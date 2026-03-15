Убрать лордов и Черчилля. Британия приблизилась к отмене монархии
Убрать лордов и Черчилля. Британия приблизилась к отмене монархии - 15.03.2026 Украина.ру
Убрать лордов и Черчилля. Британия приблизилась к отмене монархии
На фоне нападения на Иран произошло знаковое событие в истории Великобритании, которое способно повлиять на политическое будущее этого государства
2026-03-15T11:16
2026-03-15T11:16
2026-03-15T11:16
Британский парламент принял законопроект об окончательной отмене наследственного пэрства для членов Палаты лордов. Это означает, что породистые аристократы больше не смогут заседать в верхней палате парламента по праву рождения – просто потому, что они родились в знатных семействах, автоматически получив парламентское кресло вместе с дворянским титулом.Чтобы понять значение этого события, достаточно напомнить, что борьба за ликвидацию наследственного пэрства продолжалась в Великобритании с весны 1945 года, когда на выборах победили лейбористы, сместив с премьерского поста лидера консерваторов Уинстона Черчилля.Британская империя рушилась, теряя свои колонии в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а в обществе росли запросы на перемены. Рядовые британцы поняли, что их страна не является демократией и сохраняет рудименты феодализма – включая особые права для кучки богачей, которые являются потомками средневековых разбойников, пиратов или разбогатевших на чужом горе работорговцев.В Соединенном королевстве впервые поставили вопрос о необходимости отмены наследственного пэрства в Палате лордов, однако это встретило ожесточенное сопротивление истеблишмента. Маргарет Тэтчер игнорировала такие призывы – за что ей пожаловали в награду баронский титул. Вопрос о реформе парламента подняли после возвращения к власти лейбористов, но Тони Блэр тоже не хотел перемен, неохотно уступая давлению избирателей.В 1999 году в Палате лордов наконец-то сократили большую часть наследственных пэров, но 92 влиятельных аристократа сохранили свои особые и ничем не заслуженные права. Чтобы окончательно отменить их привилегии по праву рождения понадобилось более четверти века. Но голосование состоялось, и наследственные лорды покинут верхнюю палату парламента после окончания текущей весенней сессии. А их дети больше не смогут попасть туда вместо своих родителей.Премьер-министр Кир Стармер явно не желал такого исхода событий. Во время выборов лейбористы призывали покончить с особым статусом потомственных членов палаты, но команда Стармера не выполнила ни одного из своих предвыборных обещаний, продолжая следовать политике консерваторов. На Даунинг-стрит, где находится резиденция премьера, не собирались покушаться на привилегии британской элиты, продолжая затягивать рассмотрение этого вопроса до бесконечности.Правительство решилось на реформу только после скандала вокруг Питера Мандельсона – члена Палаты лордов и одного из ключевых функционеров Лейбористской партии. Мандельсон получил баронство и пэрство не по наследству, а в качестве награды от своих высокопоставленных друзей – после того, как он в очередной раз лишился министерского поста из-за обвинений в коррупции. Но его контакты с сутенером Джеффри Эпштейном напомнили британцам о ситуации в верхней палате парламента, подтолкнув лейбористов к голосованию.Сейчас, после окончательно отмены наследственного пэрства, британцы требуют от власти еще более существенных изменений.Большинство жителей Соединенного королевства хотят отменить пожизненное членство в Палате лордов. Оно предоставляется правительством и королем в качестве синекуры для богатых мошенников, одним из которых являлся барон Мандельсон.Многие выступают за то, чтобы убрать из парламента епископов Англиканской церкви, которые тоже получают свои кресла благодаря сословным привилегиям. А значительная часть общества настаивает на ликвидации Палаты лордов, справедливо полагая, что она является ненужным пережитком Средневековья.Эти настроения вызывают у британского истеблишмента большую тревогу, потому что Палата лордов является важной составляющей политической системы Соединенного королевства, основанной на узаконенном социальном неравенстве.Сам факт того, что верхнюю палату парламента представляет прослойка лордов – пускай даже не потомственных, а назначенных королем – напоминает о том, что Великобритания никогда не имела по-настоящему демократического устройства. Хотя британские лидеры не устают учить весь мир демократии.Палата лордов может вносить поправки в законодательство, всегда отстаивая при этом интересы богатого и знатного меньшинства. Кроме того, лорды имеют право ветировать законы, принятые Палатой общин. Это является для власти страховочным механизмом – на тот случай, если нижнюю палату британского парламента возглавят независимые политики вроде Джереми Корбина, которые способны провести в стране настоящие и всеобъемлющие реформы.Если в Великобритании отменят Палату лордов, это станет решающим шагом к ликвидации монархии, переживающей сегодня глубокий кризис – из-за скандальной истории с королевским братом Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором, который оказался еще одним близким другом Джеффри Эпштейна. Поскольку огромные доходы и привилегии королевской семьи, паразитирующей на теле британского государства, вызывают у людей растущее раздражение.Предвестником этих перемен является еще одно примечательное событие. В Британии решили изменить дизайн денежных банкнот, чтобы убрать с них изображения исторических личностей. Их заменят на ежей, барсуков, зайцев, лисиц и белок – совсем как на белорусских рублях в начале 1990-х годов. Эта реформа прежде всего направлена против увековечивания образа Черчилля, который красовался на пятифунтовой купюре. Потому что фигура самого известного британского консерватора является для многих британцев токсичной и одиозной.Многочисленные преступления бывшего премьера – организация голода в Индии, кровавые войны в британских колониях, применение химического оружия возле оккупированного англичанами Архангельска, – а также его откровенный расизм и преклонение перед фашистским диктатором Муссолини, вызывают у новых поколений британских подданных неприятие. До такой степени, что установленный в Лондоне памятник Уинстону Черчиллю приходилось заколачивать досками, чтобы его не снесли демонстранты.Икону британских тори убирают с банкнот, и это не вызывает в обществе сколько-нибудь серьезных протестов. А это значит, что однажды с деньзнаков так же буднично исчезнет изображение британского короля.О том, как Великобритания не заинтересована в мире на Украине - в материале издания Украина.ру Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну.
https://ukraina.ru/20260313/epicheskaya-yarost-rychaschego-lva-i-doktrina-vulfovitsa-v-ispolnenii-koalitsii-epshteyna-tayny-iranskoy-1076745124.html
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, великобритания, черчилль, кир стармер, джеффри эпштейн
Убрать лордов и Черчилля. Британия приблизилась к отмене монархии
На фоне нападения на Иран произошло знаковое событие в истории Великобритании, которое способно повлиять на политическое будущее этого государства
Британский парламент принял законопроект об окончательной отмене наследственного пэрства для членов Палаты лордов. Это означает, что породистые аристократы больше не смогут заседать в верхней палате парламента по праву рождения – просто потому, что они родились в знатных семействах, автоматически получив парламентское кресло вместе с дворянским титулом.
Чтобы понять значение этого события, достаточно напомнить, что борьба за ликвидацию наследственного пэрства продолжалась в Великобритании с весны 1945 года, когда на выборах победили лейбористы, сместив с премьерского поста лидера консерваторов Уинстона Черчилля.
Британская империя рушилась, теряя свои колонии в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а в обществе росли запросы на перемены. Рядовые британцы поняли, что их страна не является демократией и сохраняет рудименты феодализма – включая особые права для кучки богачей, которые являются потомками средневековых разбойников, пиратов или разбогатевших на чужом горе работорговцев.
В Соединенном королевстве впервые поставили вопрос о необходимости отмены наследственного пэрства в Палате лордов, однако это встретило ожесточенное сопротивление истеблишмента. Маргарет Тэтчер игнорировала такие призывы – за что ей пожаловали в награду баронский титул. Вопрос о реформе парламента подняли после возвращения к власти лейбористов, но Тони Блэр тоже не хотел перемен, неохотно уступая давлению избирателей.
В 1999 году в Палате лордов наконец-то сократили большую часть наследственных пэров, но 92 влиятельных аристократа сохранили свои особые и ничем не заслуженные права. Чтобы окончательно отменить их привилегии по праву рождения понадобилось более четверти века. Но голосование состоялось, и наследственные лорды покинут верхнюю палату парламента после окончания текущей весенней сессии. А их дети больше не смогут попасть туда вместо своих родителей.
Премьер-министр Кир Стармер явно не желал такого исхода событий. Во время выборов лейбористы призывали покончить с особым статусом потомственных членов палаты, но команда Стармера не выполнила ни одного из своих предвыборных обещаний, продолжая следовать политике консерваторов. На Даунинг-стрит, где находится резиденция премьера, не собирались покушаться на привилегии британской элиты, продолжая затягивать рассмотрение этого вопроса до бесконечности.
Правительство решилось на реформу только после скандала вокруг Питера Мандельсона – члена Палаты лордов и одного из ключевых функционеров Лейбористской партии.
Мандельсон получил баронство и пэрство не по наследству, а в качестве награды от своих высокопоставленных друзей – после того, как он в очередной раз лишился министерского поста из-за обвинений в коррупции. Но его контакты с сутенером Джеффри Эпштейном напомнили британцам о ситуации в верхней палате парламента, подтолкнув лейбористов к голосованию.
Сейчас, после окончательно отмены наследственного пэрства, британцы требуют от власти еще более существенных изменений.
Большинство жителей Соединенного королевства хотят отменить пожизненное членство в Палате лордов. Оно предоставляется правительством и королем в качестве синекуры для богатых мошенников, одним из которых являлся барон Мандельсон.
Многие выступают за то, чтобы убрать из парламента епископов Англиканской церкви, которые тоже получают свои кресла благодаря сословным привилегиям. А значительная часть общества настаивает на ликвидации Палаты лордов, справедливо полагая, что она является ненужным пережитком Средневековья.
Эти настроения вызывают у британского истеблишмента большую тревогу, потому что Палата лордов является важной составляющей политической системы Соединенного королевства, основанной на узаконенном социальном неравенстве.
Сам факт того, что верхнюю палату парламента представляет прослойка лордов – пускай даже не потомственных, а назначенных королем – напоминает о том, что Великобритания никогда не имела по-настоящему демократического устройства. Хотя британские лидеры не устают учить весь мир демократии.
Палата лордов может вносить поправки в законодательство, всегда отстаивая при этом интересы богатого и знатного меньшинства. Кроме того, лорды имеют право ветировать законы, принятые Палатой общин. Это является для власти страховочным механизмом – на тот случай, если нижнюю палату британского парламента возглавят независимые политики вроде Джереми Корбина, которые способны провести в стране настоящие и всеобъемлющие реформы.
Если в Великобритании отменят Палату лордов, это станет решающим шагом к ликвидации монархии, переживающей сегодня глубокий кризис – из-за скандальной истории с королевским братом Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором, который оказался еще одним близким другом Джеффри Эпштейна. Поскольку огромные доходы и привилегии королевской семьи, паразитирующей на теле британского государства, вызывают у людей растущее раздражение.
Предвестником этих перемен является еще одно примечательное событие. В Британии решили изменить дизайн денежных банкнот, чтобы убрать с них изображения исторических личностей. Их заменят на ежей, барсуков, зайцев, лисиц и белок – совсем как на белорусских рублях в начале 1990-х годов. Эта реформа прежде всего направлена против увековечивания образа Черчилля, который красовался на пятифунтовой купюре. Потому что фигура самого известного британского консерватора является для многих британцев токсичной и одиозной.
Многочисленные преступления бывшего премьера – организация голода в Индии, кровавые войны в британских колониях, применение химического оружия возле оккупированного англичанами Архангельска, – а также его откровенный расизм и преклонение перед фашистским диктатором Муссолини, вызывают у новых поколений британских подданных неприятие. До такой степени, что установленный в Лондоне памятник Уинстону Черчиллю приходилось заколачивать досками, чтобы его не снесли демонстранты.
Икону британских тори убирают с банкнот, и это не вызывает в обществе сколько-нибудь серьезных протестов. А это значит, что однажды с деньзнаков так же буднично исчезнет изображение британского короля.