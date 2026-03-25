"Безупречная репутация...": Дмитриев связал с ценой нефти участие Лондона в открытии Ормузского пролива

"Безупречная репутация...": Дмитриев связал с ценой нефти участие Лондона в открытии Ормузского пролива - 25.03.2026 Украина.ру

"Безупречная репутация...": Дмитриев связал с ценой нефти участие Лондона в открытии Ормузского пролива

Участие Великобритании в усилиях по открытию Ормузского пролива для судоходства может поднять цену на нефть до 200 долларов за баррель. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ночь на 25 марта заявил в соцсети X

2026-03-25T04:04

2026-03-25T04:04

2026-03-25T04:08

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в результате участия Великобритании в усилиях по открытию Ормузского пролива для судоходства цена на нефть может подняться до 200 долларов за баррель."С учетом безупречной репутации [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера в постоянных неудачах цена на нефть может достичь 200 долларов", — написал Дмитриев, комментируя публикацию о том, что коалицию по открытию Ормузского пролива может возглавить Лондон.Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив. Это ударило по экономике множества стран, поскольку этот маршрут является ключевым для поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива — на него приходится около 20% мировых объёмов транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ.Операция США и Израиля против Ирана началась атакой 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Axios ранее сообщал, что Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк, чтобы надавить на Тегеран и заставить его открыть судоходство в Ормузском проливе.Военный советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран не прекратит боевые действия до тех пор, пока с него не будут сняты все санкции. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных переговорах между США и Ираном, которые Вашингтон называет "позитивными и продуктивными", однако иранская сторона официально опровергает информацию о проведении переговоров.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели переговоры, которые продолжатся в течение недели.Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа передала Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта, который содержит ультимативные требования.Версия, что Соединённые Штаты больше склоняются к сделке с Ираном и рассматривают вариант с выходом из войны, рассматривается в материале Павла Котова - Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

великобритания

лондон

иран

ближний восток

сша

израиль

украина.ру, новости, россия, кирилл дмитриев, великобритания, лондон, нефть, цена на нефть, энергетический кризис, иран, война в иране, ближний восток, военная эскалация, сша, израиль