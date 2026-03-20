Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260320/u-tegerana-khoroshaya-pamyat-politolog-obyasnil-kak-iran-budet-mstit-ukraine-na-globalnom-yuge-1076975614.html
"У Тегерана хорошая память": политолог объяснил, как Иран будет мстить Украине на Глобальном Юге
Тегеран считает Украину участником антииранской коалиции после слов Зеленского. Украинские структуры на Глобальном Юге могут стать целями для иранских спецслужб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
новости
иран
украина
тегеран
андрей серенко
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
украина аналитика
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076369433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9579502d75bc07911407d19937aaae8e.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076369433_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_1a6dc2f867f63f5ce6d114f568ccae12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
05:10 20.03.2026
 
© REUTERS / Amirhossein Khorgooei
- РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© REUTERS / Amirhossein Khorgooei
Читать в
ДзенTelegram
Тегеран считает Украину участником антииранской коалиции после слов Зеленского. Украинские структуры на Глобальном Юге могут стать целями для иранских спецслужб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина, которая оказывает помощь антииранской коалиции, стала "законной целью" для Исламской республики.
Ранее Дональд Трамп ответил отказом на предложение Зеленского помочь США с защитой от иранских дронов. Как сообщало Politico, американский президент дал понять, что Штаты сами справятся, так как знают об этой технике больше кого-либо.
Отвечая на вопрос о том, какие шаги может предпринять Иран, чтобы ответить киевскому режиму, Серенко пояснил, что Киев последние два года активно пытается закрепиться в регионах Глобального юга. До сих пор украинцам там ничего не угрожало.
"В регионах, куда Украина только осторожно начинает проникать, давно обосновались спецслужбы Ирана, его прокси, его союзники. Если Тегеран захочет и даст отмашку, тогда и граждане Украины, которые будут появляться в этих странах, станут целью либо иранских спецслужб, либо для спецслужб, дружественных Тегерану", — заявил Серенко.
По его словам, под удар могут попасть украинские посольства, компании и даже резиденты разведки. "Это игра на поле, где Иран сильнее и успешнее, чем украинские структуры, которые только заходят в регион Глобального юга. У Ирана есть возможность объявить на них настоящую охоту", — пояснил эксперт.
Он добавил, что у Тегерана хорошая память. "Иран никому ничего не простит. Киеву нужно будет очень постараться, чтобы, когда закончится стрельба в Персидском заливе, не начались трагические случайности с украинскими представительствами в разных городах Востока", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Серенко: Зеленский делает все, чтобы Украина стала полигоном для новых ракет и дронов Ирана" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ситуации на Украине и войны США против Ирана — в материале "Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранУкраинаТегеранАндрей СеренкоВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.руУкраина аналитикаБлижний Востоквойна в ИранеГлавные новостиглавноесрочноУкраина.ру Дзенэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:26Иран атакует американские объекты в Бахрейне. Обстановка на Ближнем Востоке
06:40Американская парадигма: детали об Иране, о которых промолчали, преимущество РФ - откровения разведки США
06:30Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа
06:20Чего нет в признаниях экс-директора контрразведки США Кента. Разоблачение антииранской авантюры Трампа
06:10Призывы резать "ухилянтов" и российский "Ланцет" на Майдане. Что происходит в Киеве
06:10Акела промахнулся? Каковы стратегия и тактика иранской авантюры Трампа
06:00Ситуация в Константиновке: эксперт рассказал об успехах на юге города и ударах на Дружковку
05:48Чем быстрее у Киева закончатся деньги, тем больше людей останутся живы. Эксперты о перспективах Украины
05:45"Зеленский хотел понравиться Трампу": Серенко о провальной стратегии "охмурения" Вашингтона
05:40Спецоперация на минувшей неделе. Противник контратакует, но становится уязвим на всех фронтах
05:30"Сражение за два города": военный эксперт о боях под Красным Лиманом и Святогорском
05:20Войска вышли к Рай-Александровке: Рожин о ключевом участке обороны ВСУ под Славянском
05:10"У Тегерана хорошая память": политолог объяснил, как Иран будет мстить Украине на Глобальном Юге
05:00Цель — выход на границы ДНР: Рожин рассказал о боях за Гришино и наступлении на Доброполье
04:58Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:50"Зеленский разругался с мусульманами": Серенко о последствиях антииранского демарша Украины
04:40"Иранцы окрепли и не обсуждают капитуляцию": аналитик рассказал о настроениях в Тегеране
04:32Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим Рамадан
04:30"Пока 1:0 в пользу Тегерана": политолог заявил о консолидации Ирана и провале планов США
04:16Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен исключила разрешение странам ЕС закупать российский газ
Лента новостейМолния