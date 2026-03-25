Самойлов: "Днепр" и "Восток" могут соединиться и взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ
В Запорожской области создаются условия для соединения группировок войск "Днепр" и "Восток". Это позволит взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
05:30 25.03.2026
 
В Запорожской области создаются условия для соединения группировок войск "Днепр" и "Восток". Это позволит взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Ранее военкор Александр Коц и ресурсы группировки "Север" сообщили о переброске украинских резервов в Глуховский район Сумской области. Там российские войска заняли ряд населенных пунктов у трассы "Москва-Киев".
Отмечается, что группы ГУР и ССО усиливают разведку и контрудары по российским позициям, а 414-я бригада "Птахи Мадьяра" пытается создать над ВСУ плотный дроновый зонтик.
Развивая тему ситуации на запорожском направлении, Самойлов отметил, что группировки войск "Днепр" и "Восток" могут взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ.
"Учитывая освобождение Рождественского и наше дальнейшее продвижение на запад, там создаются условия, когда две группировки войск "Днепр" и "Восток" могут соединиться и взять в окружение Ореховскую группировку ВСУ", — заявил Самойлов.
По его словам, это будет непросто. "У противника там много личного состава. По некоторым оценкам, у них там 7-10 тысяч военнослужащих могут находиться. Да и сам Орехов киевский режим укреплял с юга, скопировав нашу "линию Суровикина", — пояснил эксперт.
Он добавил, что, несмотря на сложности, предпосылки для окружения созданы, констатировал собеседник издания.
