США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта — NYT
США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта — NYT
США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта — NYT

01:54 25.03.2026 (обновлено: 01:56 25.03.2026)
 
© РИА НовостиБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Администрация президента США Дональда Трампа передала Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта. Об этом 24 марта со ссылкой на неназванных чиновников утверждает газета New York Times
"Соединённые Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации [президента США Дональда] Трампа найти путь к выходу из конфликта", — говорится в публикации.
Белый дом предпринял этот шаг на фоне борьбы с экономическими последствиями нападения на Исламскую Республику.
Отмечается, что американский план урегулирования затрагивает ключевые вопросы безопасности, в том числе ракетную и ядерную программы Ирана. Отдельным пунктом предлагаемого документа оговаривается восстановление безопасности морских путей, прежде всего в Ормузском проливе, блокировка которого вызвала перебои в поставках энергоресурсов и резкий скачок мировых цен на нефть и газ.
По информации издания, дипломатическим посредником выступил Пакистан, обеспечивший передачу американского плана иранской стороне.
Операция США и Израиля против Ирана началась атакой 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Axios ранее сообщал, что Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк, чтобы надавить на Тегеран и заставить его открыть судоходство в Ормузском проливе.
Военный советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран не прекратит боевые действия до тех пор, пока с него не будут сняты все санкции. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных переговорах между США и Ираном, которые Вашингтон называет "позитивными и продуктивными", однако иранская сторона официально опровергает информацию о проведении переговоров.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели переговоры, которые продолжатся в течение недели.
Вечером 24 марта пресс-служба КСИР сообщила о проведении 79-й волны операции "Правдивое обещание 4".
Больше материалов по теме:
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
03:01США включили в план для Ирана ультимативные требования. Детали
02:21Иран ожидает "твёрдой позиции" от членов СБ ООН, особенно от России и Китая
01:54США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта — NYT
01:15Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:44Взрывоопасные стельки и слабеющий Patriot. События 24 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:25Фронтовая сводка за 24 марта от канала "Дневник Десантника"
00:11Силы ПВО за девять часов сбили 181 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
23:39США назвали блокировку Венгрией кредита Украине внутренней проблемой Европы
23:36Еврокомиссар заявила о невозможности вступления Украины в ЕС к 2027 году
23:33Ракетная опасность объявлена в трех областях РФ, за шесть часов уничтожены 42 украинских беспилотника
22:55Российские подразделения расширяют зоны контроля на нескольких направлениях
22:52Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе атомной станции в Бушере
22:20Цена российской нефти Urals в Индии превысила 120 долларов за баррель. Главные новости к этому часу
22:16В ВСУ нехватку бусифицированных начали заполнять женщинами
21:55На Украине зафиксированы сбои в работе железной дороги
21:15Еврокомиссар по обороне признал снижение эффективности Patriot против российских ракет
21:12США начали переброску войск на Ближний Восток. Главные новости к этому часу
20:25Киеву пригрозили потерей помощи США из-за отказа выходить из Донбасса
20:12БПЛА ВСУ атаковали российских аграриев, до 800 дронов направлены к бандеровцам. Новости к этому часу
19:47Новые лица в переговорах между США и Украиной: Ищенко о национальной катастрофе
Лента новостейМолния