ВСУ пытаются в тумане перебросить резервы: Алехин о тактике Киева на Харьковском направлении

На Харьковском направлении ВСУ сосредоточили основные силы в районе Липцев, Волчанска и Великого Бурлука. Они пытаются перебрасывать резервы, пользуясь погодными условиями и густым туманом. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-25T05:15

волчанск

киев

чугуев

геннадий алехин

вооруженные силы украины

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

Комментируя ситуацию на харьковском направлении, Алехин рассказал о тактике украинского командования, которое сосредоточило основные силы в районе Липцев, Волчанска и Великого Бурлука.По его словам, российские огневые средства работают по тылам. "Наши огневые средства продолжают бить по пунктам управления беспилотниками и складам в Казачьей Лопани и Слатино, железнодорожным узлам в Мерефе, Лозовой, Дергачах, тыловым районам у Чугуева, Изюма, Балаклеи", — пояснил Алехин.Он добавил, что удары наносятся системно, чтобы сорвать снабжение и ротацию противника. При этом сами бои продолжаются по всему периметру линии соприкосновения, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают резервы под Липцы, Волчанск и Великий Бурлук, идут тяжелые бои" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войны" на сайте Украина.ру.

