Саммит в Дании: Зеленский учит Европу безопасности, а Санду – честным выборам

В Копенгагене состоялся седьмой саммит Европейского политического сообщества. В повестке дня - миграция, Украина и безопасность, но дальше Украины не зашли. За легкой формой скрывается жуткий смысл: Брюссель планирует войну

Седьмая встреча европейского политического сообщества прошла 2 октября в Копенгагене (Дания). На мероприятие пригласили глав 27 государств и правительств Евросоюза, а также высокопоставленных чиновников из стран, которые, возможно, хотели бы стать частью этого сообщества, но пока для них открыты только разговоры за круглыми столами. Тем не менее, хоть и каждый лидер из внееэсовской зоны хотел бы получить хоть что-то, приближающее к вступлению в ЕС, у состоявшегося евросообщества были совершенно другие планы, описанные в трех пунктах: Украина, миграция и милитаризация Европы. Пункты были, планы были, но от горбачевских "процесс пошел" до "есть консенсус" так и не дошли."Когда речь заходит о нашей коллективной безопасности, [мы думаем о том] как сохранить наше небо в безопасности, как сделать так, чтобы Украина оставалась в борьбе настолько сильной, насколько это возможно. Но также и для того, чтобы оказаться в наилучшем положении, когда, как мы надеемся, однажды начнутся мирные переговоры. Важно собраться вместе, чтобы наметить курс", - сказал генсек НАТО Марк Рютте утром журналистам.Рютте, как и других участников, подвезли к конференц-центру Bella Center на автомобиле с охраной. У входа его ожидали другие охранники, телекамера и крытый длинный тент - проход внутрь центра. А могли бы натянуть не тент, а антидронную сетку рабицу, как в Донбассе, чтобы антураж больше соответствовал его словам. Не станет же Рютте надевать пиджак цвета хаки и каску? Эти ребята предпочитают делать ужасные вещи с фальшивыми улыбками и в белоснежных рубашках, и, желательно, чужими руками."Посмотрите на саммит НАТО в Гааге. Мы взяли на себя обязательства по выделению этих ошеломляющих 5% расходов на оборону [от ВВП каждой страны НАТО]. Посмотрите, что произошло с вторжениями в воздушное пространство Польши и Эстонии. Мы отреагировали как НАТО, а Польша и Эстония - как союзники. Именно так, как мы и должны были поступить", - сказал Рютте.А Украина? Украина может внести свой вклад в милитаризацию Европы. Рютте считает Украину лидером в области инноваций, технологий борьбы с беспилотниками, устранения киберугроз. Киев делится опытом, который получил за время СВО, например, на площадке совместного центра Украина-НАТО JTEC в Польше.На этом Рютте оставил журналистов, его пресс-секретарь отвела его в зал. Рютте прошел мимо президента Молдавии Майи Санду, которая отвечала в этот момент другой группе журналистов. Санду отвернулась от микрофонов, и с тоской посмотрела вслед уходящему генсеку.Не все могли обойти коридор с журналистами, и, видимо, Санду с удовольствием это сделала бы по примеру Урсулы фон дер Ляйен. У главы Еврокомиссии на входе было два варианта - или пойти прямо через журналистов, или свернуть налево. Урсула заблудилась и сделала несколько шагов по неправильной дорожке. Из ступора ее быстро вывела охрана. Вам, дескать, не туда, госпожа главная комиссар, а сюда, и завели ее за уголок.Далее по коридору гостей встречала хозяйка форума - премьер-министр Дании Мете Фредериксен. Она стояла в свободном коричневом костюме на фоне полотен с подсолнухами. По левую руку от нее - полотно с фотографиями с Украины и украинскими флажками. А под ногами - красный пол. Картина, конечно, так себе, и что она символизирует - не ясно. Вроде говорят о чистом небе и безопасности Европы, а премьер министра, всю такую красивую и одетую с иголочки, поставили на будто бы окровавленную землю в украинских полях.В зале весело. Женщины приветственно целуют друг друга в щечку, некоторые мужчины - трижды, по русской традиции. Вот Ильхама Алиева, президента Азербайджана, смешит новый премьер Австрии Кристиан Штокер так, что он не может остановиться и откидывается в хохоте на спинку кресла. Хотя зачинщиком веселья выступил премьер Албании Эди Рама.Когда к Алиеву подошел президент Франции Эмманюэль Макрон, господин Рама упрекнул его за то, что он не поздравил его и Алиева с заключением мирного договора между Азербайджаном и Албанией, достигнутым благодаря президенту США Дональду Трампу. Макрон извинился. Он понял шутку.- Ты хорошо поработал, - не отставал Рама.Макрон легонько шлепнул его ладонью по лицу и убежал.Хозяйка Фредериксен посадила украинского гостя Владимира Зеленского рядом с собой, снова по левую руку - как полотно с фотографиями и флажками. Он повернулся к ней, подпер голову рукой, и что-то увлеченно рассказывал. Фредериксен делала вид, что этот рассказ ей очень нравится, и улыбалась. Зеленский пододвинулся поближе. Мете поочередно доставала из сумочки мобильные телефоны, ставила их на беззвучный режим, а когда все приготовления были завершены, открыла мероприятие.Прежде всего, сказала она, спасибо, что приехали в Копенгаген. Этот форум начал работу в 2022 году и задумывался как площадка для объединения разных стран (надо полагать, против России). Участникам предстоит важная дискуссия о безопасности Европейского Союза, сказала она, и представила защитника всея Европы в лице Владимира Зеленского. Последний подготовился, и, как полагается защитнику, надел поверх черной рубашки нечто похожее на черный кожаный плащ с фальшпогонами, как эдакий недочекист из 1920-х. Актер все-таки!Помощница Фредериксен, эмоциональная дама с живой мимикой и горящими глазами, закидывала в рот конфетки, энергично их пережевывала, печатала что-то в телефон и заигрывала с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Ермака посадили не очень удачно - позади Зеленского - и ему приходилось прятаться за щуплого босса, что, из-за его роста в 190 сантиметров, не очень получалось. Эмоциональная дама отвлекалась периодически от телефона на затылок украинского гостя, одобрительно кивая в такт с Фредериксен.Зеленский на правах единственного в зале человека, вступившего в длительный вооруженный конфликт с Россией, убеждал европейцев в необходимости вкладываться в проект "стена дронов". Урсула фон дер Ляйен, автор этого проекта, во время его речи сложила руки в замок на груди и виновато смотрела вниз.Вся речь Зеленского свелась к трем пунктам:Ну и бонусом - Украина готова вступать в Евросоюз.- А сейчас мы попробуем кое-что новенькое, - подмигнула Фредериксен.На сцену вышли четверо: премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Майя Санду, премьер Польши Дональд Туск и Эмманюэль Макрон. Туск признал, что если падет Украина, рухнет вся Европа.Стармер пугал собравшихся Россией, которая якобы готова обрушиться на всю Европу, и рекламировал свою "коалицию желающих". Макрон взывал к антироссийским санкциям и предлагал вооружить Украину.И только Санду рассказывала политические анекдоты о том, как честно в Молдавии прошли выборы, как отчаянно она сопротивляется российской пропаганде, и что экономическая обстановка, в общем-то, в ее стране плохая.На этом все, и про миграцию - ни слова. Журналистов выгнали, двери закрыли, сделали совместные фотографии и разошлись. Стармеру и вовсе пришлось срочно вылетать обратно, потому что пока он из Копенгагена останавливал "российскую агрессию", в Манчестере неизвестный напал на людей у синагоги.Европейцам пока не огласили, какими будут следующие решения Брюсселя. Тревожно только то, что за формой копенгагенского представления для хозяйки Фредериксен скрывается чудовищный смысл. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, присутствовавший на саммите, сделал для себя четкие выводы:"На стол положили откровенно провоенные предложения. Европейцы хотят передать Украине фонды ЕС, ускорить ее вступление в Союз, финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что Брюссель хочет начать войну", - заявил он.

