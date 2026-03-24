Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают резервы под Липцы, Волчанск и Великий Бурлук, идут тяжелые бои

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-24T19:02

Подразделения группировки войск "Север" упорно продвигаются с боями в Сумской и Харьковской областях для создания буферной зоны. Штурмовым группам удалось выбить противника из села Песчаное в Чугуевском районе. Небольшой населенный пункт находится к востоку от Волчанска, у границы с Белгородской областью. Еще в конце прошлого и начале нынешнего года в этом районе российские подразделения заняли населенные пункты Круглое и Дегтярное. По поступающей информации с мест, завершается зачистка лесных массивов в окрестностях Песчаного. На этом участке оборону держали подразделения 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины, переброшенные туда из Харькова.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными села Потаповка в Сумской области. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Север". Общие потери украинской армии за несколько суток составили более ста военнослужащих.На Харьковском направлении противник сосредоточил оборону в районе Липцев, Волчанска и Великого Бурлука. Тут сосредоточены основные силы противника, он пытается перебрасывать резервы, пользуясь погодными условиями: четвертый день стоит густой туман. Используются основные автомобильные трассы, ж/д ветки и грунтовые лесные дороги. Наши огневые средства продолжают бить по пунктам управления беспилотниками и складам в Казачьей Лопани и Слатино, железнодорожным узлам в Мерефе, Лозовой, Дергачах, тыловым районам у Чугуева, Изюма, Балаклеи.Противоречивая информация поступает из Купянска. Минобороны еще месяц назад, в разгар боевых действий на Купянском участке, давали подробный аналитический комментарий, в результате чего не было недомолвок и непонятных умозаключений в Интернете. Поэтому не стоит паниковать, а нужно дождаться полнокровного анализа от Минобороны РФ. Напомню, что ситуация там сложная, бои продолжаются.Продолжаются тяжелые бои по всему периметру линии боевого соприкосновения. Противник держится, упорно сопротивляется, несмотря на тяжелые потери и продолжает наносить удары по критическим объектам приграничных районов Белгородской области. Количество раненых и погибших среди мирных жителей растет, как и количество ударов: до 150 дронов в сутки.По некоторым данным для усиления плотности обороны от воздушных ударов ВСУ, в приграничные регионы России поступили модернизированные комплексы противовоздушной обороны "Панцирь-СМД". Комплекс укомплектован более легкими ракетами класса "земля-воздух" меньшей дальности для обезвреживания дешевых аппаратов противника. Каждая машина несет 48 ракет класса "земля-воздух" — против всего 12 на оригинальном "Панцире-С".

https://ukraina.ru/20260323/1077070651.html

