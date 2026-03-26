"Мы в ЕС, а украинцы под дверью скребутся": Ищенко объяснил, как венгры относятся к Украине
Венгры всегда смотрели на украинцев как на "братьев наших меньших". Население везде одинаково воспринимает внешние угрозы и хамство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-26T04:15
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Ранее в своей статье "Второй фронт Владимира Зеленского" Ищенко написал следующее: Киев не оставляет Будапешту выбора, кроме силового решения. Украина может нарваться на второй фронт (не политический или дипломатический, а военный).
Говоря о том, почему венгерское общество готово поддержать силовой сценарий, политолог отметил, что венгры чувствуют свое превосходство над украинцами.
"Венгры всегда смотрели на украинцев как на "братьев наших меньших": "Мы давно в ЕС, а украинцы под дверью скребутся. Они должны кланяться и просить, а они требуют", — заявил Ищенко.
Реакция венгров на украинское давление, по его словам, ничем не отличается от реакции россиян на внешние угрозы.
"Вы же каждый день сталкиваетесь с реакцией российского населения, которое каждый день требуют по кому-то бахнуть, если нам где-то на ногу наступили. Так вот население везде одинаковое. Оно одинаково воспринимает внешние угрозы и хамство", — пояснил эксперт.
По его мнению, венгры не проводят какие-то сложные аналитические расчеты, а сразу требуют "бахнуть": "Мы уважаемая страна. <...> Так почему бы нам не долбануть по Украине, если они нас обижают?" — констатировал собеседник издания.