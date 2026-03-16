https://ukraina.ru/20260316/na-ukraine-voennosluzhaschiy-i-eks-deputat-ustroili-biznes-na-uklonistakh-1076845557.html
На Украине военнослужащий и экс-депутат устроили бизнес на уклонистах
Государственного бюро расследований Украины вскрыло криминальную схему заработка на уклонистах в Кировограде, переименованном после госпереворота в Кропивницкий. Об этом 16 марта сообщило украинское ведомство
2026-03-16T14:03
новости
украина
кропивницкий
сша
кировоград
кировоградская область
вооруженные силы украины
гбр
уклонисты
мобилизация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/10/1076845280_0:131:1600:1031_1920x0_80_0_0_9161254e24ed4173adfbe6eb4eb81c77.jpg
"Сотрудники ГБР разоблачили военнослужащего одной из воинских частей в Кропивницком, который вместе с бывшим депутатом Кропивницкого городского совета организовал схему заработка на мужчинах, пытавшихся избежать мобилизации", - сказано в официальном сообщении.По данным следствия, военнослужащий неназванной в/ч подыскивал мужчин, уже получивших повестки и искавших возможность избежать мобилизации. В криминальную схему он привлек бывшего депутата, который уверял, что имеет связи в медицинских учреждениях и может помочь оформить необходимые документы."За 11,5 тыс. долларов США клиентам предлагали несколько вариантов получения статуса непригодного к службе. В частности, их могли госпитализировать в больницу или организовать медицинские обследования с последующей установкой диагнозов, таких как гипертоническая болезнь или диабет. В дальнейшем эти выводы должны были стать основанием для признания мужчин непригодными к военной службе во время прохождения военно-врачебной комиссии", - рассказали следователи.Обоих фигурантов после получения денег от очередного "клиента". Их обвиняют в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 1,5 млн гривен. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.Следователи проверяют возможную причастность к этой криминальной схеме других лиц, в том числе врачей ВВК. Они также устанавливают тех, кто мог воспользоваться этой схемой.Также на эту тему: ВСУшник Влад Стоцкий рассказал в эфире о "тарифах" Закарпатского ТЦКБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/10/1076845280_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4f0812e76ac50d9eb1d4997d3aa79ff6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.