"Украина объявлена врагом": Серенко анонсировал испытания иранских ракет в зоне СВО
"Украина объявлена врагом": Серенко анонсировал испытания иранских ракет в зоне СВО
За две недели войны США и Израилю не удалось уничтожить ракетный потенциал Ирана. В КСИР заявляют, что новые ракеты, созданные за последний год, еще даже не использовались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Рассуждая о возможном военном ответе Ирана, эксперт не исключил принципиально нового сценария. Теперь, когда Украина объявлена врагом, не исключено, что Тегеран обратится к Москве с просьбой о содействии в испытании новых баллистических ракет на украинском фронте, отметил Серенко.По его словам, это станет прямым и болезненным ответом Киеву. "Иранские военные инженеры окажутся в зоне конфликта и будут использовать цели на Украине в качестве полигонов, где будут испытываться новые ракеты и беспилотники, совершенствуя точность и мощность своих изделий", — резюмировал собеседник издания.
"Украина объявлена врагом": Серенко анонсировал испытания иранских ракет в зоне СВО

04:00 20.03.2026
 
За две недели войны США и Израилю не удалось уничтожить ракетный потенциал Ирана. В КСИР заявляют, что новые ракеты, созданные за последний год, еще даже не использовались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Рассуждая о возможном военном ответе Ирана, эксперт не исключил принципиально нового сценария. Теперь, когда Украина объявлена врагом, не исключено, что Тегеран обратится к Москве с просьбой о содействии в испытании новых баллистических ракет на украинском фронте, отметил Серенко.
"То есть созданные иранскими инженерами ракеты будут испытываться в зоне СВО. Не вижу ни одного аргумента, чтобы Россия в этом отказала", — заявил политолог.
По его словам, это станет прямым и болезненным ответом Киеву. "Иранские военные инженеры окажутся в зоне конфликта и будут использовать цели на Украине в качестве полигонов, где будут испытываться новые ракеты и беспилотники, совершенствуя точность и мощность своих изделий", — резюмировал собеседник издания.
