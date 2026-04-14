Что теперь будет с Орбаном? Американист про "люстрацию" партии "Фидес" и обещания Мадьяра
Победивший на выборах Петер Мадьяр обещал провести люстрацию правящей партии "Фидес". Речь идёт о запрете заниматься политикой для Орбана и судебных процессах для членов партии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-04-14T20:56
Журналист спросил, что теперь ждет премьер-министра Виктора Орбаном как политика. Вайнер ответил, что всё зависит от предвыборных обещаний лидера "Тисы".
"Если верить предвыборным обещаниям, которые давал Мадьяр, то произойдет люстрация партии "Фидес" из всего венгерского общества — начиная с Орбана, которому запретят заниматься политикой", — заявил политолог.
По словам Вайнера, пройдут судебные процессы в отношении всех членов "Фидес", которые занимают государственные посты, в том числе по вопросам коррупции.
"На Орбана и всех, кто с ним связан, будут наложены мощнейшие ограничения. Учитывая, что Мадьяр обладает конституционным большинством, ему никто не сможет помешать в этом", — подчеркнул американист.
Венгерский премьер не ожидал такого результата после 16 лет правления и конечно же был потрясен, добавил собеседник Украина.ру.