США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта — NYT

Администрация президента США Дональда Трампа передала Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта. Об этом 24 марта со ссылкой на неназванных чиновников утверждает газета New York Times

2026-03-25T01:54

"Соединённые Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации [президента США Дональда] Трампа найти путь к выходу из конфликта", — говорится в публикации.Белый дом предпринял этот шаг на фоне борьбы с экономическими последствиями нападения на Исламскую Республику.Отмечается, что американский план урегулирования затрагивает ключевые вопросы безопасности, в том числе ракетную и ядерную программы Ирана. Отдельным пунктом предлагаемого документа оговаривается восстановление безопасности морских путей, прежде всего в Ормузском проливе, блокировка которого вызвала перебои в поставках энергоресурсов и резкий скачок мировых цен на нефть и газ.По информации издания, дипломатическим посредником выступил Пакистан, обеспечивший передачу американского плана иранской стороне.Операция США и Израиля против Ирана началась атакой 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Axios ранее сообщал, что Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк, чтобы надавить на Тегеран и заставить его открыть судоходство в Ормузском проливе.Военный советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран не прекратит боевые действия до тех пор, пока с него не будут сняты все санкции. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных переговорах между США и Ираном, которые Вашингтон называет "позитивными и продуктивными", однако иранская сторона официально опровергает информацию о проведении переговоров.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели переговоры, которые продолжатся в течение недели.Вечером 24 марта пресс-служба КСИР сообщила о проведении 79-й волны операции "Правдивое обещание 4".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

