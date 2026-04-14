Что теперь будет с Орбаном? Американист про "люстрацию" партии "Фидес" и обещания Мадьяра - 14.04.2026 Украина.ру
Что теперь будет с Орбаном? Американист про "люстрацию" партии "Фидес" и обещания Мадьяра
Победивший на выборах Петер Мадьяр обещал провести люстрацию правящей партии "Фидес". Речь идёт о запрете заниматься политикой для Орбана и судебных процессах для членов партии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Что теперь будет с Орбаном? Американист про "люстрацию" партии "Фидес" и обещания Мадьяра

20:56 14.04.2026
 
Победивший на выборах Петер Мадьяр обещал провести люстрацию правящей партии "Фидес". Речь идёт о запрете заниматься политикой для Орбана и судебных процессах для членов партии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Журналист спросил, что теперь ждет премьер-министра Виктора Орбаном как политика. Вайнер ответил, что всё зависит от предвыборных обещаний лидера "Тисы".
"Если верить предвыборным обещаниям, которые давал Мадьяр, то произойдет люстрация партии "Фидес" из всего венгерского общества — начиная с Орбана, которому запретят заниматься политикой", — заявил политолог.
По словам Вайнера, пройдут судебные процессы в отношении всех членов "Фидес", которые занимают государственные посты, в том числе по вопросам коррупции.
"На Орбана и всех, кто с ним связан, будут наложены мощнейшие ограничения. Учитывая, что Мадьяр обладает конституционным большинством, ему никто не сможет помешать в этом", — подчеркнул американист.
Венгерский премьер не ожидал такого результата после 16 лет правления и конечно же был потрясен, добавил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.
Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВенгрияРоссияВиктор ОрбанГрег ВайнерУкраина.руЕСвыборыпарламентские выборыГлавные новостиглавноеОбщество
 
21:53ВС РФ расширяют позиции в Харьковском приграничье
21:51Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС
21:28Украина заминировала границу с Приднестровьем
21:13Стратегические ошибки Киева при мобилизации предопределили ее провал
21:06Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости
20:59Что значит поражение Орбана для России и Украины
20:56Что теперь будет с Орбаном? Американист про "люстрацию" партии "Фидес" и обещания Мадьяра
20:56Война с Ираном остановила рост мировой экономики и разгоняет инфляцию. Главные новости к этому часу
20:45Цены на горючее на Украине продолжают неуклонно расти
20:40Зеленский прибыл в Норвегию
20:38"Эпоха Орбана закончилась": Грег Вайнер подвел итоги парламентских выборов в Венгрии
20:28Бывшая секретарша Зеленского указала на его неадекватность
20:26Мадьяр - тот же Орбан. Почему украинские эксперты не в восторге от результатов венгерских выборов
20:10Расследуется дело бывших украинских силовиков, причастных к пыткам и убийствам мирных жителей Балаклеи
20:03Взрывы в регионах Украины, поражение РЛС ВСУ. Новости СВО
19:54Обстановка на Херсонском направлении: артдуэли и битвы дроноводов
19:45Минобороны России получит доступ к ЗАГС: чем это поможет армии
19:38Российские войска поразили вражескую позицию РЛС в Днепропетровской области
19:2814 апреля 2026 года, вечерний эфир
19:19Чем опасен прецедент, созданный Трампом, и перерастёт ли кризис в Европе в новую войну – Ищенко
Лента новостейМолния