https://ukraina.ru/20260315/ubrat-lordov-i-cherchillya-britaniya-priblizilas-k-otmene-monarkhii-1076811704.html

Убрать лордов и Черчилля. Британия приблизилась к отмене монархии

На фоне нападения на Иран произошло знаковое событие в истории Великобритании, которое способно повлиять на политическое будущее этого государства

2026-03-15T11:16

эксклюзив

великобритания

черчилль

кир стармер

джеффри эпштейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102795/95/1027959588_0:0:5123:2881_1920x0_80_0_0_5da954353099eb40c8b2eef666ba9dba.jpg

Британский парламент принял законопроект об окончательной отмене наследственного пэрства для членов Палаты лордов. Это означает, что породистые аристократы больше не смогут заседать в верхней палате парламента по праву рождения – просто потому, что они родились в знатных семействах, автоматически получив парламентское кресло вместе с дворянским титулом.Чтобы понять значение этого события, достаточно напомнить, что борьба за ликвидацию наследственного пэрства продолжалась в Великобритании с весны 1945 года, когда на выборах победили лейбористы, сместив с премьерского поста лидера консерваторов Уинстона Черчилля.Британская империя рушилась, теряя свои колонии в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а в обществе росли запросы на перемены. Рядовые британцы поняли, что их страна не является демократией и сохраняет рудименты феодализма – включая особые права для кучки богачей, которые являются потомками средневековых разбойников, пиратов или разбогатевших на чужом горе работорговцев.В Соединенном королевстве впервые поставили вопрос о необходимости отмены наследственного пэрства в Палате лордов, однако это встретило ожесточенное сопротивление истеблишмента. Маргарет Тэтчер игнорировала такие призывы – за что ей пожаловали в награду баронский титул. Вопрос о реформе парламента подняли после возвращения к власти лейбористов, но Тони Блэр тоже не хотел перемен, неохотно уступая давлению избирателей.В 1999 году в Палате лордов наконец-то сократили большую часть наследственных пэров, но 92 влиятельных аристократа сохранили свои особые и ничем не заслуженные права. Чтобы окончательно отменить их привилегии по праву рождения понадобилось более четверти века. Но голосование состоялось, и наследственные лорды покинут верхнюю палату парламента после окончания текущей весенней сессии. А их дети больше не смогут попасть туда вместо своих родителей.Премьер-министр Кир Стармер явно не желал такого исхода событий. Во время выборов лейбористы призывали покончить с особым статусом потомственных членов палаты, но команда Стармера не выполнила ни одного из своих предвыборных обещаний, продолжая следовать политике консерваторов. На Даунинг-стрит, где находится резиденция премьера, не собирались покушаться на привилегии британской элиты, продолжая затягивать рассмотрение этого вопроса до бесконечности.Правительство решилось на реформу только после скандала вокруг Питера Мандельсона – члена Палаты лордов и одного из ключевых функционеров Лейбористской партии. Мандельсон получил баронство и пэрство не по наследству, а в качестве награды от своих высокопоставленных друзей – после того, как он в очередной раз лишился министерского поста из-за обвинений в коррупции. Но его контакты с сутенером Джеффри Эпштейном напомнили британцам о ситуации в верхней палате парламента, подтолкнув лейбористов к голосованию.Сейчас, после окончательно отмены наследственного пэрства, британцы требуют от власти еще более существенных изменений.Большинство жителей Соединенного королевства хотят отменить пожизненное членство в Палате лордов. Оно предоставляется правительством и королем в качестве синекуры для богатых мошенников, одним из которых являлся барон Мандельсон.Многие выступают за то, чтобы убрать из парламента епископов Англиканской церкви, которые тоже получают свои кресла благодаря сословным привилегиям. А значительная часть общества настаивает на ликвидации Палаты лордов, справедливо полагая, что она является ненужным пережитком Средневековья.Эти настроения вызывают у британского истеблишмента большую тревогу, потому что Палата лордов является важной составляющей политической системы Соединенного королевства, основанной на узаконенном социальном неравенстве.Сам факт того, что верхнюю палату парламента представляет прослойка лордов – пускай даже не потомственных, а назначенных королем – напоминает о том, что Великобритания никогда не имела по-настоящему демократического устройства. Хотя британские лидеры не устают учить весь мир демократии.Палата лордов может вносить поправки в законодательство, всегда отстаивая при этом интересы богатого и знатного меньшинства. Кроме того, лорды имеют право ветировать законы, принятые Палатой общин. Это является для власти страховочным механизмом – на тот случай, если нижнюю палату британского парламента возглавят независимые политики вроде Джереми Корбина, которые способны провести в стране настоящие и всеобъемлющие реформы.Если в Великобритании отменят Палату лордов, это станет решающим шагом к ликвидации монархии, переживающей сегодня глубокий кризис – из-за скандальной истории с королевским братом Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором, который оказался еще одним близким другом Джеффри Эпштейна. Поскольку огромные доходы и привилегии королевской семьи, паразитирующей на теле британского государства, вызывают у людей растущее раздражение.Предвестником этих перемен является еще одно примечательное событие. В Британии решили изменить дизайн денежных банкнот, чтобы убрать с них изображения исторических личностей. Их заменят на ежей, барсуков, зайцев, лисиц и белок – совсем как на белорусских рублях в начале 1990-х годов. Эта реформа прежде всего направлена против увековечивания образа Черчилля, который красовался на пятифунтовой купюре. Потому что фигура самого известного британского консерватора является для многих британцев токсичной и одиозной.Многочисленные преступления бывшего премьера – организация голода в Индии, кровавые войны в британских колониях, применение химического оружия возле оккупированного англичанами Архангельска, – а также его откровенный расизм и преклонение перед фашистским диктатором Муссолини, вызывают у новых поколений британских подданных неприятие. До такой степени, что установленный в Лондоне памятник Уинстону Черчиллю приходилось заколачивать досками, чтобы его не снесли демонстранты.Икону британских тори убирают с банкнот, и это не вызывает в обществе сколько-нибудь серьезных протестов. А это значит, что однажды с деньзнаков так же буднично исчезнет изображение британского короля.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

