Освобождение Славянска и Краматорска будет означать освобождение всего Донбасса — военный эксперт

Освобождение Славянска и Краматорска будет означать освобождение всего Донбасса — военный эксперт - 21.03.2026 Украина.ру

Освобождение Славянска и Краматорска будет означать освобождение всего Донбасса — военный эксперт

Славянск и Краматорск — это города символы. Их освобождение будет означать освобождение всего Донбасса. Решающая битва начнется именно с освобождением поселков на Славянском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-03-21T05:45

2026-03-21T05:45

2026-03-21T05:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о перспективах весенней кампании, Рожин пояснил, что текущие действия создают основу для будущих успехов."На самом деле мы сейчас закладываем фундамент для будущих операций, когда пойдут освобождения населенных пунктов и встанет вопрос о крупных городах. Работа над этим идет уже сейчас", — заявил Рожин.По мнению эксперта, в ближайшие месяцы в Запорожской области и в Донбассе стоит ожидать продвижения российских войск уже не с тактическими, а с оперативными результатами.Рожин также отметил значение освобождения Славянско-Краматорской агломерации. "Славянск и Краматорск — это города символы. Их освобождение будет означать освобождение всего Донбасса. Все остальное, что севернее Красноармейска – это лишь два небольших города: Белицкое и Доброполье. Белицкое мы уже штурмуем. К Доброполью медленно, но уверенно продвигаемся", — добавил он.По его словам, решающая битва за Донбасс начнется именно с освобождением поселков на Славянском направлении, включая Рай-Александровку, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.О ситуации на Славянском направлении — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру

донбасс

славянск

краматорск

запорожье

запорожская область

славянско-краматорская агломерация

