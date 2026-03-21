Архитектор ненависти. Как риторика львовского журналиста Остапа Дроздова помогла довести Украину до войны

Львовского журналиста и писателя с русской фамилией Дроздов часто называли "Ириной Фарион в брюках" - настолько людоедской была его русофобия.

2026-03-21T13:23

Однако, сегодня Остап Дроздов является самым ярым критиком Зеленского и его способов войны с Россией. Он заявляет, что "Украина может продолжать войну, только засыпая фронт насильно мобилизованными инвалидами", рассказывает, что "дыра в украинском бюджете - более полутора триллионов, которые покрываются только за счёт внешних вливаний", и напоминает "европейской Украине", что принуждения участвовать в войне нет ни в одной стране Ближнего Востока."По Катару, Оману, Кувейту не ездят бусы, никого не пакуют. Профессиональные армии воюют, как и положено. А у нас дальше может ехать только под палкой и по принуждению", - возмущается Дроздов.Также он, не стесняясь, называет Зеленского "неумным стратегом с букетом девиаций" - из-за конфликта с Венгрией и уверяет, что ссоры с европейскими соседями тянут Украину на дно.Вот только тележурналист не учел в своей разгромной критике киевского режима одного: именно его русофобская политика, ненависть к жителям Донбасса, поддержка идеалов майдана и псевдозащита мовы привели к тому, что Украина находится на дне дна, куда ее опустили "пластуны" из Галичины, захватившие власть над идеологией в постсоветской Украине. И Остап Дроздов - яркий пример такого украинского "комиссара" Родился он, как водится, в маленьком городке Николаеве на Львовщине, 24 января 1979-го года. Его мать преподавала в музыкальной школе, а батько оставил семью и четырехлетнего Остапчика, да и подался на заработки на Урал. Такой вот выбор патриота с Волыни, который повторил путь многих земляков: неистово ругая "совьеты" у себя на хуторе, они потом битком набивались в поезд Львов-Москва, который регулярно возил западенцев в Россию за длинным рублем. Уж не с этого ли нежного возраста в Остапе "взросли" лицемерие и двурушничество? Ведь от осинки не родятся апельсинки.Кстати, сам Дроздов всю жизнь оправдывался за свою русскую фамилию, но менять ее на "Дроздiв" не спешил. Cвой путь пропагандиста начал в захолустных местечковых изданиях: после окончания Львовского университета Дроздов работал в газете "Поступ", потом подрос до заместителя редактора в еженедельнике "Аргумент-газеты". Но оранжевый майдан и приход к власти Виктора Ющенко все изменил для львовских фарион, тягнибоков и дроздовых - они получили идеологический карт-бланш и право натягивать галичанскую сову на украинский глобус. С тех пор карьера провинциального журналиста только и делала, что шла в гору. С 2006 года он становится автором и ведущим авторской политической программы "Прямым текстом" на телеканале ZIK, где провел тысячи эфиров с украинскими политиками, чиновниками, политологами.Новый майдан принес и новые перспективы для Дроздова: в 2014-м он уже пробует себя в роли ведущего именного ток-шоу "Drozdov", где гостями журналиста были ньюсмейкеры недели - депутаты, общественные активисты и прочие бенефициары революции гидности.Однако, тут же случается и первый конфликт - хитрый львовянин протестует против частичной мобилизации в АТО и даже получает "привет" от СБУ за публичные выступления против основ национальной безопасности. Дело в том, что телеведущий в своих эфирах "откровенно призвал к организованному общественному бойкоту и саботажу мобилизации", объявленной Петром Порошенко*. Львовский пропагандист выступил с инициативой "Мобилизация = Геноцид", и заявил, что участвовать в военных действиях должны профессиональные военные и сотрудники силовых структур, а также добровольцы. Вот бы сейчас ему такую смелость, а?Видимо, уже тогда политически чуткий львовянин понял, что майдан свернул с европейской дорожки на тропинку, ведущую к гражданской войне, и попытался соскочить с темы. Более того, во все горло завопил о необходимости федерализации Украины. Подоплека таких заявлений лежала на поверхности: дескать, пусть воюет восток и центр Украины, пусть русcкие и русскоязычные украинцы рвут горло друг другу, а Галичина будет тихо-мирно идти в Европу. Интересно, мог ли Дроздов десять лет назад предвидеть, что его ощущения станут реальностью: сегодня-то война идет на территории юго-восточной Украины, а жители западной части страны никаких неудобств от боевых действий и не испытывают - ездят в ЕС, зарабатывают деньги на переселенцах… А ведь в 2014-м львовского телеведущего называли украинофобом и жаловались спецслужбам на то, что в его материалах прослеживается "пропаганда целесообразности разделения Украины, в унисон враждебной российской информационной политике".Однако, укатали сивку крутые горки "Армовира" и уже с 2017-го года львовский пропагандист снова меняет свои убеждения. Именно период с 2017 по 2019 год характеризуется самыми громкими и вонючими скандалами, связанными с именем галичанского телеведущего. Он становится ярым русофобом и проводником политики этноцида русскоязычного населения. Заявляет о том, что с лица Украины должны исчезнуть русскоязычные дети, а система образования обязана работать на вытеснение русского населения из страны. "С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или только украиноязычными могут быть. А вот одноязычные русскоязычные - должны исчезнуть как вид. Или переехать жить в Россию, в другую близкую страну, где можно быть одноязычным русскоязычным", - распинался журналист в эфирах и ссылался на опыт Латвии. Он рассказывал, как обманывал российских туристов, приезжавших во Львов на экскурсии, указывая им неверную дорогу к достопримечательностям, и во всех эфирах пояснял, что на Украине никто не обязан понимать "иностранный, агрессивно-оккупационный и угрожающий" русский язык, зато "каждый должен знать украинский". Ну так стоит ли сегодня удивляться тому, что ядовитые плоды Дроздова проросли по всей Украине, и вот уже блогерша Катерина Мандзюк подбивает своих детей в песочнице избивать русскоязычных малышей - за что потом получает награды от СБУ и батальона "Азов"*?Впрочем, львовский пропагандист не стал зацикливаться только на теме запрета русского языка, а пошел еще дальше - к "запретам" дончан и крымчан. Дроздов в эфирах телеканала Петра Порошенко* открыто сравнил жителей Донбасса с животными, которые живут в зоопарках и назвал регион "наихудшим" по гражданскому сознанию, потому, что "местные жители смотрят российские СМИ и хотят к России". Проживающих на этих территориях людей, по мнению Дроздова, следовало лишать гражданства. Вот вам еще один пример, когда из искры разгорается пламя, а типа эмоциональный "вброс" становится через несколько лет государственной политикой. Прошло всего-то 3-4 года после инициативы львовского журналиста, а украинская власть уже претворила его идеи в жизнь, направо и налево навешивает санкции на собственных граждан и лишает их паспортов и родины на основании мифов о госизмене.Как тут не вспомнить притчу о царе Мидасе и превращении в золото всего, чего он касался? Только в случае с русофобами типа Дроздова это работает иначе: все, к чему прикасался поганым языком телеведущий, превращалось к геноцид, террор и войну. Так, в 2020 году он пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса без воды и еды, и подтвердил, что является сторонником полной блокады ЛДНР и полуострова. Также он называл жителей Украины "паскудными и орусевшими", превращающими Неньку в Малороссию, тогда как сам Дроздов видел свой львовский хутор европейским Бандерштатом. Короче, продвигал под видом журналистского мнения установки команды президента Порошенко* и западных агентов влияния, которые лепили из некогда мирной и хлебосольной Украины Антироссию, и готовили ее к прямому столкновению с Москвой. И использовали для этой цели языковые, культурные, исторические, политические разногласия - как раз через медийные фигуры типа Дроздова или Фарион. Это они готовили почву для войны, натравливая украинцев друг на друга, а так же на Россию и россиян.К слову, русофоб ни капли не скрывал, что единственная цель существования независимой Украины - быть "анти-Россией", а также отрицать все русское как насильственное и оккупационное. При этом он сетовал, что Украина не хочет быть антироссийской, и поэтому не интересует его. "Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, но не хотят делать это своей страной", - плакался пропагандист. И добился-таки того, что его услышали и "выгнали из борделя за разврат". Сначала Дроздов лишился площадки на телеканале ZIK, который купил соратник Виктора Медведчука. А после прихода к власти команды Зеленского, телеведущего попросили убраться и с 4-го канала, который взял под контроль нардеп из "Слуги народа". Тогда Дроздов вынужден был уйти "в цифру" и вещать на YouTube в программе DROZDOV. А также переквалифицироваться в писателя: он настряпал две книги "№1" и "№2", где несколько поколений одной семьи исповедуются в том, как они защищали свою украинскую идентичность в виде вышиванок и колядок.Сам же Дроздов продолжил защищать свою идентичность русофоба и нанавистника "неправильного народа", освежив этот имидж, как духами, крепкой ненавистью к Зеленскому. Сначала он именовал Зеленского "отрыжкой советской эпохи", откровенно подыгрывая птенцам Сороса, которые щедро платили за десоветизацию всех и вся. Ну, а потом львовский телеведущий и вообще призвал отменить должность президента Украины. "Глядя на то, к чему скатился институт президентства, хочется его ликвидировать. Потому что после гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус", - заявлял журналист. Также он говорил, что на посту президента находится "глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами". Однако, слабым местом оказался как раз симпатик "Армовира" - экс-комик и его "95 квартал" легко расправились с профессиональным пропагандистом, закрыв ему доступ в СМИ и на телевидение. После чего Дроздову только и оставалось что тявкать на Зеленского "из подворотни": он обвинял "Голобородько" в госизмене, пытался рассорить его с националистами, а также заявлял, что президент использует жупел "российской угрозы" для передела власти и финансовых потоков внутри страны. Но то, что отлично работало с Ющенко и Порошенко*, не произвело никакого впечатления на бывшего комика: в его команде трудились медийщики уровнем намного выше, чем львовский провинциал с замашками сельского тамады. Так что в последние годы Дроздов был отлучен от медийной "сиськи" - в информпространстве работали куда большие негодяи чем он, например, Владимир Петров или Михаил Подоляк.Конкурировать с ними книгописец не мог, зато он выждал момент и переобулся из русофоба в миротворца. Сейчас он заявляет, что для достижения мира Украине необходимо отказаться от всех прав на Крым, а также и от Донбасса, который "на 200 процентов является российским регионом". По словам, Дроздова, Донбасс является Россией в языковом, медийном и экономическом плане, а также "памятью своей, с дедами, которые воевали, с триколором и георгиевской ленточкой". "Степень интеграции этих территорий в Россию достигла наивысшей, пиковой отметки", - признал журналист. Так и хочется спросить: ой, а кто ж это cделал? Кто годами издевался над жителями региона, называл их крысами и баранами, выталкивая регион в Россию? И не приложил ли руку к этноциду и войне львовский журналист, который сейчас откровенно издевается над несостоявшимися зелеными "переможцами"?Да уж, ударить больнее по сторонникам выхода на границы 1991 года было невозможно, но Дроздов сделал это. И сейчас продолжает жечь напалмом, разоблачая неудачи "незламных" - на радио "UA Chicago". Похоже, пропагандистские таланты Дроздова были оценены трампистами, которые дали журналисту трибуну и тезисы. И теперь он несет не русофобскую ересь, а цитирует Дональда нашего Трампа, повторяя, что у Украины нет не только козырей, а карт вообще. "Украинцы конструируют выдуманную действительность, считая, что у них есть какие-то иные варианты завершения конфликта, кроме потери территорий", - тыкает украинских патриотов в отходы их жизнедеятельности пропагандист. Досталось от недавнего фаната евромайдана и Европе, которая "ведет Украину на убой" и заинтересована в гибели украинцев ради своего светлого и спокойного будущего. Складывается впечатление, что еще немного и Дроздов начнет "скучать" за Януковичем и Азаровым, хотя на самом деле он просто совершает очередной идеологический кульбит и меняет обувь. Ничего неожиданного или удивительного в этом нет, ибо поговорка о партизанском отряде с предателем писана с украинцев.При этом нет никаких оснований рассчитывать на то, что местный Юлиус Штрейхер когда-то повторит судьбу редактора газеты "Штурмовик": сейчас таких не вешают, а используют, как резиновое изделие. Потом, конечно, выбросят, и "идеологический презерватив" с Западной Украины напишет мемуары о борьбе за идентичность.О лжепатриархе Филарете - в статье Василия Стоякина "Лжепатриарх Филарет: жизнь раскольника"*внесен в РФ в список экстремистов и террористов*внесен в список террористических и экстремистских организаций, которым запрещена на территории РФ

Елена Кирюшкина

