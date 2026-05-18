Турпоток из Китая в Россию вырастет на треть

Турпоток из Китая в Россию может вырасти примерно на 30% после полугода безвизового режима. Такой прогноз 18 мая в презентации привел спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов

2026-05-18T19:32

По данным Титова, безвиз уже заметно повлиял на туристические поездки между Россией и Китаем: со стороны России фиксируется рост бронирования от 80% до 300% в зависимости от сегмента и периода. В четвертом квартале 2025 года россияне совершили около 746 тыс. поездок в КНР, что на 40% больше, чем годом ранее, следует из презентации. Особенно заметно вырос интерес к отдельным направлениям — Хайнань принял более 500 тыс. туристов из России, что в три раза больше уровня 2024 года, а к 2020 году показатель вырос на 300%, в Хэйхэ рост турпотока составил 61,2% за первое полугодие.О предстоящем визите Путина в Китай: Ушаков раскрыл состав российской делегации для визита Путина в Китай

