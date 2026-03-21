Наступление увязло в городских боях: Рожин рассказал о провале атак ВСУ под Купянском

Этой зимой противник уже активно расходовал накопленные резервы. Вместо одного большого наступления он тратил силы на локальные сковывающие наступления, в том числе с целью захватить Купянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-03-21T06:00

Отвечая на вопрос о возможном наступлении ВСУ за счет массового применения дронов, Рожин заявил, что этой зимой противник уже активно расходовал накопленные резервы. "Только вместо одного большого наступления он тратил силы на локальные сковывающие наступления, в том числе с целью захватить Купянск. Это не получилось. Наступление увязло в городских боях. Расплатой за это стала потеря позиций в Харьковской и Сумской областях", — заявил Рожин.Он отметил, что в ближайшее время применение дронов тоже будет массироваться. Помимо переброски дополнительной артиллерии, ВСУ будут перебрасывать на ключевые участки батальоны операторов БПЛА, чтобы они неделю работали на каком-то из направлений и пытались изолировать поле боя, пояснил эксперт."Задача наших штабов в том, чтобы вскрыть подготовку таких действий. Если мы вовремя сосредоточим свои расчеты БПЛА, такое наступление обернется для ВСУ тяжелыми потерями. На весь фронт использовать столько дронов противник не сможет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных участках фронта — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник контратакует, но становится уязвим на всех фронтах" на сайте Украина.ру.

