Молниеносной войны не получилось: ситуация в Иране для Трампа вышла из-под контроля — эксперт

Трамп объявил пятидневную паузу в ударах по Ирану для переговоров, но Тегеран уже отверг диалог. Ситуация для американского президента вышла из-под контроля — молниеносной войны не получилось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2026-03-26T05:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о том, не взял ли президент США передышку перед наземной операцией, Блохин заявил, что президент США просчитался.По его словам, планы Белого дома провалились. "Очевидно, что ситуация для Трампа вышла из-под контроля. Молниеносной войны не получилось", — пояснил эксперт.Теперь, как считает Блохин, у американского президента нет простых решений. "Исходя из логики и здравого смысла, единственный выход из тупика — это переговоры. В том числе и для Ирана, который не сможет победить США", — добавил он.Иран, по его словам, тоже не заинтересован в бесконечной войне. "Но для переговоров нужно, чтобы обе стороны были к ним готовы. Пока что Тегеран демонстрирует обратное", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.О том, чего на самом деле добивается Трамп, объявляя об энергетическом перемирии и переговорах — в материале "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.

