Национальная энергосистема Кубы полностью отключилась. Новости к этому часу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Национальная энергосистема Кубы полностью отключилась. Новости к этому часу
00:25 17.03.2026 (обновлено: 00:28 17.03.2026)
На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, начата процедура восстановления, заявила государственная компания Unión Eléctrica de Cuba. Об этом в ночь на 17 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Произошло полное отключение... Начинают применяться протоколы по восстановлению", — говорится в публикации компании в социальной сети X.
Другие новости к этому часу:
🟦 "НАТО — это мы. Путин боится нас, он не боится Европы. Он боится Соединённых Штатов Америки", — заявил президент США Дональд Трамп;
🟦 Главы МИД ЕС отказались направить военные корабли в Ормузский пролив, — глава европейской дипломатии Кая Каллас;
🟦 США и Израиль нанесли в понедельник удары по электроподстанциям Тегерана, чтобы полностью обесточить город, — МИД Ирана;
🟦 Возле американского посольства в Багдаде прогремел взрыв, звучат сирены, — Reuters;
🟦 Трамп, по сути, говорит о том, что Украина не имеет стратегической ценности для США, — спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
