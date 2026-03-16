На Украине военнослужащий и экс-депутат устроили бизнес на уклонистах
2026-03-16T14:03
Государственного бюро расследований Украины вскрыло криминальную схему заработка на уклонистах в Кировограде, переименованном после госпереворота в Кропивницкий. Об этом 16 марта сообщило украинское ведомство
"Сотрудники ГБР разоблачили военнослужащего одной из воинских частей в Кропивницком, который вместе с бывшим депутатом Кропивницкого городского совета организовал схему заработка на мужчинах, пытавшихся избежать мобилизации", - сказано в официальном сообщении.
По данным следствия, военнослужащий неназванной в/ч подыскивал мужчин, уже получивших повестки и искавших возможность избежать мобилизации. В криминальную схему он привлек бывшего депутата, который уверял, что имеет связи в медицинских учреждениях и может помочь оформить необходимые документы.
"За 11,5 тыс. долларов США клиентам предлагали несколько вариантов получения статуса непригодного к службе. В частности, их могли госпитализировать в больницу или организовать медицинские обследования с последующей установкой диагнозов, таких как гипертоническая болезнь или диабет. В дальнейшем эти выводы должны были стать основанием для признания мужчин непригодными к военной службе во время прохождения военно-врачебной комиссии", - рассказали следователи.
Обоих фигурантов после получения денег от очередного "клиента". Их обвиняют в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 1,5 млн гривен. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Следователи проверяют возможную причастность к этой криминальной схеме других лиц, в том числе врачей ВВК. Они также устанавливают тех, кто мог воспользоваться этой схемой.
Также на эту тему: ВСУшник Влад Стоцкий рассказал в эфире о "тарифах" Закарпатского ТЦК
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 марта
14:03На Украине военнослужащий и экс-депутат устроили бизнес на уклонистах
14:00ВС РФ наступают на Рубцовском направлении. Новости СВО
13:56Песков рассказал об абсурдности дискриминации паралимпийцев киевским режимом
13:45ВСУшник Влад Стоцкий рассказал в эфире о "тарифах" Закарпатского ТЦК
13:16"Является основным тормозом в переговорном процессе": Песков оценил призыв Трампа к Зеленскому
13:13Евродепутаты оскандалились, не сумев отыскать на карте Иран
12:5916 марта 2026 года, утренний эфир
12:57ПТУшник из Архангельской области получил 13 лет за госизмену и диверсию
12:44Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья
12:34Украинские террористы – хорошие террористы: Киселев о двойных стандартах Европы
12:17Лавров рассказал о непростой ситуации в области контроля над вооружениями. Главные новости к этому часу
12:11Кроме дронов и ракет в Киеве сегодня взорвались цены на АЗС
12:1013 марта 2026 года, вечерний эфир
12:08Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США
11:11ВС РФ взяли под контроль село Чаривное в районе Гуляйполя. Главные новости к этому часу
10:57Собирается ли Россия побеждать? Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России
10:55"Не болтай!": о чем сегодня говорят в ДНР
10:36ЕС обсуждает перенаправление миссии Aspides из Красного моря в Ормузский пролив. Новости Ближнего Востока
10:00Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 марта
08:39ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией
Лента новостейМолния