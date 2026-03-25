Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260325/bezuprechnaya-reputatsiya-dmitriev-svyazal-s-tsenoy-nefti-uchastie-londona-v-otkrytii-ormuzskogo-proliva-1077135594.html
"Безупречная репутация...": Дмитриев связал с ценой нефти участие Лондона в открытии Ормузского пролива
2026-03-25T04:04
2026-03-25T04:08
украина.ру
новости
россия
кирилл дмитриев
великобритания
лондон
нефть
цена на нефть
энергетический кризис
иран
россия
великобритания
лондон
иран
ближний восток
сша
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074452913_48:0:752:528_1920x0_80_0_0_6dd9984923b67835891a6a227ae6af2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Безупречная репутация...": Дмитриев связал с ценой нефти участие Лондона в открытии Ормузского пролива

04:04 25.03.2026 (обновлено: 04:08 25.03.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Кирилл Дмитриев посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты:
‼ Кирилл Дмитриев посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты: - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в результате участия Великобритании в усилиях по открытию Ормузского пролива для судоходства цена на нефть может подняться до 200 долларов за баррель.
"С учетом безупречной репутации [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера в постоянных неудачах цена на нефть может достичь 200 долларов", — написал Дмитриев, комментируя публикацию о том, что коалицию по открытию Ормузского пролива может возглавить Лондон.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив. Это ударило по экономике множества стран, поскольку этот маршрут является ключевым для поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива — на него приходится около 20% мировых объёмов транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Операция США и Израиля против Ирана началась атакой 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Axios ранее сообщал, что Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк, чтобы надавить на Тегеран и заставить его открыть судоходство в Ормузском проливе.
Военный советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран не прекратит боевые действия до тех пор, пока с него не будут сняты все санкции. Это заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных переговорах между США и Ираном, которые Вашингтон называет "позитивными и продуктивными", однако иранская сторона официально опровергает информацию о проведении переговоров.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели переговоры, которые продолжатся в течение недели.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа передала Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта, который содержит ультимативные требования.
Версия, что Соединённые Штаты больше склоняются к сделке с Ираном и рассматривают вариант с выходом из войны, рассматривается в материале Павла Котова - Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
