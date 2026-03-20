"У Тегерана хорошая память": политолог объяснил, как Иран будет мстить Украине на Глобальном Юге

Тегеран считает Украину участником антииранской коалиции после слов Зеленского. Украинские структуры на Глобальном Юге могут стать целями для иранских спецслужб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-03-20T05:10

Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина, которая оказывает помощь антииранской коалиции, стала "законной целью" для Исламской республики.Ранее Дональд Трамп ответил отказом на предложение Зеленского помочь США с защитой от иранских дронов. Как сообщало Politico, американский президент дал понять, что Штаты сами справятся, так как знают об этой технике больше кого-либо.Отвечая на вопрос о том, какие шаги может предпринять Иран, чтобы ответить киевскому режиму, Серенко пояснил, что Киев последние два года активно пытается закрепиться в регионах Глобального юга. До сих пор украинцам там ничего не угрожало."В регионах, куда Украина только осторожно начинает проникать, давно обосновались спецслужбы Ирана, его прокси, его союзники. Если Тегеран захочет и даст отмашку, тогда и граждане Украины, которые будут появляться в этих странах, станут целью либо иранских спецслужб, либо для спецслужб, дружественных Тегерану", — заявил Серенко.По его словам, под удар могут попасть украинские посольства, компании и даже резиденты разведки. "Это игра на поле, где Иран сильнее и успешнее, чем украинские структуры, которые только заходят в регион Глобального юга. У Ирана есть возможность объявить на них настоящую охоту", — пояснил эксперт.Он добавил, что у Тегерана хорошая память. "Иран никому ничего не простит. Киеву нужно будет очень постараться, чтобы, когда закончится стрельба в Персидском заливе, не начались трагические случайности с украинскими представительствами в разных городах Востока", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Серенко: Зеленский делает все, чтобы Украина стала полигоном для новых ракет и дронов Ирана" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ситуации на Украине и войны США против Ирана — в материале "Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США" на сайте Украина.ру.

