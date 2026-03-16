На Украине военнослужащий и экс-депутат устроили бизнес на уклонистах

На Украине военнослужащий и экс-депутат устроили бизнес на уклонистах - 16.03.2026 Украина.ру

На Украине военнослужащий и экс-депутат устроили бизнес на уклонистах

Государственного бюро расследований Украины вскрыло криминальную схему заработка на уклонистах в Кировограде, переименованном после госпереворота в Кропивницкий. Об этом 16 марта сообщило украинское ведомство

2026-03-16T14:03

2026-03-16T14:03

2026-03-16T14:03

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Сотрудники ГБР разоблачили военнослужащего одной из воинских частей в Кропивницком, который вместе с бывшим депутатом Кропивницкого городского совета организовал схему заработка на мужчинах, пытавшихся избежать мобилизации", - сказано в официальном сообщении.По данным следствия, военнослужащий неназванной в/ч подыскивал мужчин, уже получивших повестки и искавших возможность избежать мобилизации. В криминальную схему он привлек бывшего депутата, который уверял, что имеет связи в медицинских учреждениях и может помочь оформить необходимые документы."За 11,5 тыс. долларов США клиентам предлагали несколько вариантов получения статуса непригодного к службе. В частности, их могли госпитализировать в больницу или организовать медицинские обследования с последующей установкой диагнозов, таких как гипертоническая болезнь или диабет. В дальнейшем эти выводы должны были стать основанием для признания мужчин непригодными к военной службе во время прохождения военно-врачебной комиссии", - рассказали следователи.Обоих фигурантов после получения денег от очередного "клиента". Их обвиняют в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 1,5 млн гривен. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.Следователи проверяют возможную причастность к этой криминальной схеме других лиц, в том числе врачей ВВК. Они также устанавливают тех, кто мог воспользоваться этой схемой.Также на эту тему: ВСУшник Влад Стоцкий рассказал в эфире о "тарифах" Закарпатского ТЦКБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

кропивницкий

сша

кировоград

кировоградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кропивницкий, сша, кировоград, кировоградская область, вооруженные силы украины, гбр, уклонисты, мобилизация на украине, ситуация на украине, коррупция, криминал