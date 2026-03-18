Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру.

2026-03-18T18:10

Ранее группировка войск "Юг" взяла под контроль Каленики. Этот поселок расположен на берегу реки Сухая в 5 километрах к западу от освобожденной Резниковки и в 18 километрах к востоку от окраин СлавянскаСлавянское направление у нас неожиданно ожило. Это не может не радовать. Тем, кто следит за украинским конфликтом еще со времен предыдущей войны в Донбассе, особенно приятно видеть во фронтовых сводках забытые с 2014 года топонимы Никифоровка, Николаевка, Рай-Александровка. Это очень серьезные укрепления киевского режима. И сейчас мы их преодолеваем.Рай-Александровка – это серьезный логистический узел. Там сходятся целых четыре дороги, по которым идет снабжение ВСУ там, где мы продвигаемся на юго-запад в сторону самого Славянска. А там, помимо Калеников, мы освободили Федоровку Вторую и Диброву, выйдя на трассу Е-40, которая связывает Славянск и Артемовск.Повторюсь, это очень здорово. Учитывая, что ВСУ пробуют наступать на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Успехов они там не имеют. Более того, противник ради этих контрударов вынужден снимать резервы с других направлений, в том числе с основного – района Славянска и Краматорска.Это города символы. Их освобождение будет означать освобождение всего Донбасса. Все остальное, что севернее Красноармейска – это лишь два небольших города: Белицкое и Доброполье. Белицкое мы уже штурмуем. К на Доброполье медленно, но уверенно продвигаемся.И вот эта решающая битва за Донбасс начнется именно с освобождением поселков на Славянском направлении, включая упомянутую Рай-Александровку.Что касается слухов о том, что ВСУ в ближайшее время могут перейти в более масштабное наступление за счет массового использования дронов, чтобы не дать нам реализовать эти планы, то тут можно отметить следующее.Интенсивность применения дронов с обеих сторон увеличивается с каждым месяцем. Технический прогресс с обеих сторон идет вперед. Но я все же надеюсь, что мы доживем до того момента, когда настанет технологический перелом в части средств РЭБ. Когда они на какой-то более-менее обширной территории смогут загасить все дроны вообще, мы сможем вернуться к механизированным штурмам. Потому что без них никаких прорывов осуществить невозможно.В целом вся линия соприкосновения давно находится в турбулентном состоянии. Поэтому я не могу сказать, что Украина копит силы и дроны для большого наступления. Тем более, на стыке Днепропетровской и Запорожской областей противник и так задействует достаточно крупные силы.

Кирилл Курбатов

