районе Чернигова;🟥 Ночью были атакованы четыре энергетических объекта в Одесской области, разрушения значительны, ремонты займут время — ДТЭК. Украинские энергетики пока не уверены в том, когда в Одесской области восстановят электричество. Ранее сообщалось, что ситуация с состоянием сетей в регионе является худшей во всей Украине.🟦 США рассматривают возможность перенаправить на Ближний Восток военную помощь, предназначенную для Украины. Ранее уже сообщалось, что США испытывают нехватку средств обороны в регионе. Сигналом об этом стала переброска средств ПВО из Южной Кореи.🟦 На переговорах по Украине все еще нет продвижения по ключевым вопросам, включая территориальный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он назвал ложной информацию о том, что в феврале мирное соглашение было почти готово.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

