Теперь уже в Мьянме. Украинский терроризм открывает новые горизонты

Украина и терроризм – употребление этих слов в тесной связке уже никого не удивляет. Новости про то, как в разных частях мира выходцы из этой страны оказываются замешаны в связях со всякого рода повстанцами, экстремистами, террористами и прочим нерукопожатным элементом приходят регулярно. На этот раз очередная такая история произошла в Индии

2026-03-17T14:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Шестеро украинцев и один американецВечером 16 марта индийские власти сообщили о задержании иностранцев – шестерых граждан Украины и одного американца. Было распространено соответствующее видео – группу мужчин славянской внешности в сопровождении правоохранителей грузят в автозак.Арест проводило Индийское национальное агентство расследований (ведомство, отвечающее за борьбу с терроризмом). Как пишет The Indian Express, уголовное дело на них было зарегистрировано еще 13 марта. Трех украинцев задержали в аэропорту Лакхнау, еще трех – в аэропорту Дели, а американца – в аэропорту Калькутты.Все они возвращались из Мьянмы, которая граничит с Индией. В индийский приграничный штат Мизорам, утверждает следствие, они ввезли несколько партий дронов из Европы, которые предназначались для "этнических групп, враждебных Индии". Местные СМИ пишут, что речь идет о "незаконном импорте огромных партий" беспилотников.Все задержанные обвиняются в сговоре с целью осуществления террористической деятельности против Индии.Кто ждал украинцев в МьянмеЧтобы разобраться в этой истории и понять, что украинцы с дронами делали на границе с Мьянмой, следует кратко пояснить, что сейчас происходит в этой стране, при чем тут Индия и что там так заинтересовало украинцев.В 2021 году в Мьянме произошел военный переворот, после чего в стране началась гражданская война. Официальным властям страны противостоят этнические племена, которые группируются, в т.ч., на границе.Индию все это затронуло напрямую, так как многие беженцы, протестующие и дезертиры из армии Мьянмы регулярно пересекают границу и пытаются укрыться на индийской территории. Нью-Дели официально никаких беженцев не принимает: соответствующих конвенций страна не подписывала. В итоге кому-то помогают в качестве жеста доброй воли, кого-то отправляют обратно.В 2023 году приток людей из Мьянмы обострил и без того сложную межэтническую обстановку в пограничном штате Манипур, где начались столкновения между разными племенами, которые пришлось усмирять армейским подразделениям.В сообщении Индийского национального агентства расследований говорится, что данные группировки из Мьянмы, с которыми контактировали украинцы, имели тесные связи с "запрещенными индийскими повстанческими группами" и обучали их.Поэтому появление посланцев Киева с большой партией дронов в этом непростом регионе вызвало закономерную реакцию со стороны индийских правоохранительных органов.Подозрительные гостиИндийские власти назвали имена задержанных: Петр Хурба, Тарас Сливяк, Иван Сукмановский, Виктор Каминский, Максим Гончарук и Мариан Стефанкив. Американцем оказался некий Мэтью Аарон Ван Дайк.Про их возможную принадлежность к тем или иным силовым структурам пока ничего не говорится. В том, что такая принадлежность, хотя бы и в прошлом, наверняка обнаружится, сомневаться не приходится: уж больно специфический груз, маршрут и конечные адресаты, до которых просто так не доберешься.А поездка, судя по всему, была хорошо подготовлена. Так, задержанные имели действующие визы и двигались раздельно двумя группами по разным направлениям. Обязательное разрешение на посещение приграничной зоны они получать не стали, то есть пытались сохранить свой визит в тайне.Следствие также объявило, что намерено выйти на сообщников задержанных после того, как изучит их переписки в соцсетях и разберется с их звонками.Сидеть под стражей им теперь как минимум до 27 марта, после чего меру пресечения могут продлить.Разборчивость в связяхМьянма неизбежно станет еще одним полем противостояния. Через ее территорию проходит альтернативный выход из Китая в Индийский океан, написал у себя в телеграм-канале востоковед Игорь Димитриев. Мьянманское военное правительство с переменным успехом борется с многочисленными национальными вооруженными группами и оппозицией. Сотрудничает с Россией. Потому появление украинских специалистов вполне ожидаемое. Как и во многих других местах, отметил он."Украина будет экспортировать своих беспилотчиков для противостояния с Россией и ее союзниками во всех странах мира, где будет такая возможность. И специалистов, как видите, хватает и на войну дома, и на оборону заливных монархий, и даже на Мьянму", - написал эксперт.Украина сегодня – это идеальное место для теневой торговли оружием, которое все последние годы завозится в страну от западных спонсоров. Ничего страшного, полагают местные дельцы и коррумпированные власти с силовиками, если часть этого вооружения вместо украинской армии обнаружится вдруг где-нибудь в совсем другой точке мира.Цинично, но для украинцев в данных обстоятельствах совершенно все равно, какие группировки и где будут платить им за технологии и опыт.Не так давно прогремела новость, что члены могущественного мексиканского наркокартеля CJNG ("Картель Нового поколения Халиско") проходили подготовку на Украине. Размах их боев с силами мексиканской армии и полиции таков, что бандитские формирования применяют в уличных боях дроны, чему их научили как раз-таки на Украине.Специфическому "обмену опытом" также способствует большое количество иностранных наемников в рядах ВСУ. Многие из них всю жизнь были не в ладах с законом, поэтому при возвращении на родину активно используют наработанные на Украине связи и применяют полученные там навыки.Где еще "отметилась" УкраинаБывает и так, что украинские власти совмещают приятное с полезным: прибыльный бизнес входит в симбиоз с антироссийскими интересами киевского режима. Как сейчас в Мьянме.Еще один наглядный пример – деятельность украинских спецслужб в Африке, где они работают с теми силами, которые выступают против партнеров РФ на Черном континенте.В Мали, например, Украина сотрудничает с отрядами туарегов, которые воюют с центральным правительством. В конце июля 2024 года такие отряды атаковали правительственные войска, которые вели бои за город Тинзаутен на границе с Алжиром. Правительственную армию поддерживали отряды, связанные с ЧВК "Вагнер", все они были разгромлены.Украина подтвердила, что принимала прямое участие в подготовке этой операции, причем "не только информацией". После этого власти Мали приняли решение разорвать дипотношения с Украиной.Поддержка боевиков со стороны украинцев там, где они могут навредить российским интересам, происходит не только в Африке.В 2024 году стало известно, что Украина оружием и инструкторами помогала силам сирийской оппозиции, выступавшим против Башара Асада.РИА Новости со ссылкой на источник ранее сообщало, что в сирийском городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур разместились 250 военнослужащих ВСУ. В их задачи входило обучение боевиков из "Хайят Тахрир аш-Шам"* навыкам применения БПЛА, их обслуживанию и производству.В декабре телеканал Al Mayadeen сообщил, что бойцы подразделения "Белый волк" Центра спецопераций управления "А" СБУ воевали в Сирии на стороне боевиков.Участие Украины в подготовке вооруженной сирийской оппозиции подтверждала и американская пресса. Об этом, в частности, в декабре писал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на анонимных собеседников.По его данным, в распоряжение "Хайят Тахрир аш-Шам" Украиной были направлены 20 опытных операторов дронов, которые привезли с собой 150 беспилотников с управлением от первого лица.В общем, если где-то в мире замешивается вооруженный конфликт, то рано или поздно стоит ждать появления в нем "украинского следа". Это лишний раз свидетельствует о том, что демилитаризация Украины является залогом не только региональной, но и мировой безопасности.*Деятельность организации запрещена в РФНа днях президент США Дональд Трамп снова раскритиковал Владимира Зеленского - подробнее об этом в материале издания Украина.ру Дальше слов Трамп не пойдет. Что говорят на Украине о критике Зеленского из Вашингтона.

Павел Котов

