Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260326/pozhary-v-kieve-vzryvy-v-chernigovskoy-oblasti-novosti-k-etomu-chasu-1077185156.html
Пожары в Киеве, взрывы в Черниговской области. Новости к этому часу
Армия России установила контроль над населенным пунктом Шевяковка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T14:54
2026-03-26T14:55
киев
чернигов
россия
украина
сергей собянин
вячеслав гладков
дмитрий песков
дтэк
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077136383_557:227:1886:974_1920x0_80_0_0_7a18ec39f89f330b856be60919323e8e.jpg
киев
чернигов
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077136383_63:0:1987:1443_1920x0_80_0_0_c21f1ec1f48371195031b1ded1a5777e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
14:54 26.03.2026 (обновлено: 14:55 26.03.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
ДзенTelegram
Армия России установила контроль над населенным пунктом Шевяковка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, уничтожены десятки БПЛА;
🟥 Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Пскова, Череповца и "Домодедово";
🟥 Дрон ВСУ со взрывчаткой атаковал территорию Каховской центральной районной больницы, сообщают местные СМИ. Информация о пострадавших не уточняется;
🟥 Мирный житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Ранен мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал глава региона.
🟥 Пожары в украинской столице продолжаются. Сегодня в Киеве опять крупный пожар, горят склады в промзоне города — сообщают украинские каналы.
🟥 Взрывы зафиксированы в Сумах и районе Чернигова;
🟥 Ночью были атакованы четыре энергетических объекта в Одесской области, разрушения значительны, ремонты займут время — ДТЭК. Украинские энергетики пока не уверены в том, когда в Одесской области восстановят электричество. Ранее сообщалось, что ситуация с состоянием сетей в регионе является худшей во всей Украине.
🟦 США рассматривают возможность перенаправить на Ближний Восток военную помощь, предназначенную для Украины. Ранее уже сообщалось, что США испытывают нехватку средств обороны в регионе. Сигналом об этом стала переброска средств ПВО из Южной Кореи.
🟦 На переговорах по Украине все еще нет продвижения по ключевым вопросам, включая территориальный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он назвал ложной информацию о том, что в феврале мирное соглашение было почти готово.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевЧерниговРоссияУкраинаСергей СобянинВячеслав ГладковДмитрий ПесковДТЭКУкраина.руВооруженные силы УкраиныСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОСпецоперацияВСУПВОвоенная помощь УкраинеСШАПереговоры по Украине 2026
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
