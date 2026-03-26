"Мы в ЕС, а украинцы под дверью скребутся": Ищенко объяснил, как венгры относятся к Украине
Венгры всегда смотрели на украинцев как на "братьев наших меньших". Население везде одинаково воспринимает внешние угрозы и хамство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
04:15 26.03.2026
 
© Фото : tver24.com / Перейти в фотобанкВенгры Закарпатье флаг
Венгры Закарпатье флаг - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Ранее в своей статье "Второй фронт Владимира Зеленского" Ищенко написал следующее: Киев не оставляет Будапешту выбора, кроме силового решения. Украина может нарваться на второй фронт (не политический или дипломатический, а военный).
Говоря о том, почему венгерское общество готово поддержать силовой сценарий, политолог отметил, что венгры чувствуют свое превосходство над украинцами.

"Венгры всегда смотрели на украинцев как на "братьев наших меньших": "Мы давно в ЕС, а украинцы под дверью скребутся. Они должны кланяться и просить, а они требуют", — заявил Ищенко.

Реакция венгров на украинское давление, по его словам, ничем не отличается от реакции россиян на внешние угрозы.
"Вы же каждый день сталкиваетесь с реакцией российского населения, которое каждый день требуют по кому-то бахнуть, если нам где-то на ногу наступили. Так вот население везде одинаковое. Оно одинаково воспринимает внешние угрозы и хамство", — пояснил эксперт.
По его мнению, венгры не проводят какие-то сложные аналитические расчеты, а сразу требуют "бахнуть": "Мы уважаемая страна. <...> Так почему бы нам не долбануть по Украине, если они нас обижают?" — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина не оставляет Венгрии выбора, кроме как решить вопрос Закарпатья военным путем" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войны" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевБудапештРостислав ИщенкоУкраина.руЕСВладимир ЗеленскийВенгриявенгры ЗакарпатьяЕвросоюзмеждународные отношенияМеждународная политикаГлавные новостиглавноевойнавойна на Украине
 
04:21События 25 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
04:15"Мы в ЕС, а украинцы под дверью скребутся": Ищенко объяснил, как венгры относятся к Украине
04:06При атаке дрона в Белгородской области пострадала мирная жительница — Гладков
04:00"Стамбульский формат устарел": политолог рассказал о новых условиях переговоров по Украине
03:50Над Ленобластью уничтожено более 20 украинских БПЛА — губернатор
03:33Пытки пленных и секретные тюрьмы: Россия передала в ООН два доклада о преступлениях киевского режима
02:50Беспилотники ВСУ вновь атакуют Ленобласть, в регионе активно работает ПВО
02:12Военная сводка за 25 марта от канала "Дневник десантника"
01:51Мирошник назвал число мирных граждан, погибших и пострадавших от рук боевиков ВСУ с 2022 и 2014 годов
01:20СБУ расширяет показательные карательные операции по всей Украине
00:58Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Севастополь, сбита воздушная цель в районе мыса Херсонес — губернатор
00:44Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:32В Одессе расстреляли полицейских, помогавших людоловам. Подробности
23:36В Одессе расстреляли полицейскую машину, взрывы раздаются в нескольких областях Украины
22:39Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам
22:27ВКС РФ поразили цели в Сумской области управляемыми авиабомбами. Главные новости к этому часу
21:49В результате ударов ВСУ по Белгородской области два человека погибли
21:47Синий переворот в США начался с "заднего двора" Трампа
21:35На Украине пенсионеров и переселенцев будут кормить просроченными продуктами
21:33Россия сорвала аферу Зеленского
Лента новостейМолния