Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260321/osvobozhdenie-slavyanska-i-kramatorska-budet-oznachat-osvobozhdenie-vsego-donbassa--voennyy-ekspert-1077029845.html
Освобождение Славянска и Краматорска будет означать освобождение всего Донбасса — военный эксперт
Славянск и Краматорск — это города символы. Их освобождение будет означать освобождение всего Донбасса. Решающая битва начнется именно с освобождением поселков на Славянском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
донбасс
славянск
краматорск
борис рожин
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063519967_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_a04e3ff5c49a7a8075ff610b7b0b2b46.jpg
донбасс
славянск
краматорск
запорожье
запорожская область
славянско-краматорская агломерация
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063519967_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_6a56bda62c75197f6ce0adfd1e3c32ed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
05:45 21.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Славянск и Краматорск — это города символы. Их освобождение будет означать освобождение всего Донбасса. Решающая битва начнется именно с освобождением поселков на Славянском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о перспективах весенней кампании, Рожин пояснил, что текущие действия создают основу для будущих успехов.
"На самом деле мы сейчас закладываем фундамент для будущих операций, когда пойдут освобождения населенных пунктов и встанет вопрос о крупных городах. Работа над этим идет уже сейчас", — заявил Рожин.
По мнению эксперта, в ближайшие месяцы в Запорожской области и в Донбассе стоит ожидать продвижения российских войск уже не с тактическими, а с оперативными результатами.
Рожин также отметил значение освобождения Славянско-Краматорской агломерации. "Славянск и Краматорск — это города символы. Их освобождение будет означать освобождение всего Донбасса. Все остальное, что севернее Красноармейска – это лишь два небольших города: Белицкое и Доброполье. Белицкое мы уже штурмуем. К Доброполью медленно, но уверенно продвигаемся", — добавил он.
По его словам, решающая битва за Донбасс начнется именно с освобождением поселков на Славянском направлении, включая Рай-Александровку, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Славянском направлении — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ДонбассСлавянскКраматорскБорис РожинУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОсводка СВОСпецоперацияЗапорожьеЗапорожская областьСлавянско-Краматорская агломерация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
