https://ukraina.ru/20260326/baskov-stal-zhertvoy-kiberbullinga-so-storony-minoborony-ukrainy-no-glavnoe-ne-v-etom-1077189509.html

Басков стал жертвой кибербуллинга со стороны Минобороны Украины, но главное не в этом

Басков стал жертвой кибербуллинга со стороны Минобороны Украины, но главное не в этом - 26.03.2026 Украина.ру

Басков стал жертвой кибербуллинга со стороны Минобороны Украины, но главное не в этом

Официальный аккаунт Министерства обороны Украины оставил на днях издевательский комментарий в соцсети Threads* под постом российского певца Николая Баскова. Такое хулиганство является прекрасной иллюстрацией современной информационной работы киевского режима – часто топорной, но, увы, эффективной

2026-03-26T16:19

2026-03-26T16:19

2026-03-26T16:19

эксклюзив

украина

россия

николай басков

владимир зеленский

минобороны

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102894/06/1028940686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd4a5a069ff76c016433ecd51c8fec87.jpg

Новые методыИнформационная война в соцсетях и медиа давно стала неотъемлемой составляющей войны традиционной, той, которая на суше, в воздухе и на море.Надо отдать должное украинцам – они давно поняли важность этого сегмента и плотно работают с ним, не стесняясь экспериментировать с формой и содержанием. Одно из направлений такой деятельности – троллинг в соцсетях, который ведут не только проплаченные боты, но и официальные украинские госорганы.Не стало исключением и Минобороны страны, которое сосредоточилось на соцсети Threads, созданной как аналог Twitter после покупки этого сервиса микроблогов Илоном Маском. С недавних пор на этой платформе действует официальный аккаунт украинского оборонного ведомства под названием ministry_of_defense_ua.Помимо обычных сообщений о работе министерства и новостей из зоны боевых действий аккаунт Минобороны Украины ведет активное информационное наступление, жертвой которого недавно стал Николай Басков.Атака на БасковаПостмайданный украинский режим Баскова не любит. Еще в 2017 году его имя внесли на скандальный сайт "Миротворец", а пару лет назад Украина объявила певца в розыск за поддержку СВО. Тогда же Владимир Зеленский лишил Баскова звания народного артиста Украины.Во вторник, 24 марта, певец написал пост со словами: "Ну рассказывайте, чем занимаетесь?"В комментариях Минобороны Украины написало:Данный ответ провисел 4 минуты, после чего его удалили. Тем не менее были сделаны соответствующие скриншоты, также подтянулись другие украинцы, которые оставили на странице Баскова похожие сообщения.Естественно, пост украинского Минобороны – чистое издевательство, никаких координат российский певец не предоставлял, однако желаемый эффект был достигнут – про это написали украинские СМИ, а страница оборонного ведомства в Threads получила лишний пиар."Когда больно, это хорошо"Аккаунт ministry_of_defense_ua ведет конкретный человек – бывший спортивный журналист Владислав Дунаенко. Его представляют как действующего военнослужащего ВСУ, медика из 244-го батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны.Скорее всего, если какой-либо боевой работой он и занимался, то делал это в прошлом. Сейчас же он целиком и полностью занят коммуникациями в оборонном ведомстве."Давайте сразу и честно – мы здесь не для прикола, но коммуницировать будем действительно "человеческим" языком", - говорилось в первом сообщении этого аккаунта в Threads.Его стиль – короткие, но яркие, иногда скандальные посты от имени официального аккаунта Минобороны.Вот как, например, он ответил советнику министра обороны Сергею Стерненко на его вопрос "Что посоветуете?": "Ну вообще мы думали, что вы будете советовать". Еще один резонансный пост был на вопрос одного из пользователей, который поинтересовался, сколько нужно свиданий, чтобы понять, твой это человек или нет.Ответ был таков: "Мы сразу понимаем".Отдельно Дунаенко атакует страницы россиян или публикации на тему СВО.После удара по Брянску 10 марта один из пользователей разместил картинку со свечой на черном фоне и надписью: "Скорбим. Брянск. 10.03.2026" и припиской "Больно". В комментарии от лица Минобороны Украины было сказано: "Когда больно, это хорошо".Посты Дунаенко могут собирать миллионные охваты за сутки и получают множество лайков.А что в России?Правящий на Украине режим снова подтверждает свою готовность воевать с Россией везде, где только можно, в том числе в интернете. Киев ничего не стесняется и осваивает самые разные форматы.С одной стороны, может сложиться впечатление, что все это не очень серьезно – так, мелкие пакости в интернете, которые можно и не замечать. В реальности же это все не столь безобидно, как может показаться на первый взгляд.Солидная часть жизни современного человека, особенно молодежи, проходит в соцсетях, мышление клипами и мемами постепенно все больше укореняется, нравится это кому-то или нет. В этих условиях ключ к мозгам и душам пользователей будет иметь тот, кто навяжет в сети свою повестку, свое видение мира, сделает это модным, обсуждаемым, "вирусным", выведет в тренды.Претворяться в жизнь это будет именно так: не сухим языком сводок и официозной манерой, но символами, агрессивным и наступательным стилем, троллингом и дискредитацией оппонента, выставлением его как неудачника и лузера.Последнее, что более-менее сопоставимое было в РФ в этой сфере, – это так называемая "фабрика троллей", известная как "Агентство интернет-исследований". Эта структура существовала на деньги Евгения Пригожина, и ее даже обвиняли в свое время во вмешательстве в американские выборы.Теперь у государства превалирует тактика от таких информационных битв уклоняться и даже сдавать целые интернет-площадки врагу без боя. Такая точка зрения нуждается в дискуссии. *Соцсеть, принадлежит корпорации Meta*, деятельность которой запрещена в РФ

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, николай басков, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины