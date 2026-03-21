Освобождение Славянска и Краматорска будет означать освобождение всего Донбасса — военный эксперт
Славянск и Краматорск — это города символы. Их освобождение будет означать освобождение всего Донбасса. Решающая битва начнется именно с освобождением поселков на Славянском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-03-21T05:45
2026
Отвечая на вопрос о перспективах весенней кампании, Рожин пояснил, что текущие действия создают основу для будущих успехов.
"На самом деле мы сейчас закладываем фундамент для будущих операций, когда пойдут освобождения населенных пунктов и встанет вопрос о крупных городах. Работа над этим идет уже сейчас", — заявил Рожин.
По мнению эксперта, в ближайшие месяцы в Запорожской области и в Донбассе стоит ожидать продвижения российских войск уже не с тактическими, а с оперативными результатами.
Рожин также отметил значение освобождения Славянско-Краматорской агломерации. "Славянск и Краматорск — это города символы. Их освобождение будет означать освобождение всего Донбасса. Все остальное, что севернее Красноармейска – это лишь два небольших города: Белицкое и Доброполье. Белицкое мы уже штурмуем. К Доброполью медленно, но уверенно продвигаемся", — добавил он.
По его словам, решающая битва за Донбасс начнется именно с освобождением поселков на Славянском направлении, включая Рай-Александровку, резюмировал собеседник издания.