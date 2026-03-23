Ключи к Славянску и Краматорску: эксперт о взятии Калеников и боях за Рай-Александровку

На Славянско-Краматорском направлении ВС РФ освободили Каленики — важный населенный пункта, который сливается с Резниковкой и Рай-Александровкой в единую агломерацию. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-03-23T04:45

Описывая ситуацию на подступах к Славянску, Алехин сообщил, что потеря Калеников серьезно осложнила положение ВСУ в районе Кривой Луки. "Одновременно с юга к Рай-Александровке прорываются российские подразделения, ранее освободившие Федоровку Вторую и Липовку. Бои за саму Рай-Александровку фактически уже начались", — заявил эксперт.По его словам, взятие этого ключевого опорного пункта имеет стратегическое значение. "Взятие этого ключевого опорного пункта позволит ВС РФ накопить резервы и подтянуть ствольную артиллерию для прямого огневого контроля над Славянском и Краматорском", — уточнил автор.Он добавил, что по сообщениям украинских военных СМИ, сейчас фиксируется усиление давления со стороны российской армии. "Лобовых штурмов почти нет — работа идёт через износ и постепенное сжатие обороны. Продвижение, по их оценке, идёт западнее Резниковки по посадкам — медленно, но стабильно", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.

