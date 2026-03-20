https://ukraina.ru/20260320/1052678974.html

Лжепатриарх Филарет: жизнь раскольника

20 марта 2026 года скончался Михаил Антонович Денисенко, более известный как "патриарх Филарет", личность даже по нынешним временам, которые, словами классика, были хуже, но не было подлее, просто таки феерическая. Более аморального типа, предавшего буквально всё, к чему он прикасался, представить себе невозможно. В Аду траур - черти боятся...

2026-03-20T13:47

2026-03-20T14:17

история

история украины

православие

филарет

упц

пцу

уапц

патриарх

варфоломей (патриарх варфоломей)

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102397/30/1023973075_0:22:2887:1646_1920x0_80_0_0_6e0be1d78d4cb672a5a9706ae77abc03.jpg

Будущий "религиозный националист" родился 23 января 1929 года в с. Благодатное Амвросиевского района Донецкой области в семье рабочего.Окончил Одесскую духовную семинарию, а в 1962 году – Московскую духовную академию. С 1952 года – кандидат богословия, доцент.В 1950 году принял монашеский постриг. С 1951 года на работе в церковных организациях в Московской области, Саратове, Киеве, Александрии (Египет), Риге, Берлине, Вене, Москве. В 1958 году возведён в сан архимандрита.С 1966 года – архиепископ Киевский и Галицкий. В 1968 году стал митрополитом, постоянным членом Священного Синода РПЦ – патриаршим экзархом Украины.Естественно, у этой карьеры была и теневая сторона – он не просто сотрудничал с КГБ, но, по сообщениям украинских официальных лиц, был секретным сотрудником в звании капитана. Службы всегда вел по-русски, не останавливаясь перед оскорблением национальных чувств верующих.В мае 1990 года стал патриаршим местоблюстителем РПЦ. По неофициальным данным кандидатура Филарета была утверждена ЦК КПСС на пост патриарха Московского и всея Руси, но партия уже утратила контроль над ситуацией на это место был избран Алексий II.После избрания нового патриарха был вновь назначен патриаршим экзархом Украины, а с 28 октября 1990 года, после предоставления фактической автономии УПЦ, стал её предстоятелем.Филарет, остановленный в шаге от высшего поста в РПЦ, был страшно расстроен и решился на предательство. Решающим толчком стало провозглашение независимости Украины – независимое государство может иметь автокефальную церковь со своим патриархом (это именно возможность, а не правило). К тому же Леонид Кравчук, имевший реальные шансы стать президентом, полагал, что ему нужна "своя" церковь, Филарет же активно поддерживал его на выборах.1-3 ноября 1991 года в Киеве прошел II Собор УПЦ, который обратился к патриарху с просьбой придать ей статус автокефальной, а митрополии – статус патриархата. Во время литургии в Софиевском соборе Филарета называли патриархом, были преданы анафеме "шовинисты и сепаратисты".Архиерейский Собор РПЦ в марте-апреле 1992 года принял решение перенести вопрос об автокефалии УПЦ на Поместный Собор 1995 года. Филарету была вынесена благодарность за 30-тилетнее архипастырское служение, но потребовала подать прошение об отставке с поста предстоятеля УПЦ и занять одну из кафедр Украины. Официальной причиной было то, что Филарет, находясь на высшей церковной должности, не прервал отношений со своей женой. Филарет с решениями Собора согласился и поклялся их выполнять перед крестом и Евангелием, но вернувшись в Украину нарушил клятву.27 мая 1992 года митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим собрал в Харькове Собор УПЦ, на котором Филарет был освобождён от обязанностей предстоятеля УПЦ и запрещён в богослужении (т.е. – расстрижен в монахи). Митрополитом избран Владимир (Сабодан), за что проголосовали 19 из 21 епископов. Основаниями для решения Собора были высокомерное и жестокое отношение к духовенству, внесение своей личной жизнью соблазна в среду верующих, клятвопреступление, клевета и хула на православную церковь через СМИ, святотатство, раскол церкви. 11 июня 1992 года решения Харьковского Собора были подтверждены Архиерейским Собором РПЦ, а позднее – владыками других 14 поместных церквей.В вот президиум Верховной Рады принял решение о незаконности (!) Харьковского Собора. Президент Кравчук так же высказал недовольство и руководство УПЦ приняло решение провести новый Собор в Киеве 27 июня.Однако 25-26 июня 1992 года Филарет провёл "объединительный Собор" УПЦ и Украинской Автокефальной Православной Церкви в результате которого была образована единая УПЦ Киевского патриархата, а сам Филарет избран "заместителем" (чтобы это ни значило) патриарха УАПЦ Мстислава. Собор проходил в условиях политического давления со стороны народных депутатов национал-демократического направления.Благодаря государственной поддержке Филарету удалось сохранить контроль над финансами УПЦ (чему способствовало загадочное самоубийство кассира Владимирского кафедрального собора), и когда делегация епископов прибыла принимать дела их встретили милиция и УНСО*. Затем сторонники Филарета (в основном из рядов УНСО* и киевской милиции) попытались взять штурмом резиденцию митрополита в Киевской Лавре, но были биты подоспевшим отрядом "Беркута" (ясное дело – вместе с милицией).УПЦ-КП мировым православием в качестве канонической признана не была. Чтобы обосновать её существование по инициативе Кравчука к Константинопольскому патриарху Варфоломею I было отправлено несколько делегаций, однако он вполне определённо заявил, что данная организация не может быть признана, а придать автокефалию УПЦ может только Московский Патриархат.Не признал УПЦ-КП и патриарх УАПЦ Мстислав, который в октябре 1992 года отстранил Филарета от всех обязанностей в церкви. Однако Мстислав вскоре умер.После II Собора 21-24 октября 1993 года исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола и заместителя патриарха Владимира (Романюка), с которым также вступил в конфликт. 4 мая 1995 года был смещён со своего поста патриаршим приказом "за нарушение субординации", но не согласился с этимВ июле 1995 года Владимир умер, его похороны были превращены в побоище.20-21 октября 1995 года состоялся очередной Собор УПЦ-КП, на котором Филарет был избран Патриархом, что привело к очередному расколу в УПЦ-КП – четыре епископа (чьи епархии объединяют половину всех верующих церкви) заявили о своем переходе в УАПЦ. До раскола церковь объединяла около 17% всех православных Украины (еще 75% – в УПЦ и 7% – УАПЦ)*.С этого момента и по сегодняшний день Филарет является предстоятелем УПЦ-КП с титулом "патриарха".7 июня 1997 года Архиерейский собор РПЦ отлучил Филарета от церкви (анафемствовал). В "патриотических" кругах Украины это решение вызвало восторг, ведь таким образом Филарет был приравнен к другому украинскому "герою" – Ивану Мазепе.В 2004 году Филарет поддержал майдан. В этом правда нет ничего удивительного – УПЦ-КП с самого начала в большей степени напоминала политическую партию, чем религиозную организацию. На всех этапах она яростно поддерживалась депутатами-греко-католиками, представлявшими западные области Украины, а посещение именно этой церкви было вопросом политического выбора, а не веры.В бытность президентом Виктора Ющенко была сделана попытка придать УПЦ-КП церковную легитимность путём перевода под оморф Константинопольского патриарха. К этому моменту с патриархом Варфоломеем была проведена необходимая работа американскими спецслужбами, и он был уже морально готов пойти на нарушение канонов.В июле 2008 года Варфоломей прибыл на торжества, посвящённые 1020-летию Крещения Руси, и провёл переговоры, которые закончились безрезультатно. Варфоломей не хотел иметь дело с Филаретом, а Филарет настаивал на том, что только он может возглавлять украинскую церковь и только в статусе патриарха.В 2013-14 годах Филарет активно поддержал новый майдан и занял совершенно определённую позицию в ходе гражданской войны: "Украине надо закрыть границу и ликвидировать всех террористов", "корень зла находится в тех людях, которые живут в Донбассе" (это, напомним, уроженец Донбасса говорит…). Естественно он осудил "российскую агрессию".При Петре Порошенко была сделана новая попытка создать на базе УПЦ-КП и УАПЦ новую церковь, на этот раз успешная. Причин этого было несколько. С одной стороны, Порошенко – не Ющенко, он действительно талантливый политик, с другой стороны, Филарету на тот момент было уже под 90 лет – лёгкость не та…В результате, 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь Украины.Однако решить "проблему Филарета" не удалось. Накануне собора Константинопольский патриарх снял анафему и восстановил в сане, но Филарет давно считал себя патриархом, а не митрополитом.Предстоятелем ПЦУ в ранге митрополита стал Епифаний (Думенко), Филарету же достался статус "почётного наставника" и "почётного патриарха" (не закреплённый в уставе).20 июня Филарет провёл собрание священников и мирян, которое он именовал "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его решением был закреплён раскол ПЦУ – все предыдущие решения были отменены, "поместный собор ПЦУ" объявлен не бывшим, а УПЦ-КП – существующей церковью. Фактически, правда, УПЦ-КП контролирует только Владимирский собор в Киеве.24 июня Священный синод ПЦУ лишил почётного патриарха Филарета права руководства Киевской епархией, но, "принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью", оставил его в составе епископата ПЦУ.Такая вот удивительная история. Деда давно заждались черти, но многие люди всё же не могут не задать вопрос – как этот сатанист мог служить в РПЦ?* Запрещённая в России экстремистская организация.** Все такого рода данные несколько спекулятивны. Число приходов не даёт числа верующих (но и того и другого у УПЦ по сей день больше, чем у всех остальных "православных"), а социологические данные дают системную ошибку – люди считают, что раз у них независимое государство со столицей в Киеве, то и патриархат киевский. После создания ПЦУ это смещение работает уже в её пользу.

https://ukraina.ru/20230621/1047433716.html

https://ukraina.ru/20231011/1050007109.html

https://ukraina.ru/20250718/1048045201.html

https://ukraina.ru/20190611/1023861562.html

https://ukraina.ru/20200209/1026626261.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

