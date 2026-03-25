Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260325/ssha-vklyuchili-v-plan-dlya-irana-ultimativnye-trebovaniya-detali-1077134331.html
США включили в план для Ирана ультимативные требования. Детали
США требуют от Ирана демонтировать свой ядерный потенциал и обязаться никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. Детали американского плана из 15 пунктов по выходу из конфликта раскрывает издание Times of Israel
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
иран
тегеран
магатэ
удар по ирану
война в иране
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076741129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d641e69495e32a40381ba6ffc930b91.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076741129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f32ad2eec0ee98b585e17298d7d4ca0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
США включили в план для Ирана ультимативные требования. Детали

03:01 25.03.2026
 
© REUTERS / Stelios Misinas
- РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© REUTERS / Stelios Misinas
Читать в
ДзенTelegram
США требуют от Ирана демонтировать свой ядерный потенциал и обязаться никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. Детали американского плана из 15 пунктов по выходу из конфликта раскрывает издание Times of Israel
В своём материале издание ссылается на израильский 12-й канал, который в свою очередь ссылается на западный источник.
"Требования США к Ирану: Иран должен демонтировать свой существующий ядерный потенциал. Иран должен взять на себя обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. На территории Ирана не будет обогащения урана", — говорится в публикации.
Отмечается, что США требуют от Ирана передачи МАГАТЭ своих запасов из примерно 450 килограммов урана, обогащенного до 60%, а также демонтажа ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо. Инспекторам МАГАТЭ при этом должен быть предоставлен полный доступ, прозрачность и контроль на территории Ирана.
Кроме того, в документе содержится требование ограничить иранскую ракетную программу по дальности и количеству, а дальнейшее использование ракет ограничить исключительно самообороной.
Отдельным пунктом от Ирана требуется прекратить якобы осуществляемое им финансирование и вооружение региональных группировок, руководство ими.
Соединённые Штаты также требуют сохранить открытым Ормузский пролив, который должен функционировать как свободный морской коридор.
Издание отмечает, что взамен Иран может получить отмену всех международных санкций против него. США также обещают помощь в развитии гражданской ядерной программы, в том числе на АЭС "Бушер", и отмену механизма возврата санкций.
Операция США и Израиля против Ирана началась атакой 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Axios ранее сообщал, что Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк, чтобы надавить на Тегеран и заставить его открыть судоходство в Ормузском проливе.
Военный советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран не прекратит боевые действия до тех пор, пока с него не будут сняты все санкции. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных переговорах между США и Ираном, которые Вашингтон называет "позитивными и продуктивными", однако иранская сторона официально опровергает информацию о проведении переговоров.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели переговоры, которые продолжатся в течение недели.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа передала Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта.
Версия, что Соединённые Штаты больше склоняются к сделке с Ираном и рассматривают вариант с выходом из войны, рассматривается в материале Павла Котова - Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
