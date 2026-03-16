https://ukraina.ru/20260316/rodriges-po-kubinski-svetloe-buduschee-venesuely-i-na-ostrove-svobody-prevraschaetsya-v-proshloe-1076850194.html

Родригес по-кубински. "Светлое будущее" Венесуэлы и на Острове Свободы превращается в прошлое

Двух людей, женщину и мужчину, которые пошли на уступки и сдали США национальные интересы своих стран, зовут Родригес. И есть в этом лингвистическом и фонетическом совпадении имен очень много символического и зловещего.

2026-03-16T17:24

куба

сша

дональд трамп

эмбарго

блокада

венесуэла

николас мадуро

захар прилепин

белоруссия

весь скачко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/10/1076850557_0:34:700:428_1920x0_80_0_0_0d527b1a019d776480f7e25916dce3ad.jpg

В Венесуэле 56-летнюю вице-президента этой страны зовут Дельси Родригес. Поверещав публично и для блезиру несколько дней о "верности социалистическим боливарианским идеалам" и своему соратнику, президенту Николасу Мадуро, которого подло и цинично похитили американцы прямо из президентского дворца в Каракасе, эта Дельси предала прежние взгляды. И уютно устроившись в президентском кресле, приступила к торговле и идеалами, и родиной. Оптом и в розницу.На Кубе 41-летний полковник, внук и бывший телохранитель своего знаменитого и революционного деда Рауля Кастро и внучатый племянник основателя Кубинского государства и революционера Фиделя Кастро – тоже Родригес. Только это не фамилия, а имя – Родригес Кастро. По прозвищу "Раулито" или "Эль Кангрехо" – "Краб". Но он – такой же предатель, соглашатель и коллаборационист, как и венесуэльская Дельси, потому что пошел на переговоры о сдаче всего, что 67 лет составляло суть, идеалы и смыслы его родины, все тем же американцам.До того, чтобы стать полноценными компрадорами, а то и новой жестокой, продажной и исполнительной неоколониальной администрацией США в своих странах им обоим осталось немного. Скоро им прикажут, и они пройдутся кнутами надсмотрщиков по спинам покорных подданных. Это неизбежно, это – классика и колониализма, и неоколониализма, хотя последний и прикрыт россказнями о демократии, гуманизме, милосердии, справедливости и прочих общечеловеческих ценностях, отлично калькулирующихся по прайсу в долларах.Нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель, политический наследник непреклонных братьев Кастро, публично признал факт переговоров с США. И хотя он, конечно же, подчеркнул, что дискуссии проходят на "основе равноправия и самоопределения", но эти слова – подстилающий соломку политический блуд и информационный флуд. Дельси уже сдала свою страну, Родригес готов это сделать, списав в утиль президента Диаса-Канеля прямо за его спиной.Первая, венесуэльская, никогда особо и не клалась в верности социалистическим идеям, в отличие от президента Мадуро, который постигал азы марксизма, работая водителем троллейбуса. А вот второй, кубинский, уже на все заставки ругает "несостоявшееся "светлое будущее", и говорит, что страшно в нем разочаровался. И такое, разумеется, бывает. В разваленном СССР это было продемонстрировано преотлично Борисом Ельциным и прочими ельционоидами с коммунистическими партбилетами, легко поменявших лики Маркса-Энгельса-Ленина на изображения американских президентов на бумажках грязно-зеленого цвета. При расчете за предательство.Фото: Сладкая парочка друзей ИудыИ отказ же Венесуэлы от боливарианского социализма, равно как и Кубы от социализма Кастро мог бы быть оправдан лишь в одном случае: если бы принес облегчение и более высокий уровень жизнь для большинства венесуэльцев или островитян Свободы. Но увы и ах, этого не будет.Чем была Куба для США до 1959 года, когда братья Кастро и Эрнесто Че Гевара свергли там проамериканскую диктатуру Фульхенсио Батисты? Правильно: плавающим публичным домом, населенным проститутками, обслугой борделей с казино, нищими рыбаками и рубщиками тростника. К этому же состоянию она и вернется: Дональд Трамп что, больной, чтобы о каких-то потенциальных эмигрантах в США заботиться?Он их глубоко презирает. Трампу важно захватить самые богатые в мире венесуэльские запасы нефти и убрать кубинский символ социализма в Западном полушарии, которое он видит исключительном задним двором Америки и зоной влияния США строго по "доктрине Монро". На Кубе выдумали дополнительную мотивацию ее возможного поглощения и зачистки – якобы имеющийся там крупнейший зарубежный объект радиоэлектронной разведки России. Он, по мнению Трампа, пытается похитить конфиденциальную информацию о национальной безопасности США и продолжает развивать глубокое сотрудничество в области разведки и обороны с Китаем.Скорее всего Трамп имел в виду Центр радиослежения и перехвата в Лурдесе, который по словам тогдашнего министра обороны Кубы Рауля Кастро, обеспечивал России до 75% всей развединформации о США. Но есть маленькая несостыковка. Но это центр существовал с 1967 года и был окончательно закрыт еще в 2001 году вместе с базой в Камрани (август 2002-го). Сейчас там кубинский Университет информационных технологий.Но Трамп не поверил и обвинил Кубу в радиоэлектронном и разведуслужении России. И своих целей он сейчас и добивается. И, как видим, весьма успешно и неуклонно.Сейчас Трамп после "усмирения" Венесуэлы объявил, что по-любому и Кубе конец. Через неделю после захвата Мадуро Трамп провозгласил: "Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу — ноль. Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно".А чуть позже добавил: "Может быть, захват будет дружественным, а может быть, это будет и недружественный захват". В конце января сего года Трамп издал указ о чрезвычайном положении в связи с Кубой. Чтобы запретить любой завоз нефти и прочих энергоресурсов на Кубу, потому что она-де сотрудничает с "многочисленными враждебными странами, транснациональными террористическими группами и злоумышленными субъектами". Среди ни прямо названы: Россия, Китай, Иран, ХАМАС и "Хезболла". Простенько, откровенно и, как говорится, со вкусом.Энергетическая блокада Кубы и стала первой причиной ее нынешнего плачевного положения, приведшего к сдаче прежних идеалов. Сегодня известно, что экономическая жизнь на Кубе фактически парализована. Без поставок нефти из Венесуэлы и Мексики страна оказалась на грани тотального блэкаута и остановки всей экономики. Туризм отмирает и лишает казну валютной выручки. Вот только некоторые цифры падения: 2025 год стал худшим за 20 лет для туристической отрасли Кубы (за исключением периода пандемии COVID-19). Официальные данные кубинского статистического управления показывают, что страну посетили 1,8 млн иностранных гостей, что на 18 % меньше, чем в 2024-м. И число российских туристов сократилось почти на 30 %.Без валюты невозможно социальное обслуживание интересов страны и населения. Остановился транспорт, больницы и прочие социальные объекты остались без света, города завалены мусором. Все это и соединилось в страшный ком деградации и упадка, который катится по острову.И Гавана пошла на переговоры с Вашингтоном, чтобы поменять политику и экономику острова. Сменить правящий режим, проведя выборы и избрав того же Родригеса Кастро президентом, и отказаться от социалистической модели хозяйствования.В этом суть той "сделки", о которой все время талдычит Трамп и ради которой он поставил остров на колени в экономическом плане.Вторая причина губительного для Кубы кризиса – предательство ее внешних союзников и партнеров, которые испугались давления США. И речь не только о Венесуэле, что нефть США захватили, или Мексике, руководство которой испугалось продавать Кубке ресурсы. Предали даже как бы братья-социалисты, например, из Никарагуа. Эта страна в феврале 2026 года отменила безвизовый режим для граждан Кубы. Чтобы они не бежали в Никарагуа, а боролись дома с коммунистами, свергали режим. Такое требование Трамп выдвинул никарагуанцам, и они выполнили его.А Гватемала в феврале прекратила работу кубинской медицинской миссии под давлением со стороны США, которые назвали кубинскую медицинскую миссию "принудительным трудом". И это ударило по доходам Кубы. Доходы, получаемые кубинскими врачами, работающими за границей, являются важным источником дохода для кубинского правительства.И болезненнее всего во всех отношениях сказался на кубинском кризисе отказ помогать со стороны России и Китая. Поговорили, поговорили, да дальше заявлений с осуждениями блокады и эмбарго и заверений пламенной "поддержки борьбы" ни Москва, ни Пекин открыто не пошли. Не исключено, что тайная помощь имеется, но она, увы, спасти Кубу вряд ли сможет, если США будут давить до конца. А ведь Куба и КНР – якобы социалистические страны, то есть братские по идеологии…Можно назвать и третью причину неразрешимости кубинского кризиса – отсутствие международной солидарности, которая показала практически полное бессилие и позорную импотенцию, ставшими явными и главными признаками якобы нарождающегося многополярного мира. Он, как утверждали его инициаторы и сторонники-вещатели, мол, не готов терпеть единоличный диктат одного самого сильного гегемона – США. Но стоило США цыкнуть и кое-где громко стукнуть кулаком по столу, как все пождали хвосты и заработали по прежнему принципу "чего изволите".И если со странами международными структурами типа ООН все понятно, – они давно живут по принципу, кто платит, то и заказывает резолюции, то стыдно наблюдать реакцию на американский беспредел Трампа со стороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) или БРИКС, которые еще совсем недавно позиционировали себя, как флагманы новой мировой многополярки.Конечно, ни Венесуэла, ни Куба не являются ни членами, ни даже наблюдателями в этих объединениях. Но полноценным членом ШОС и БРИКС является Иран, который сегодня утюжат бомбы и ракеты, дроны и мины США и Израиля. А обе структуры ничего не предприняли, чтобы помочь Ирану. И не так уж и важно, что подтолкнуло США к поведению слона в посудной лавке – они напали на Иран и собираются задушить Кубу, потому что мир стерпел беспредел в Венесуэле, или же Америка разделается с Кубой, потому что ее никто не останавливает в Иране и не остановил в Венесуэле.Тут все взаимосвязано и вытекает одно из другого: если международные организации не подписывают обязывающие их договора, а ведут себя как дешевые и пустые дискуссионные клубы для надувания щек, произнесения благодушных спичей и благостной пустопорожней говорильни, то и отношение будет к ним соответствующее – они будут не за столом, а в лучшем случае под столом, а то и на столе. А кто хочет, тот и может, а кто может, тот и делает. Трамп сегодня пытается это всем доказать……Сегодня большинство экспертов и наблюдателей соглашаются, что если США будут дожимать Кубу, то шансов у нее нет – она падет: слишком уж неравны и ресурсы, и возможности, и потенциал визави. И с этим трудно не согласиться, если совсем уж разуверится в решимости кубанцев защищать свои идеалы и свой суверенитет. Воля народа и его готовность умирать за свои идеалы творят чудеса и не поддаются обсчету на калькуляторах в телефонах. Но на Кубе уже разрастаются протесты населения, недовольного происходящим и неумением властей изменить ситуацию. А в городе Морон 13-14 марта сего года нашли и виноватых: там митингующие и протестующие кубинцы разгромили и сожгли местный офис кубинской компартии……И сегодня так уж получилось, что за контуры нового будущего мира сражается один Иран. Если он победит, то может спасти и Кубу. Вот это будет номер!Но писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале написал о надежде все вернуть назад: "Можем ли мы отыграть обратно?.. Запросто можем и отыграть. Было бы желание. Отыграть можно даже Кубу с Венесуэлой, если поставить себе такую цель. Но если такой цели нет, послезавтра придется воевать за Белоруссию". Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

