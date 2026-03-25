ВСУ пытаются в тумане перебросить резервы: Алехин о тактике Киева на Харьковском направлении
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
На Харьковском направлении ВСУ сосредоточили основные силы в районе Липцев, Волчанска и Великого Бурлука. Они пытаются перебрасывать резервы, пользуясь погодными условиями и густым туманом. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Тут сосредоточены основные силы противника, он пытается перебрасывать резервы, пользуясь погодными условиями: четвертый день стоит густой туман. Используются основные автомобильные трассы, ж/д ветки и грунтовые лесные дороги", — заявил эксперт.
По его словам, российские огневые средства работают по тылам. "Наши огневые средства продолжают бить по пунктам управления беспилотниками и складам в Казачьей Лопани и Слатино, железнодорожным узлам в Мерефе, Лозовой, Дергачах, тыловым районам у Чугуева, Изюма, Балаклеи", — пояснил Алехин.
Он добавил, что удары наносятся системно, чтобы сорвать снабжение и ротацию противника. При этом сами бои продолжаются по всему периметру линии соприкосновения, резюмировал собеседник издания.
