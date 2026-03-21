"Все ждут изменений после выхода зеленки": Борис Рожин о позиционных боях под Купянском
В районе Купянска идут позиционные бои после тяжелейших зимних встречных боев. Все ждут изменений после того, как выйдет "зеленка". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"Все ждут изменений после выхода зеленки": Борис Рожин о позиционных боях под Купянском

© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
В районе Купянска идут позиционные бои после тяжелейших зимних встречных боев. Все ждут изменений после того, как выйдет "зеленка". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о ситуации на купянском направлении, Рожин пояснил, что сейчас там наблюдается затишье.
"В районе Купянска идут позиционные бои после тяжелейших зимних встречных боев. Все ждут изменений после того, как выйдет "зеленка", — заявил Рожин.
Он объяснил, что сдерживает активность сторон. "Пока же дроны играют парализующую роль, блокируя логистику с обеих сторон", — пояснил эксперт.
По словам Рожина, зимой противник пытался наступать, но не добился успеха. "Этой зимой противник уже активно расходовал накопленные резервы. Только вместо одного большого наступления он тратил силы на локальные сковывающие наступления, в том числе с целью захватить Купянск. Это не получилось. Наступление увязло в городских боях", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Славянском направлении — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру.
